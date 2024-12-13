Кабмін затвердив умови приватизації конфіскованого у російського сенатора заводу (оновлено)

Кабінет Міністрів затвердив умови продажу державної частки у розмірі 100% у статутному капіталі ТОВ "Мотордеталь-Конотоп".

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у п'ятницю, 13 грудня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

Він не уточнив умов приватизації підприємства, зазначивши, що отримані кошти спрямують до фонду ліквідації наслідків збройної агресії РФ.

За даними ЕП, затвердженими умовами приватизації стартова ціна продажу активу встановлена на рівні 278,5 млн грн.

Раніше голова Фонду держмайна ФДМУ Віталій Коваль розповідав, що "Мотордеталь-Конотоп" – це прибуткове бюджетоутворююче підприємство в Конотопі, на якому працюють понад 700 осіб, а серед його клієнтів – відомі свідомі компанії, на кшталт Rolls-Royce, Scania, MAN, Iveco, Mercedes-Benz, Volvo, Renault, CAT.

"Мотордеталь-Конотоп" – один із найбільших заводів у Європі, який займається виробництвом гільз циліндрів для автомобільних, тракторних, корабельних, тепловозних і стаціонарних двигунів внутрішнього згоряння. До структури виробництва входять чавунно-ливарні, механообробні та допоміжні цехи.

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Як повідомлялося, у серпні 2023 року Вищий антикорупційний суд конфіскував на користь держави 100% у ТОВ "Мотордеталь-Конотоп" за законом про санкції.

За даними українського реєстру, засновником підприємства була кіпрська компанія Lepedan Investments Limited, а кінцевим бенефіціаром – громадянин Грузії Авігдор Ярдені. Проте Міністерство юстиції довело у суді, що насправді завод належить російському політику Сєргєю Калашніку.

Калашнік – член Ради федерації (верхньої палати парламенту) Росії. Перебуває під санкціями більшості країн Заходу, РНБО України наклала на нього санкції у вересні 2022 року.