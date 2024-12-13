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Гривня завершує тиждень зміцненням: Нацбанк встановив офіційний курс долара на понеділок

валюта

Курс гривні продовжує зміцнюватися щодо долара США після зниження до історичних мінімумів цього тижня.

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на понеділок, 16 грудня, на рівні 41,6070 грн/$, порівняно із 41,6588 грн/$ у п'ятницю. Минулого тижня 4 грудня він опускався до історичного мінімуму – 41,6972 грн/$.

Водночас курс гривні до євро знизився на 3 копійки – до 43,7373 грн за євро. 19 вересня він оновлював історичний мінімум, опустившись до 46,2396 грн за євро.

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Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.

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я ж казав, що в кінці тиждня зміцниться .....
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13.12.2024 16:54 Відповісти
Так шо, в мене трохи баксів є, то треба скидувати, а то зовсім бакс обезціниться?
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13.12.2024 16:56 Відповісти
Скидайте... Щоб не запізно потім було
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13.12.2024 16:59 Відповісти
.... на рублі можна обміняти - у них уже за бакс дають більше 110
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13.12.2024 17:03 Відповісти
А де їх міняють?
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13.12.2024 17:05 Відповісти
в Китаї, там того паперу багато ...
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13.12.2024 17:08 Відповісти
Так це туди їхати треба...
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13.12.2024 17:13 Відповісти
а кому зараз легко...?
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13.12.2024 17:28 Відповісти
Так зміцніла, бляха, що не можу гаманець зігнути.
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13.12.2024 17:16 Відповісти

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