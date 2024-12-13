Мінветеранів повністю автоматизувало процес надання військовим статусу УДБ

Міністерство у справах ветеранів автоматизувало надання статусу учасника бойових дій. Тепер військовослужбовці, які виконують бойові завдання, не залучатимуться до процесу отримання статусу – держава бере на себе всі необхідні процедури.

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

"Ми впроваджуємо автоматичне надання статусу, яке виключає навіть необхідність подання заяви. Жодних бюрократичних перешкод, ніяких паперових документів або додаткових звернень у різні установи", – наголосиламіністерка у справах ветеранів Наталія Калмикова.

До запуску цифрового інструменту також було долучено Міністерство оборони.

Зазначається, що раніше процес вимагав особистої участі ветеранів, подачі паперових документів та проходження численних погоджень. Тепер ця процедура стане простішою та ефективною. Відомості про участь у бойових діях будуть вноситись уповноваженими особами військових частин.

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Після надання статусу УБД, захисник чи захисниця буде мати можливість згенерувати е-Посвідчення у "Дії" та користуватися всіма перевагами статусу. Важливо, що генерація е-Посвідчення у застосунку без наявності паперового посвідчення буде реалізована протягом січня 2025 року.

Як повідомлялося, уряд ухвалив рішення запустити експериментальний проєкт, який дозволить у "Дії", серед іншого, оформити статус особи з інвалідністю внаслідок війни, а також оформити грошову допомогу пораненим.