Міненерго хоче витратити 1,5 мільярда на національну мережу зарядних станцій для електромобілів

Україна збирається створити національну мережу зарядних станцій для електромобілів.

Про це йдеться в проєкті плану заходів із реалізації Енергетичної стратегії України на період до 2050 року, опублікованому на сайті Міністерства енергетики 11 грудня, передає LIGA.net.

На першому етапі (у проєкті вказаний 2026 рік) вона має складатися зі 40 зарядних станцій великої потужності (160+ кВт) та 80 – середньої потужності (60+ кВт) в обласних центрах і на основних автомагістралях країни.

Вартість проєкту оцінюється орієнтовно в у 1,5 млрд грн, інвестором має стати НАЕК "Енергоатом".

Загалом держава розраховує на створення в Україні розгалуженої інфраструктури зарядних станцій для електромобілів зі співвідношенням не більш ніж п'ять електромобілів на одну точку зарядки.

Відстань між зарядними станціями на трасі не повинна буде перевищувати 60 км.

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Заплановано, що до 2032 року не менш як 15% паркомісць будуть обладнані зарядними станціями звичайної потужності, а до 2050 року цей показним має збільшитися до 50%.

У далекій перспективі Міненерго також хоче вивчити доцільність створення "розумних" доріг для зарядки електромобілів у русі за допомогою передавання електроенергії через індукцію – технологію, яка використовує електромагнітні поля.

За очікуваннями Міністерства, частка електротранспорту в Україні до 2050 року становитиме близько 50% від загальної кількості автомобілів в Україні.

Як повідомлялося, в листопаді цього року український автопарк поповнили понад 3,7 тис. авто на електротязі (BEV). Найчастіше електромобілі купують на Львівщині та у Києві.

До того стало відомо, що автовиробники Китаю збільшують експорт гібридних автомобілів до Європи та планують випуск нових моделей для цього ринку через тарифи Європейського Союзу на електромобілі.