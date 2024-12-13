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Зеленський (2436) Мінекономрозвитку (1929) єПідтримка (52)

Лише 4% українців витратили "тисячу Зеленського" на донати для ЗСУ, – Мінекономіки

гривня,грн,тысяча,1000,косарь

Більшість українців витрачає отримані з державного бюджету кошти за ініційованою президентом Володимиром Зеленським програмою "Зимова єПідтримка" на оплату комунальних послуг.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Загалом у межах програми упродовж 10-11 грудня держава виплатила з бюджету по 1000 гривень допомоги 1,8 млн дорослих та 520 тис. дітей. Це ті люди, які подавали заявку 1 грудня.

Загалом за перші дні від зарахування коштів за програмою українці витратили близько 720 мільйонів гривень.

"Зокрема, на комунальні послуги громадяни спрямували 63% коштів, 17% витратили на мобільний зв’язок, а близько 4% перерахували на потреби військових через благодійні фонди та волонтерські організації", – уточнили у Мінекономіки.

У міністерстві додали, що станом на 13 грудня, кількість заявок у "Дії" на отримання 1000 гривень з держбюджету досягла вже 6,8 млн, з них 1,8 млн – на дітей.

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Як повідомлялося, з 10 грудня уряд розпочав виплати з держбюджету за програмою державної допомоги "Зимова єПідтримка", яка передбачає виплату 1000 гривень. Загалом до кінця 11 грудня допомогу за програмою отримають 1,8 млн дорослих українців, також буде здійснено виплати за 520 тис. заявок на дітей.

Наприкінці листопада Кабмін виділив 3,86 мільярда гривень на фінансування у грудні програми "Зимова підтримка", яка передбачає виплати по 1000 гривень кожному мешканцю України.

Ці кошти виділено за рахунок зменшення передбачених у спеціальному фонді держбюджету на 2024 рік видатків на фінансування низки програм Міністерства економіки, передусім – виплати компенсацій за розмінування земель і дотацій проєктам зі значними інвестиціями.

Нагадаємо, 22 листопада Кабмін затвердив умови програми "Зимова єПідтримка", яка передбачає виплату одноразової допомоги у розмірі 1 000 грн кожному громадянину, ініційованої президентом Володимиром Зеленським.

Оформити виплату можна через застосунок "Дія" або "Укрпошту", а витратити на оплату комунальних послуг, придбання ліків, книг, медичних чи освітніх послуг, транспорт, мобільний зв’язок та страхування. Крім того, ці кошти можна буде задонатити на Збройні Сили України або купити військові облігації. Готівку з картки зняти не можна.

Прийом заявок на отримання допомоги розпочнеться на початку грудня, а витратити кошти можна буде до кінця 2025 року. Виплата призначена не лише дорослим, а й дітям. Один із батьків зможе замовити виплату на свій рахунок для кожної своєї дитини через "Дію".

