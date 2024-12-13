БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
410 відвідувачів онлайн
Новини
2 626 11
авто (3995) зарядка (36) електромобіль (660)

Міненерго хоче витратити 1,5 мільярда на національну мережу зарядних станцій для електромобілів

В Україні хочуть створити національну мережу зарядних станцій для електромобілів

Україна збирається створити національну мережу зарядних станцій для електромобілів.

Про це йдеться в проєкті плану заходів із реалізації Енергетичної стратегії України на період до 2050 року, опублікованому на сайті Міністерства енергетики 11 грудня, передає LIGA.net.

На першому етапі (у проєкті вказаний 2026 рік) вона має складатися зі 40 зарядних станцій великої потужності (160+ кВт) та 80 – середньої потужності (60+ кВт) в обласних центрах і на основних автомагістралях країни.

Вартість проєкту оцінюється орієнтовно в у 1,5 млрд грн, інвестором має стати НАЕК "Енергоатом".

Загалом держава розраховує на створення в Україні розгалуженої інфраструктури зарядних станцій для електромобілів зі співвідношенням не більш ніж п'ять електромобілів на одну точку зарядки.

Відстань між зарядними станціями на трасі не повинна буде перевищувати 60 км.

Читайте також: Китайський автовиробник BYD вийшов на рівень продажів Honda і Ford

Заплановано, що до 2032 року не менш як 15% паркомісць будуть обладнані зарядними станціями звичайної потужності, а до 2050 року цей показним має збільшитися до 50%.

У далекій перспективі Міненерго також хоче вивчити доцільність створення "розумних" доріг для зарядки електромобілів у русі за допомогою передавання електроенергії через індукцію – технологію, яка використовує електромагнітні поля.

За очікуваннями Міністерства, частка електротранспорту в Україні до 2050 року становитиме близько 50% від загальної кількості автомобілів в Україні.

Як повідомлялося, в листопаді цього року український автопарк поповнили понад 3,7 тис. авто на електротязі (BEV). Найчастіше електромобілі купують на Львівщині та у Києві.

До того стало відомо, що автовиробники Китаю збільшують експорт гібридних автомобілів до Європи та планують випуск нових моделей для цього ринку через тарифи Європейського Союзу на електромобілі.

Автор: 
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Топ коментарі
+5
Мабуть це передбачено Планом перемоги Зеленського.
показати весь коментар
13.12.2024 17:04
+4
А дроны которых не хватает в ЗСУ не хотят купить для армии?
показати весь коментар
13.12.2024 17:51
+3
Мережу можна назвати "Блекаут".
показати весь коментар
13.12.2024 18:44
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Мабуть це передбачено Планом перемоги Зеленського.
показати весь коментар
13.12.2024 17:04 Відповісти
Великі прожекти - то вже після Української Перемоги..
тоді інвестори самі, з грошима, ставатимуть у чергу за цікавими бізнеспроектами, звісно, якщо менеджери-мародери Зєлєнского вже сидітимуть у в"язниці разом зі своїм Вошьдьом..
показати весь коментар
13.12.2024 17:21 Відповісти
Міністерству кортить бізнес замутить? Це взагалі мимо їх компетенції. Державні АЗС вони ще не хочуть строїти? Можна ще супермаркети і аптеки, там жеж теж лампочки є. Або тупі, або наглі.
показати весь коментар
13.12.2024 17:22 Відповісти
В Норвегії до 2025 планують 100% відмовитись від авто на двигунах внутр.згорання. Але зарядні станції --це справа приватного бізнесу, заберіть, послабте краще регулюючі органи які мішаю розвивати подібні проекти бізнесу.
А зелені що будують? Концлагер вже є, дальше державні підприємства, заводи, магазини, зарядні станції ..... колгоспи.
показати весь коментар
13.12.2024 17:41 Відповісти
Потужна відповідь на ракетні обстріли зі сторони рашистів...Цих крєпкіх хозяйствєнніков та в холодні квартири Харкова чи Сум, на рікщоби до них дойшло ,що прилрвтет потрібно аіддавати простим громадянам,а не жужикам на Теслах
показати весь коментар
13.12.2024 17:41 Відповісти
А дроны которых не хватает в ЗСУ не хотят купить для армии?
показати весь коментар
13.12.2024 17:51 Відповісти
селюки зе-слуги понакупляли дорогі модні тренди усякі "Тесли"...
а де заряджати НЕ ПОДУМАЛИ!
показати весь коментар
13.12.2024 17:56 Відповісти
Ну ти даєш,а що їм дрони купувати, вони слуги а не господар. Вот хай господарі купують на останні гроші
показати весь коментар
13.12.2024 18:22 Відповісти
А вони точно в Україні живуть, чи десь на заході тому і не знают, що у нас війна
показати весь коментар
13.12.2024 18:19 Відповісти
А що, ми вже виграли війну? У нас просто забагато на шиї сидить всяких чинуш, яким немає якого хера робити.
показати весь коментар
13.12.2024 18:35 Відповісти
Мережу можна назвати "Блекаут".
показати весь коментар
13.12.2024 18:44 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 