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Кривий Ріг (264) опалення (540) опалювальний сезон (1138) Кулеба Олексій (27) Дніпропетровська область (4) Криворізький район (4)

Без опалення у Кривому Розі залишається більше 200 будинків. Повернути тепло мешканцям обіцяли до 8 грудня

Ремонт мереж у Кривому Розі

Роботи з відновлення опалення у Кривому Розі досі тривають, більшість робіт вже виконано, але без тепла досі залишається понад 200 будинків.

Про це розповів віцепрем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, передає пресслужба Мінрозвитку.

"Наразі у місті працюють 68 ремонтних бригад зі всієї країни. Завдяки допомозі інших областей, протягом останніх двох тижнів, вдалося оперативно відновити мережі та підключити до тепла понад 800 будинків. Ще 218 – залишаються без опалення через виникнення додаткових пошкоджень, які виявили під час підключення житлових будинків та заповнення теплових мереж", – сказав Кулеба.

Він пообіцяв, що мешканці тих будинків, де не було тепла, не будуть платити за опалення. Крім того, для таких будинків скасовано відключення світла.

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Як повідомлялося, через пошкодження тепломереж з 21 листопада майже 1000 будинків у Кривому Розі залишилися без опалення, у них мешкає близько 110 тисяч осіб. Криворізька ТЕЦ обіцяла закінчити підключення усіх споживачів до тепла в термін до 8 грудня.

Однак станом на ранок 9 грудня у Кривому Розі залишалося без опалення 328 будинків. З них 129 були тимчасово відключені повторно для ліквідації втрат теплоносія, виявлених після першого запуску, 199 будинків не були підключені з початку опалювального сезону, повідомляли у пресслужбі Мінвідновлення

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Дніпропетровщина - лідер з мобілізації чоловіків, і в процентному відношенні і по кількості. Дивно, чому не вистачає робочих рук?
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13.12.2024 18:20 Відповісти
На фото п'ять мудаків стоять руки в кишенях.
Ой не скоро іще до тепла, весною так у травні буде вже нормально.
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13.12.2024 18:28 Відповісти
Совдепія у всій красі.
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13.12.2024 18:29 Відповісти
А от ніхто не знає, для чого у Радянському Союзі м'яли газети...
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13.12.2024 18:39 Відповісти
То була ціла прелюдія (Прелю́дія (від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 лат. prae - перед і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 лат. ludus - гра) - короткий https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B2%D1%96%D1%80 музичний твір, що передує великому твору. Прелюдія виконується з особливою мелодією[https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%96%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F:%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0 джерело?] і має більше ніж три чітких форми. У період зародження прелюдії завжди передували великому музичному твору)
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13.12.2024 18:47 Відповісти
коли Саакащвілі був у КривомуРозі, він сказав журналістам, - З вашим міським бюджетом ви можете будувати дороги із золота.
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13.12.2024 23:13 Відповісти

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