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Топ коментарі
+18
Притомні її просто не беруть.
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13.12.2024 17:16
+12
Ну так все інше напевно пішло на комуналку, тарифи на яку зегниди героїчно обіцяли не підвищувати на час війни.
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13.12.2024 17:15
+12
А чого ж Мінекономіки само не направило ці кошти потреби ЗСУ? Тупий піар важливіше, ніж потреби армії?
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13.12.2024 17:22
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13.12.2024 17:14 Відповісти
А когда 6 тысяч давали в 2022 тоже не брал?
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14.12.2024 23:25 Відповісти
вперше чую про 6 тіс - мені їх ніхто не ппропонував
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15.12.2024 13:07 Відповісти
Навесні 2022 давали через дію 6000 кожному, хто залишився без роботи у прифронтових областях. На картку е-підтримка.
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15.12.2024 17:01 Відповісти
такої карти ще тоді не було !!! це відносно новий зе-маразматичний проект !!!
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16.12.2024 05:43 Відповісти
Вона була ще до війни: на неї кидали 1000 грн тим хто вакцинувався від ковіду. На початку 2022 чи навіть наприкінці 2021.
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16.12.2024 08:27 Відповісти
ну може ... я в ці зебільні ігри з зебілами не граю !!!
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16.12.2024 10:46 Відповісти
Роботу не втрачав
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17.12.2024 04:19 Відповісти
а ты знаешь в какой карман пойдет? я думаю в евгейские офшоры
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15.12.2024 19:22 Відповісти
Ну так все інше напевно пішло на комуналку, тарифи на яку зегниди героїчно обіцяли не підвищувати на час війни.
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13.12.2024 17:15 Відповісти
Так як схему "оплатив комуналку з вовиних, віддав на ЗСУ налом" не відстежити, то, виходить 4% придбали облігації?
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13.12.2024 17:15 Відповісти
Притомні її просто не беруть.
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13.12.2024 17:16 Відповісти
Тобто взяти і направити на ЗСУ -це погано? ти гавноїд москальський чи прото даун?
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13.12.2024 17:30 Відповісти
А як що люди не збираються грати роль масовки в Вавкиному кардибалеті ?
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13.12.2024 17:39 Відповісти
Нехай візьмуть 4 тисячі які моя сім'я не буде отримувати і відправлять на ЗСУ. В чому проблема бл? Чи у владі гавноїди москальські або просто дауни які не знають як це зробити або не хочуть?
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13.12.2024 18:32 Відповісти
Що з нею станеться, якщо я її не візьму? Згорить на рахунках якого-небудь КАЛамойського?
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14.12.2024 00:30 Відповісти
Мороки много. А кто тогда те, кто взял, но не направил?
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14.12.2024 10:56 Відповісти
умови видачі цієї недо 1000чі почитай !!! банківська таяєниця для тих хто взяв цю зебільну 1000 перестає існувати на довгі роки !!! це правельно по Вашому ???
а що не можна було цю зе-більну зе1000 тупо не видавати, а гроші направити оптом на ЗСУ, на дрони, ракети, ********** і тд.тп. ???
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16.12.2024 05:48 Відповісти
ти тупий чи шоколадний? не всі гроші державі можна витрачати на ЗСУ - особливо якщо вони від іноземних партнерів. Для того і дали 1000 фізичним особам, щоб ті самі задонатили...
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16.12.2024 10:52 Відповісти
щоб зелені розікрали те що залишиться ?
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15.12.2024 13:09 Відповісти
А чого ж Мінекономіки само не направило ці кошти потреби ЗСУ? Тупий піар важливіше, ніж потреби армії?
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13.12.2024 17:22 Відповісти
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13.12.2024 17:22 Відповісти
Це ті 4%, що задонатили на Хвьдорову на пенсію United24, або Притулі на ще один супутник, що транслюватиме його передвиборчу кампанію, або на.....
Хочеться вірити, що все таки багато зробили достойно - витратили власні 1000 на довірені фонди/справжнім військовим/волонтерам, і відповідно в зелену статистику не потрапили.
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13.12.2024 17:24 Відповісти
"повернись живим" - притомна організація
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15.12.2024 13:10 Відповісти
Повернись Живим = Тарас Чмут
Тарас Чмут = ?????Чому не запрацювала наглядова рада АОЗ і чим це загрожує державі?
Ця ж наглядова рада мала б ініціювати незалежний аудит і перевірити ефективність роботи агенції. Я назву імена тих, через кого наглядова рада АОЗ не працює. Наказ на Катерину Кузнецову (незалежний член) та Тараса Чмута (від держави) не був підписаний. Бо обоє не подали декларації.
Це лише з останнього, і раніше до Чмута були запитання, не гірші, ніж до Притули. Тому, хоча, як кажуть - на безриб'я і рак риба, але я обираю інших.
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15.12.2024 15:48 Відповісти
От курва, а вони думали, що ми всі побіжимо у вовині фонди донатити? А ніхрена! Щомісяця і з пенсії і з зарплати конкретні суми на конкретні потреби за конкретними адресами. А та тисяча на комуналку, якщо що. Досить в лютому 22-го по тисячі з дружиною в хрен зна куди з гарячки кинули, а вони суки їх на яйця по 17.
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13.12.2024 17:29 Відповісти
приниження зекріпаків, зегречкою, під зепротокол, продовжується... кріпакам нравіца...
а 4% на ЗСУ - виявилося ще гірше (менше), аніж передбачалося у прогнозах (самому собі).. отже недарма Зєля розраховує на другий термін свого ідіотського прездобольства - контрольний у голову Україні...
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13.12.2024 17:35 Відповісти
Якщо я візьму ту тисячу, накуплю скумбрії по 8 грн. На всі!
1 кг скумбрії = 1 кВтгод (далі буде)
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13.12.2024 17:44 Відповісти
Електорат лідора на потреби ЗСУ, не донатить!Цьому електорату головне ці кошти потратити на власне черево.
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13.12.2024 17:48 Відповісти
Все як я писав , реально отримали мільйони 2 рабів а напишуть що 20. І ніхто не буде перевіряти скільки саме отримало, бо це відкриття особистої інформації. ) Пзд, звичайно так легше вкрасти ніж звідти звідки ці гроші були забрані.
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13.12.2024 18:36 Відповісти
Не лише, а аж....
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13.12.2024 19:33 Відповісти
А що, вже дають?
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13.12.2024 20:10 Відповісти
що ви носитесь з тією тисячею, не візьмете все одно вкрадуть, після притули і дейнеги який побіг у мо нікому не вірю,у нас в селі донатять напряму на закупку необхідного односельчанам, що воюють і думаю таких безліч, а враховуючи, що багато сімей перекотилось в епоху злиднів, нікого не засуджую,,,,,,і взять не значить підтримувати цих зелних гн,,д
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14.12.2024 12:58 Відповісти
Ну шо там, як казочки про "я ці гроші на ЗСУ перерахую"?

