Підвищення тарифу "Укрзалізниці" на 37% вдарить по українським експортерам, його треба знизити, – експерт

Заявлене наглядовою радою "Укрзалізниці" підвищення тарифів на вантажні перевезення з 2025 року на 37% вдарить по українським експортерам, натомість існує можливість їх знизити і таким чином підтримати економіку.

Про це заявив економічний експерт Сергій Лямець, коментуючи рішення менеджменту держкомпанії підвищити тарифи, передає Апостроф.

За його словами, "Укрзалізниця" є справжнім "чорним ящиком", який має на озброєнні стратегію "будь-які проблеми вирішувати за рахунок клієнтів" і загалом за рахунок економіки України.

Лямець зауважив, що підвищення тарифів монополіста вдарить по українських підприємствах-експортерах, в яких перевезення продукції складає значну частку собівартості.

"Думаю, гідною відповіддю наглядовій раді "Укрзалізниці" має бути зниження тарифів. Саме так. На 37% – це, може, і занадто. А ось мінус 15-20% вкрай гарно вплинуть на становище українських експортерів та пасажирів. Вони б утримали свої позиції на світових ринках, заробили би більші прибутки, сплатили би більше податків. Простіше кажучи, давайте припиняти цей "совок". В ідеалі, монополію "Укрзалізниці" час руйнувати. Але непогано також, якщо ефективні менеджери вийдуть зі світу фантазій. Почнуть працювати з власною компанією замість тягнути гроші з тих, хто досі працює, створює робочі місця та платить податки", – закликав Лямець.

Він спрогнозував, якщо тариф "Укрзалізниці" буде підвищений, то через пів року після цього компанія знову заявить, що є збитковою й запропонує подальше підвищення тарифів.

"Спершу затягне усю економіку, а потім і себе у збитки. Знову розкаже, як потрібно підвищувати тарифи. Як казав пан Кучма, усе це вже було. Вже багато разів "Укрзалізниця" обіцяла – ось підвищимо тарифи – і одразу станемо ефективними. Або, шановні, давайте руйнувати цю ганебну монополію. А разом із нею – інші ганебні монополії. Наприклад, НАК "Нафтогаз" та державні банки. Вони десятиліттями співають одну і ту саму пісню: які вони прозорі та ефективні, але тарифи занижені. Звісно, вони не звертають жодної уваги, що потім "ефективні менеджери" стають фігурантами корупційних злочинів", – резюмував Лямець.

Нагадаємо, на початку грудня наглядова рада "Укрзалізниці" погодила пропозицію про підвищення вантажних залізничних тарифів компанії на 37%, запропоноване правлінням компанії.

В "Укрзалізниці" розраховують, що нові тарифи на вантажні перевезення почнуть працювати з 1 лютого 2025 року, повідомив голова правління компанії Олександр Перцовський.

Окрім того, з вересня до "Укрзалізниці" повернувся її колишній керівник Олександр Камишін – уряд призначив його на посаду члена наглядової ради "Укрзалізниці". Незадовго після його повернення було заявлено про спробу значно підвищити тарифи.