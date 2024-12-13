Підвищення тарифу "Укрзалізниці" на вантажні перевезення призведе до закриття видобувних підприємств, – НАДПУ

Підвищення тарифу на вантажні залізничні перевезення на 37%, ініційоване "Укрзалізницею", негативно вплине на економічну безпеку країни та конкурентоспроможність українських експортерів, які й так працюють в умовах значної економічної нестабільності.

Про це виконавча директорка Національної Асоціації добувної промисловості України (НАДПУ) Ксенія Оринчак заявила галузевому виданню GMK Center.

Вона зауважила, що вантажні тарифи "Укрзалізниці" при перерахунку в долари вже на 25-60% вищі за рівень в 2019-2021 років, а тарифний тиск з боку залізничної компанії вже став перешкодою для відновлення виробництва в цілій низці галузей. Тому в поточних умовах підвищення вантажних тарифів неприпустиме, вважає голова Асоціації.

"Підвищення тарифу призведе до зростання собівартості нашої продукції, та зменшить нашу конкурентоспроможність на світових ринках. Це, в свою чергу, викличе скорочення обсягів виробництва, призведе до збитків та зменшення інвестицій. І якщо хтось думає, що це лише теоретичні загрози, то нагадаю: нещодавно повністю припинив свою роботу Завалівський графітовий кар’єр, який є єдиним в Україні розробленим родовищем цього матеріалу. Він зупинився, оскільки через високі тарифи на перевезення та електроенергію не витримав конкуренції з Китаєм", – пояснила Оринчак.

Вона також спрогнозувала, що збільшення тарифів призведе до перетікання вантажів із залізниці на автотранспорт. Масова поява вантажівок, завантажених різними видами видобутих матеріалів, загрожує різким погіршенням стану автодоріг.

"Підвищення тарифу "Укрзалізниці" стане ударом для соціальної сфери, особливо в громадах, де населення залежить від добувної промисловості не лише в плані зайнятості, але й у плані доступу до базових соціальних послуг. Це може призвести до зменшення фінансування лікарень, шкіл, дитячих садочків та соціальних програм, зменшення зарплат працівників та скорочення інфраструктурних інвестицій у містах присутності", – попередила Оринчак.

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Вона висловила переконання, що замість підвищення тарифів, "Укрзалізниці" потрібно зосередитися на ефективнішому управлінні витратами, покращенні ефективності управління та залученні інвестицій в інфраструктуру. Це дозволить забезпечити стабільний розвиток без негативних наслідків для галузі та економіки в цілому.

"Укрзалізниця" має всі умови для зниження вантажних тарифів на 15-20%, не втрачаючи рентабельності та показуючи прибутковість. Довгостроковим же рішенням проблеми є демонополізація "Укрзалізниці" та виокремлення конкурентних послуг (таких як тяга), і розподіл інфраструктурних послуг з регулюванням тарифів Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері транспорту", – резюмувала Оринчак.

Як повідомлялося, раніше голова Федерації роботодавців транспорту Орест Климпуш заявив, що підвищення тарифів "Укрзалізниці" на 37% призведе до перенесення вантажопотоку на автомобільні дороги і їх пришвидшеного руйнування.