Кабмін виділив 1,7 мільярда на ремонт і будівництво доріг до кінця року

Кабінет Міністрів виділив 1,7 мільярда гривень на фінансування ремонту та будівництва доріг у 2024 році за рахунок коштів, які вдалося зекономити на виплаті залучених раніше боргів.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у п'ятницю, 13 грудня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

Для цього уряд перерозподілив загальний обсяг бюджетних призначень, передбачених Державному агентству відновлення та розвитку інфраструктури на 2024 рік.

Зокрема, на 1,7 млрд грн зменшено фінансування видатків за програмою "Виконання боргових зобов'язань за запозиченнями, залученими державою або під державні гарантії на розвиток мережі автомобільних доріг загального користування".

Водночас на таку ж суму встановлено видатки розвитку за програмою "Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення".

Крім того, Кабмін затвердив Порядок використання коштів загального фонду державного бюджету, передбачених для розвитку мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення у 2024 році.

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Як повідомлялося, на початку вересня Україна оголосила про успішне завершення операції з реструктуризації боргу та обмін 13 серій державних єврооблігацій і однієї серії гарантованих державою єврооблігацій "Укравтодору" на суму близько $20,5 млрд (приблизно $24 млрд із урахуванням капіталізованих відсотків) на вісім нових серій єврооблігацій із номінальною вартістю $15,2 млрд. У результаті цієї угоди державний та гарантований державою борг України скорочено на близько $9 млрд, зазначали у Мінфіні.

У тому числі до угоди увійшла серія розміщених у 2021 році єврооблігацій "Укравтодору" (зараз перейменований у Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури) на загальну суму $700 млн. Перед цим Кабмін борг колишнього "Укравтодору" у периметр державного боргу.