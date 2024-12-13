На озброєння, техніку, боєприпаси та інші потреби військових уряд цьогоріч витратив 455 мільярдів, – Шмигаль

За січень-жовтень 2024 року уряд України витратив 229 млрд грн на придбання військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту та продуктів харчування для Сил безпеки та оборони.

Про це розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на заіданні уряду.

За словами Шмигаля, ще 226 млрд грн за цей самий період було виділено на придбання товарів для забезпечення потреб Збройних Сил України.

"Що стосується прямого фінансування бригад, то уряд ухвалив рішення, що наступного року воно буде не меншим, ніж цього", – підкреслив Шмигаль.

За його словами, це особливо важливо для швидкої закупівлі дронів, яких цього року плануєтья виготовити понад 1,5 млн.

Наступного року на закупівлю дронів у держбюджеті також виділено 100 млрд грн.

"Держава готова інвестувати та підтримувати українських виробників. Домовляємося також із нашими союзниками про їхнє безпосереднє фінансування української оборонки та закупівлю зброї для потреб Сил безпеки та оборони в українських виробників за кошти партнерів", – зазначив прем'єр.

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Шмигаль такоож додав, що загалом цього місяця Міноборони напряму перерахує військовим бригадам 4,3 млрд грн, а за 11 місяців таке пряме фінансування склало 27,2 млрд грн.

Із цих коштів на 8,8 млрд було закуплено безпілотників. 3,9 млрд грн пішло на закупівлю іншого озброєння та техніки. 2,1 млрд – на закупівлю автомобілів, 1,5 млрд грн – на засоби радіоелектронної безпеки.

На початку грудня стало відомо, що у військових частинах Збройних Сил України запроваджено нову посаду уповноваженого із закупівель товарів, робіт і послуг.

Наприкінці листопада закупівельна агенція Міністерства оборони України – "Державний оператор тилу" – оголосила закупівлі речового майна для Збройних Сил України на 2025 рік. Це вперше, коли вони оголошуються заздалегідь.

Також у тому місяці було оголошено, що країни Міжнародної коаліції безпілотників цього року виділять 1,8 млрд євро для підтримки Збройних Сил України.

Детальніше про виробництво дронів в Україні читайте в матеріалі БізнесЦензор "Як отримати грант на виробництво дронів, або на малий бізнес"