Ото "какаяразніци" будуть на ЗСУ донатити. Ага.
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14.12.2024 17:51 Відповісти
https://x.com/RudijLis





https://x.com/RudijLis

Pandamonium



https://x.com/RudijLis

@RudijLis

·

https://x.com/RudijLis/status/1867961175318618453 1 ч

А ви знали, що з нац.кешбеку вираховують податки? По суті, це вже 3-й податок з одних грошей. Карочє, прикольна схема)) і копійка в "бюджет" капає і люди добровільно свою банківську таємницю відкрили
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14.12.2024 19:00 Відповісти
що за маячня з тим презЕдентом? роздати людям нещасну тисячу для того, щоб задонатили на ЗСУ? якого нахіба? а просто ці гроші витратити на ЗСУ держава не може - надто просто? чи ОПА хоче весь "мудрий український нарід" залучити до розкрадання державної казни?
я вже відмовляюсь від тої тисячі - най держава сама їхперераховує на ЗСУ, а я і без них донатити можу. що і роблю.
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14.12.2024 19:00 Відповісти
Включаєм логіку. Якщо держава просто роздає громадянам халявні гривні, то значить у держави їх надлишок? Бо якщо б не вистачало коштів, то урізали б десь, економили. А як роздають, то значить вистачає на все, на інвалідів, переселенців, на зброю і армію. То чому ж люди мають донатити халявну гривню, яка прийшла як просто лотерейка перед новим роком, паляну накрити, там шуба-олівьє, бухлішечко. Коли ще щось даватимуть? Беріть, вони собі накрались, тепер людям копійчину кинули.
Десь так народ і мислить.
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15.12.2024 23:50 Відповісти
гидую тих смарагдових. хай вдавляться своєю тисячею
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16.12.2024 08:19 Відповісти
що і варто було довести, звичайний перепис і підкуп маргіналів.
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16.12.2024 09:48 Відповісти

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