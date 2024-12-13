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виплати (443) Денис Шмигаль (1402) єПідтримка (52)

Українці вже подали 6,8 мільйона заявок на виплату "тисячі Зеленського"

Українці подали вже понад 6,8 мільйона заявок на зимову

Від моменту запуску програми "Зимова єПідтримка" вже подано понад 6,8 млн заявок на виплату 1 тис. грн.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду 13 грудня.

"Уже більш ніж 6,8 млн українців подалися на виплату тисячі гривень за програмою "єПідтримка". Зокрема понад 1,8 млн дітей. Перші виплати вже здійснені", – заявив Шмигаль.

Як повідомлялося, раніше президент України Володимир Зеленський доручив уряду запровадити з 1 грудня нову програму підтримки населення – по 1 тис. грн на особу.

У Кабміні та у правлячій партії "Слуга нарду" стверджували, що на виплати витратять кошти від міжнародних партнерів, які не встигають освоїти до кінця року. Однак згодом голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа визнала, що на ініційовану Зеленським програму витратять залишки коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування, які утворилися минулого року і не були використані Міністерством економіки у 2024 році.

У такому разі на фінансування виплат по 1 тис. грн спрямують частину внутрішніх доходів держбюджету, а не кошти міжнародних партнерів, отже ці кошти можна було б витратити на оборону.

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Своєю чергою прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що влада пізніше проведе аудит наданої допомоги в рамках зимової "єПідтримки", і ті, хто оформив її за кордоном, матимуть її повернути.

Оформити виплату можна через застосунок "Дія" або "Укрпошту", а витратити на оплату комунальних послуг, придбання ліків, книг, медичних чи освітніх послуг, транспорт, мобільний зв’язок та страхування. Крім того, ці кошти можна буде задонатити на Збройні Сили України або купити військові облігації. Готівку з картки зняти не можна.

Витратити кошти можна буде до кінця 2025 року. Виплата призначена не лише дорослим, а й дітям. Один із батьків зможе замовити виплату на свій рахунок для кожної своєї дитини через "Дію".

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: "Тисяча Зеленського": де візьмуть гроші"

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Топ коментарі
+12
Досить називати "Тисяча Зеленського"!
Вона не Зеленського, вона їз наших податків!
Через такі обмани НАРІД обирає нам бідоносців!
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13.12.2024 15:54
+12
Перепис малоросів трмває...
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13.12.2024 16:00
+10
Якщо ви змерзли без електроенергії - ми погріємо вас літньою обіцянкою! Отож у липні Володимир Зеленський пообіцяв до кінця року ввести 1 Гігават маневрової газової електрогенерації і ще 4 Гігавати у наступні роки.

Якщо вам не стало тепліше - значить, на думку влади, ви порохобот, або навіть взагалі не любите президента, бо працюєте на москву!

Втім, навішування ярликів не дає відповіді на питання - Зеленський, де обіцяний ГІГАВАТ?

Відповідь у нас є, але вона не сподобається президенту - обіцяний гігават там, де і ПРОГРАМА ЕНЕРГЕТИЧНОЇ СТІЙКОСТІ, затверджена Кабінетом Міністрів 24.11.2023 року.

Путч буде регулярно нагадувати цей фальшивий пафосний піар, щоб ми не забули як треба ставитись до гордовитих обіцянок шостого президента і програм його нікчемного уряду.
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13.12.2024 15:52
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Ще одна брехня.
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13.12.2024 15:50 Відповісти
А скільки насправді?
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13.12.2024 15:59 Відповісти
брехня в іншому. Кому нарахували, а кого і мовчки послали. Жінка та теща подали заявки разом. Жінці зарахували, тещі дулю з маком. Таку ж дулю отримав і я
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13.12.2024 16:04 Відповісти
Дві дулі
- дуля 2019 у вигляді результатів виборів
- дуля зараз у вигляді 1000
І ще багато різних проміжних дуль
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13.12.2024 16:49 Відповісти
Якщо ви змерзли без електроенергії - ми погріємо вас літньою обіцянкою! Отож у липні Володимир Зеленський пообіцяв до кінця року ввести 1 Гігават маневрової газової електрогенерації і ще 4 Гігавати у наступні роки.

