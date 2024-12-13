Програму "Доступні ліки" розширили на всі аптеки країни

Кабінет Міністрів ухвалив рішення про розширення програми "Доступні ліки" на всі аптеки, які працюють в державі.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 13 грудня.

Зокрема, він зазначив, що для підтримки українців у зимовий час, уряд продовжує реалізовувати програму "Зимова підтримка". Саме в її межах оновлено та модернізовано програму "Доступні ліки".

"Сьогодні уряд приймає постанову, за якою скористатися програмою "Доступні ліки" можна буде в кожній аптеці нашої країни. Це дозволить зробити ліки ще більш доступними в кожному куточку нашої країни", – підкреслив прем'єр-міністр.

Шмигаль додав, що за цією програмою українці можуть отримати безкоштовно або з невеликою доплатою майже 600 медичних виробів та препаратів.

Також очільникуряду зазначив, що українці продовжують подавати заявки на отримання допомоги за програмою "Зимова єПідтримка" – їх надійшло вже більш ніж 6,8 мільйона. Виплати за цією програмою вже почалися і гроші надходять на рахунки громадян.

Як повідомлялося, нещодавно уряд розширив програму "Доступні ліки" в межах "Зимової підтримки" українців. У держбюджеті на 2025 рік на програму "Ще більш доступні ліки" закладено 6,6 млрд грн.

Нагадаємо, у 2024 році ціни на ліки в Україні зросли на 10,8%. Зростання сповільнилося майже до темпів 2021 року.

Раніше Кабінет Міністрів схвалив законопроєкт, який спрощує процедуру реєстрації лікарських засобів, що закуповуються держпідприємством "Медичні закупівлі України". Відповідні зміни планується внести до закону про лікарські засоби.

До того Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законів України (щодо паралельного імпорту лікарських засобів)", який дозволяє паралельний імпорт ліків з 1 січня 2025 року.