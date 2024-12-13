"Метінвест" Ахметова частково зупинив роботу шахти біля Покровська

Група "Метінвест" Ріната Ахметова частково призупинила роботу вугільного майданчика в селищі Піщане біля Покровська. Він забезпечував майже половину видобутку вугілля компанії в Україні.

Про це йдеться в документі компанії, опублікованому на європейській фондовій біржі Euronext, передає Forbes.

Зазначається, що рішення ухвалили через загострення безпекової ситуації, зокрема наближення фронту та посилення обстрілів.

На об’єкті, де розташовані вертикальний ствол №3 шахтоуправління "Покровське" та адміністративний комплекс, проведено евакуацію основного персоналу та їхніх родин.

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Водночас інші ключові підприємства "Метінвесту" продовжують працювати. Компанія спільно з Покровською міською військовою адміністрацією та ЗСУ стежить за ситуацією і ухвалюватиме рішення щодо роботи своїх об’єктів залежно від розвитку подій.

Наразі "Метінвест" оцінює вплив призупинення роботи шахти, водночас про закриття інших шахт у регіоні не повідомляється.

Шахта, що знаходиться приблизно за 10 км на захід від Покровська, є єдиним джерелом вугілля для виробництва коксу в Україні, що є ключовим компонентом у сталеварінні. Ця галузь є другою за значенням після сільського господарства, що приносить валютні надходження в країну.