Якщо вам не стало тепліше - значить, на думку влади, ви порохобот, або навіть взагалі не любите президента, бо працюєте на москву!

Втім, навішування ярликів не дає відповіді на питання - Зеленський, де обіцяний ГІГАВАТ?

Відповідь у нас є, але вона не сподобається президенту - обіцяний гігават там, де і ПРОГРАМА ЕНЕРГЕТИЧНОЇ СТІЙКОСТІ, затверджена Кабінетом Міністрів 24.11.2023 року.

Путч буде регулярно нагадувати цей фальшивий пафосний піар, щоб ми не забули як треба ставитись до гордовитих обіцянок шостого президента і програм його нікчемного уряду.
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13.12.2024 15:52 Відповісти
і де він стільки грошей взяв?
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13.12.2024 15:54 Відповісти
судячи з усього це гроші західних партнерів, з яких хочеться якомога більше вкрасти тому організували цей пупуліській лохотрон під назвою "1000 зе" який дуже ****** на черговий перепис ідіотів !!!!
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13.12.2024 16:04 Відповісти
З вашей кишені. І з моєй.
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13.12.2024 16:15 Відповісти
ти сільський оліхарх? крім базікати що вмієш?
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13.12.2024 16:29 Відповісти
Колгоспник, поясни нам, звідки ж ці гроши роздає шмигаль? Не вже з власной кишені?
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13.12.2024 16:32 Відповісти
Досить називати "Тисяча Зеленського"!
Вона не Зеленського, вона їз наших податків!
Через такі обмани НАРІД обирає нам бідоносців!
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13.12.2024 15:54 Відповісти
Вона з податків громадян ЄС, США та Великобританії, а не з ваших.
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13.12.2024 16:02 Відповісти
на наші сподатки гуляє Гетманцев та інша зелена шобла
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13.12.2024 16:06 Відповісти
Нехай візьмуть ії на дрони.
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13.12.2024 15:57 Відповісти
Ага.
Покищо на донати пішло трошки більше одного вісотка.
Майже половина тупо собі мобільні рахунки поповнила.

Тому ці казочки "відсмокчу у ЗЄ і задоначу" для наївних та дурних.
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13.12.2024 16:02 Відповісти
Перепис малоросів трмває...
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13.12.2024 16:00 Відповісти
ти вже отримав ?
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13.12.2024 16:04 Відповісти
Ні. І не буду.

Батькам сказав, щоб навіть і не думали.

Друзів та знайомих попередив, що на одному гектарі з ними серти не сяду, якщо візьмуть цю подачку у ворога.
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13.12.2024 16:08 Відповісти
Браво! Так саме зробив.
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13.12.2024 16:13 Відповісти
а я їм гроші не залишу
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13.12.2024 16:10 Відповісти
Вони і так їх вкрадуть, а тебе перевіряють на продажність.
Потім виставлять тобі рахунок.
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13.12.2024 16:52 Відповісти
ну подав , а грошей нема
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13.12.2024 16:01 Відповісти
ви пишіть скільки отримало , поки ні хто
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13.12.2024 16:06 Відповісти
Перепис ідіотів. 6.8 КК вже зареєструвались
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13.12.2024 16:20 Відповісти
дають ,бери , б'ють біжи
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13.12.2024 16:35 Відповісти
Леді і джентльмени, перед Вами яскравий приклад одного з майже 7 мільйонів ідіотів, які живіть з Вами по сусідству.
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13.12.2024 17:13 Відповісти
1000 гривень від іуди.
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13.12.2024 16:24 Відповісти
та ніхто не бере ту тисчу.хайп підіймають - мільярди вкрадуть і скажуть що людям роздали.гандони.
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13.12.2024 16:42 Відповісти
Совок привчив до халяви. Далеко нам ще до Європи.
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13.12.2024 17:15 Відповісти

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