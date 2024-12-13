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кредит (3228) росія (13628) США (4626) заморожені активи (180)

Кабмін затвердив умови першого гранту на $15 мільярдів, який погашатимуть за рахунок заморожених активів Росії

Кабмін затвердив умови кредиту на $15 мільярдів під заставу активів РФ

Кабінет Міністрів схвалив залучення гранту від США на $15 мільярдів. Йдеться про частину кредиту від США на $20 млрд, який погашатиметься за рахунок доходів від заморожених російських активів.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у п'ятницю, 13 грудня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

"Схвалено залучення гранту на бюджетну підтримку від Міжнародного банку реконструкції та розвитку, що діє як виконавча установа Фонду фінансового посередництва зі сприяння залученню ресурсів для інвестування в зміцнення України, в межах восьмого додаткового фінансування Проєкту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" у розмірі до $15 млрд", – написав Мельничук.

Як повідомлялося, Фонд фінансового посередництва зі сприяння залученню ресурсів для інвестування в зміцнення України заснований Світовим банком (до його структури входить МБРР) 10 жовтня.

Тиждень тому уряд України затвердив угоду з умовними зобов'язаннями, в результаті якої американський Federal Financing Bank (FFB) надасть через цей Фонд 40-річну позику на суму до $20 млрд згідно з раніше погодженою G7 ініціативою виділення Україні $50 млрд за рахунок доходів від заморожених російських активів. 

Цього тижня Мінфін США повідомив про виділення цих $20 млрд.

На суму позики нараховуються відсотки за ставкою 1,3% річних плюс поточна середня ставка за річними казначейськими зобов'язаннями США, а виплата їх і погашення здійснюються за рахунок доходів, отриманих від заморожених активів Російської Федерації.

Читайте також: До кінця цього року не встигнуть: Україна отримає перший транш кредиту на $50 мільярдів від G7 наступного року

Нагадаємо, влітку лідери країн "Великої сімки" погодили механізм виділення допомоги Україні на $50 млрд за рахунок використання заморожених російських активів. 25 жовтня лідери країн "Великої сімки" підтвердили свої зобов'язання.

Згідно з цим планом, ЄС і США виділять приблизно по $20 млрд, а решту $10 млрд розділять між собою Велика Британія, Японія та Канада.

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я так думаю що зельоні покидьки баксами будуть каміни топити ..бо вже зберігати ніде
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14.12.2024 10:18 Відповісти
Так нашо бабка тратить будете, небриті
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15.12.2024 04:40 Відповісти

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