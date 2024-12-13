Лише 4% українців витратили "тисячу Зеленського" на донати для ЗСУ, – Мінекономіки

Більшість українців витрачає отримані з державного бюджету кошти за ініційованою президентом Володимиром Зеленським програмою "Зимова єПідтримка" на оплату комунальних послуг.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Загалом у межах програми упродовж 10-11 грудня держава виплатила з бюджету по 1000 гривень допомоги 1,8 млн дорослих та 520 тис. дітей. Це ті люди, які подавали заявку 1 грудня.

Загалом за перші дні від зарахування коштів за програмою українці витратили близько 720 мільйонів гривень.

"Зокрема, на комунальні послуги громадяни спрямували 63% коштів, 17% витратили на мобільний зв’язок, а близько 4% перерахували на потреби військових через благодійні фонди та волонтерські організації", – уточнили у Мінекономіки.

У міністерстві додали, що станом на 13 грудня, кількість заявок у "Дії" на отримання 1000 гривень з держбюджету досягла вже 6,8 млн, з них 1,8 млн – на дітей.

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Як повідомлялося, з 10 грудня уряд розпочав виплати з держбюджету за програмою державної допомоги "Зимова єПідтримка", яка передбачає виплату 1000 гривень. Загалом до кінця 11 грудня допомогу за програмою отримають 1,8 млн дорослих українців, також буде здійснено виплати за 520 тис. заявок на дітей.

Наприкінці листопада Кабмін виділив 3,86 мільярда гривень на фінансування у грудні програми "Зимова підтримка", яка передбачає виплати по 1000 гривень кожному мешканцю України.

Ці кошти виділено за рахунок зменшення передбачених у спеціальному фонді держбюджету на 2024 рік видатків на фінансування низки програм Міністерства економіки, передусім – виплати компенсацій за розмінування земель і дотацій проєктам зі значними інвестиціями.

Нагадаємо, 22 листопада Кабмін затвердив умови програми "Зимова єПідтримка", яка передбачає виплату одноразової допомоги у розмірі 1 000 грн кожному громадянину, ініційованої президентом Володимиром Зеленським.

Оформити виплату можна через застосунок "Дія" або "Укрпошту", а витратити на оплату комунальних послуг, придбання ліків, книг, медичних чи освітніх послуг, транспорт, мобільний зв’язок та страхування. Крім того, ці кошти можна буде задонатити на Збройні Сили України або купити військові облігації. Готівку з картки зняти не можна.

Прийом заявок на отримання допомоги розпочнеться на початку грудня, а витратити кошти можна буде до кінця 2025 року. Виплата призначена не лише дорослим, а й дітям. Один із батьків зможе замовити виплату на свій рахунок для кожної своєї дитини через "Дію".