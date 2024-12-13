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дороги (1545) Кабмін (7633) ремонт (1450) Укравтодор (724) Агентство відновлення та інфраструктурних проєктів (64)

Кабмін виділив 1,7 мільярда на ремонт і будівництво доріг до кінця року

ремонт

Кабінет Міністрів виділив 1,7 мільярда гривень на фінансування ремонту та будівництва доріг у 2024 році за рахунок коштів, які вдалося зекономити на виплаті залучених раніше боргів.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у п'ятницю, 13 грудня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

Для цього уряд перерозподілив загальний обсяг бюджетних призначень, передбачених Державному агентству відновлення та розвитку інфраструктури на 2024 рік.

Зокрема, на 1,7 млрд грн зменшено фінансування видатків за програмою "Виконання боргових зобов'язань за запозиченнями, залученими державою або під державні гарантії на розвиток мережі автомобільних доріг загального користування".

Водночас на таку ж суму встановлено видатки розвитку за програмою "Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення".

Крім того, Кабмін затвердив Порядок використання коштів загального фонду державного бюджету, передбачених для розвитку мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення у 2024 році.

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Як повідомлялося, на початку вересня Україна оголосила про успішне завершення операції з реструктуризації боргу та обмін 13 серій державних єврооблігацій і однієї серії гарантованих державою єврооблігацій "Укравтодору" на суму близько $20,5 млрд (приблизно $24 млрд із урахуванням капіталізованих відсотків) на вісім нових серій єврооблігацій із номінальною вартістю $15,2 млрд. У результаті цієї угоди державний та гарантований державою борг України скорочено на близько $9 млрд, зазначали у Мінфіні.

У тому числі до угоди увійшла серія розміщених у 2021 році єврооблігацій "Укравтодору" (зараз перейменований у Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури) на загальну суму $700 млн. Перед цим Кабмін борг колишнього "Укравтодору" у периметр державного боргу.

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Топ коментарі
+11
Підараси
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13.12.2024 16:03
+10
Шоб відсохли руки у тіх хто підписав це рішення. Тільки скоти кончнні можуть таке робити під час повномаштабній війни.
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13.12.2024 16:03
+8
ЗЕ-крадівництво їхнє все.
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13.12.2024 16:01
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ЗЕ-крадівництво їхнє все.
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13.12.2024 16:01 Відповісти
А що, вже кацапів перемогли?
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13.12.2024 16:02 Відповісти
Підараси
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13.12.2024 16:03 Відповісти
Шоб відсохли руки у тіх хто підписав це рішення. Тільки скоти кончнні можуть таке робити під час повномаштабній війни.
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13.12.2024 16:03 Відповісти
Не на дрони з ракетами...на асфальт..для підписантів чорти окремий котел підготують..з розпеченими бітумом та асфальтом..
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13.12.2024 16:08 Відповісти
"1,7 мільярда гривень" на 18 днів (94,5 млн. на день). А кажуть "грошей нема"....
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13.12.2024 16:11 Відповісти
Танки Московії все ще заїжджають в Україну, треба будувати.
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13.12.2024 16:12 Відповісти
Це якась нав'язлива ідея. А може я сплю і бачу страшний сон, як у воюючей державі всім Світом збирають на мавики і тепловізори, а реальні гроші пускають на марахвони і дороги по яких іздять мажори і душать тих, кого незміг вбити путлер? Дивні діла твоі Господи.
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13.12.2024 16:14 Відповісти
До побачення 1,7 млрд грн.
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13.12.2024 16:21 Відповісти
Ну треба ж на Мальдівах на новий рік потусити «слугам», в них же «цей рік був нелегким».
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13.12.2024 16:24 Відповісти
От б їх всіх на один літак..екіпаж посеред дороги стрибає, а слуги нехай летять далі..
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13.12.2024 16:43 Відповісти
Отак, шекель до шекеля -
І пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-внукам Зеленського буде спадщина.
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13.12.2024 22:46 Відповісти

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