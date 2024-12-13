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Програму "Доступні ліки" розширили на всі аптеки країни

Програму

Кабінет Міністрів ухвалив рішення про розширення програми "Доступні ліки" на всі аптеки, які працюють в державі.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 13 грудня.

Зокрема, він зазначив, що для підтримки українців у зимовий час, уряд продовжує реалізовувати програму "Зимова підтримка". Саме в її межах оновлено та модернізовано програму "Доступні ліки".

"Сьогодні уряд приймає постанову, за якою скористатися програмою "Доступні ліки" можна буде в кожній аптеці нашої країни. Це дозволить зробити ліки ще більш доступними в кожному куточку нашої країни", – підкреслив прем'єр-міністр.

Шмигаль додав, що за цією програмою українці можуть отримати безкоштовно або з невеликою доплатою майже 600 медичних виробів та препаратів.

Також очільникуряду зазначив, що українці продовжують подавати заявки на отримання допомоги за програмою "Зимова єПідтримка" – їх надійшло вже більш ніж 6,8 мільйона. Виплати за цією програмою вже почалися і гроші надходять на рахунки громадян.

Як повідомлялося, нещодавно уряд розширив програму "Доступні ліки" в межах "Зимової підтримки" українців. У держбюджеті на 2025 рік на програму "Ще більш доступні ліки" закладено 6,6 млрд грн.

Нагадаємо, у 2024 році ціни на ліки в Україні зросли на 10,8%. Зростання сповільнилося майже до темпів 2021 року.

Раніше Кабінет Міністрів схвалив законопроєкт, який спрощує процедуру реєстрації лікарських засобів, що закуповуються держпідприємством "Медичні закупівлі України". Відповідні зміни планується внести до закону про лікарські засоби.

До того Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законів України (щодо паралельного імпорту лікарських засобів)", який дозволяє паралельний імпорт ліків з 1 січня 2025 року.

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"Доступні ліки"... за програмою "Зимова єПідтримка" Джерело: https://biz.censor.net/n3524952

є-каЛіки.
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13.12.2024 19:11 Відповісти
особисто для свого підопічного, дєрьмак заказав декілька дорожок ліків. під айкос.
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13.12.2024 19:13 Відповісти
Ага, доступні... Після лікарні, сімейний лікар мені каже. Я можу вам приписати ліки безкоштовні (в мене був інсульт), АЛЕ вам не можна їсти і пити все зелене. Огірки, цибулю, виноград, яблука, петрушка, кріп, і короче все-все шо зелене. Але є альтернатива, є ліки при прийомі яких можна їсти все, тільки вони за гроші. От вам і доступні ліки...
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13.12.2024 19:17 Відповісти
От я не розумію: а чому відразу туди були включені не всі аптеки? Чи це як з книжками для молоді на "900 грн від ЗЕ"? Є книгарні, де можна витратити ці кошти, а решті зась. ЧОМУ??? В інших книгарнях/аптеках не таке? Чи просто інші книгарні/аптеки у власності "не тих"?
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13.12.2024 19:17 Відповісти
А чого, блд, так пізно? Якщо хтось до виборів не дожив, то й хер з ним?
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13.12.2024 19:31 Відповісти

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