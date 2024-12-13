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шахта (387) вугілля (1871) Донецька область (185) Метінвест (711) Покровський район (3) Піщане (1)

"Метінвест" Ахметова частково зупинив роботу шахти біля Покровська

Група "Метінвест" Ріната Ахметова частково призупинила роботу вугільного майданчика в селищі Піщане біля Покровська. Він забезпечував майже половину видобутку вугілля компанії в Україні.

Про це йдеться в документі компанії, опублікованому на європейській фондовій біржі Euronext, передає Forbes.

Зазначається, що рішення ухвалили через загострення безпекової ситуації, зокрема наближення фронту та посилення обстрілів.

На об’єкті, де розташовані вертикальний ствол №3 шахтоуправління "Покровське" та адміністративний комплекс, проведено евакуацію основного персоналу та їхніх родин.

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Водночас інші ключові підприємства "Метінвесту" продовжують працювати. Компанія спільно з Покровською міською військовою адміністрацією та ЗСУ стежить за ситуацією і ухвалюватиме рішення щодо роботи своїх об’єктів залежно від розвитку подій.

Наразі "Метінвест" оцінює вплив призупинення роботи шахти, водночас про закриття інших шахт у регіоні не повідомляється. 

Шахта, що знаходиться приблизно за 10 км на захід від Покровська, є єдиним джерелом вугілля для виробництва коксу в Україні, що є ключовим компонентом у сталеварінні. Ця галузь є другою за значенням після сільського господарства, що приносить валютні надходження в країну.

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