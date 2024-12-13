Українці вже подали 6,8 мільйона заявок на виплату "тисячі Зеленського"
Від моменту запуску програми "Зимова єПідтримка" вже подано понад 6,8 млн заявок на виплату 1 тис. грн.
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду 13 грудня.
"Уже більш ніж 6,8 млн українців подалися на виплату тисячі гривень за програмою "єПідтримка". Зокрема понад 1,8 млн дітей. Перші виплати вже здійснені", – заявив Шмигаль.
Як повідомлялося, раніше президент України Володимир Зеленський доручив уряду запровадити з 1 грудня нову програму підтримки населення – по 1 тис. грн на особу.
У Кабміні та у правлячій партії "Слуга нарду" стверджували, що на виплати витратять кошти від міжнародних партнерів, які не встигають освоїти до кінця року. Однак згодом голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа визнала, що на ініційовану Зеленським програму витратять залишки коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування, які утворилися минулого року і не були використані Міністерством економіки у 2024 році.
У такому разі на фінансування виплат по 1 тис. грн спрямують частину внутрішніх доходів держбюджету, а не кошти міжнародних партнерів, отже ці кошти можна було б витратити на оборону.
Своєю чергою прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що влада пізніше проведе аудит наданої допомоги в рамках зимової "єПідтримки", і ті, хто оформив її за кордоном, матимуть її повернути.
Оформити виплату можна через застосунок "Дія" або "Укрпошту", а витратити на оплату комунальних послуг, придбання ліків, книг, медичних чи освітніх послуг, транспорт, мобільний зв’язок та страхування. Крім того, ці кошти можна буде задонатити на Збройні Сили України або купити військові облігації. Готівку з картки зняти не можна.
Витратити кошти можна буде до кінця 2025 року. Виплата призначена не лише дорослим, а й дітям. Один із батьків зможе замовити виплату на свій рахунок для кожної своєї дитини через "Дію".
Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: "Тисяча Зеленського": де візьмуть гроші"
Будь ласка, зачекайте...
- дуля 2019 у вигляді результатів виборів
- дуля зараз у вигляді 1000
І ще багато різних проміжних дуль
Якщо вам не стало тепліше - значить, на думку влади, ви порохобот, або навіть взагалі не любите президента, бо працюєте на москву!
Втім, навішування ярликів не дає відповіді на питання - Зеленський, де обіцяний ГІГАВАТ?
Відповідь у нас є, але вона не сподобається президенту - обіцяний гігават там, де і ПРОГРАМА ЕНЕРГЕТИЧНОЇ СТІЙКОСТІ, затверджена Кабінетом Міністрів 24.11.2023 року.
Путч буде регулярно нагадувати цей фальшивий пафосний піар, щоб ми не забули як треба ставитись до гордовитих обіцянок шостого президента і програм його нікчемного уряду.
Вона не Зеленського, вона їз наших податків!
Через такі обмани НАРІД обирає нам бідоносців!
Покищо на донати пішло трошки більше одного вісотка.
Майже половина тупо собі мобільні рахунки поповнила.
Тому ці казочки "відсмокчу у ЗЄ і задоначу" для наївних та дурних.
Батькам сказав, щоб навіть і не думали.
Друзів та знайомих попередив, що на одному гектарі з ними серти не сяду, якщо візьмуть цю подачку у ворога.
Потім виставлять тобі рахунок.