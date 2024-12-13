Гривня завершує тиждень зміцненням: Нацбанк встановив офіційний курс долара на понеділок

Курс гривні продовжує зміцнюватися щодо долара США після зниження до історичних мінімумів цього тижня.

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на понеділок, 16 грудня, на рівні 41,6070 грн/$, порівняно із 41,6588 грн/$ у п'ятницю. Минулого тижня 4 грудня він опускався до історичного мінімуму – 41,6972 грн/$.

Водночас курс гривні до євро знизився на 3 копійки – до 43,7373 грн за євро. 19 вересня він оновлював історичний мінімум, опустившись до 46,2396 грн за євро.

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Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.