900 гривень на книги: Послугу "єКнига" для 18-річних українців запустять наступного тижня

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив про запуск із наступного тижня послуги "єКнига", за допомогою якої 18-річні українці зможуть отримати від держави 908 грн на книжки.

Про це він оголосив під час засідання уряду 13 грудня.

"Наступного тижня ми також запускаємо проєкт для підтримки книговидавництва в Україні та читання українською. