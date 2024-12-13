Виняток із санкцій: Словаччина ще пів року зможе експортувати пальне з російської нафти у Чехію

Словаччина продовжить експортувати вироблені з російської нафти нафтопродукти в Чехію ще протягом пів року після того, як уряд країни домовився про продовження чинного винятку з санкцій Європейського Союзу.

Про це повідомляє BNE Intellinews, передає enkorr.

"Перемовини про звільнення від експорту продукції з російської нафти до Чехії є важливим успіхом не тільки з погляду внутрішнього ринку, але й для стабільних цін у регіоні", – заявив міністр економіки Словаччини Деніс Саков.

Після закінчення терміну дії винятку словацький нафтопереробний завод Slovnaft, що входить до складу угорської MOL, зможе поставляти продукцію з російської нафти лише на внутрішній і український ринки.

Slovnaft експортує нафтопродукти, виготовлені в основному з сирої нафти, що надходить в країну російським нафтопроводом "Дружба".

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що "Словаччина попросила продовжити виняток. Ми не заперечували проти такого прохання, це на пів року".

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Чинний правоцентристський уряд Чехії очікує, що країну буде звільнено від залежності від імпорту російської нафти до середини наступного року після завершення проєктів TAL-PLUS – розширення трубопроводу TAL, який пролягає від італійського портового міста Трієста на північ до Австрії й Німеччини, де Чехія з'єднана з ним своїм трубопроводом IKL.

TAL-PLUS збільшить пропускну здатність нафтопроводу для Чехії до 4 млн тонн нафти на рік, що дозволить країні припинити імпорт нафти з нафтопроводу "Дружба".

Як повідомлялося, 4 грудня до Чехії перестала надходити нафта з російського трубопроводу "Дружба".

Однак після дводенної паузи до Чехії знову почала надходити нафта південною гілкою трубопроводу "Дружба". Причини зупинки не з'ясували, але в уряді країни говорять про гібридну війну РФ із Заходом.

Після початку великої війни влада Європейського Союзу вирішила відмовитися від російської нафти, проте для Угорщини, Словаччини та Чехії було зроблено тимчасовий виняток, оскільки ці країни не мають виходу до моря.

Очікувалося, що згодом вони замінять Росію на інших постачальників палива. Проте у 2023 році залежність Чехії від російської нафти зросла до 60%, а імпорт нафти Чехією приніс Кремлю понад 2,3 млрд євро надходжень з початку повномасштабної війни РФ проти України.