Без опалення у Кривому Розі залишається більше 200 будинків. Повернути тепло мешканцям обіцяли до 8 грудня

Роботи з відновлення опалення у Кривому Розі досі тривають, більшість робіт вже виконано, але без тепла досі залишається понад 200 будинків.

Про це розповів віцепрем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, передає пресслужба Мінрозвитку.

"Наразі у місті працюють 68 ремонтних бригад зі всієї країни. Завдяки допомозі інших областей, протягом останніх двох тижнів, вдалося оперативно відновити мережі та підключити до тепла понад 800 будинків. Ще 218 – залишаються без опалення через виникнення додаткових пошкоджень, які виявили під час підключення житлових будинків та заповнення теплових мереж", – сказав Кулеба.

Він пообіцяв, що мешканці тих будинків, де не було тепла, не будуть платити за опалення. Крім того, для таких будинків скасовано відключення світла.

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Як повідомлялося, через пошкодження тепломереж з 21 листопада майже 1000 будинків у Кривому Розі залишилися без опалення, у них мешкає близько 110 тисяч осіб. Криворізька ТЕЦ обіцяла закінчити підключення усіх споживачів до тепла в термін до 8 грудня.

Однак станом на ранок 9 грудня у Кривому Розі залишалося без опалення 328 будинків. З них 129 були тимчасово відключені повторно для ліквідації втрат теплоносія, виявлених після першого запуску, 199 будинків не були підключені з початку опалювального сезону, повідомляли у пресслужбі Мінвідновлення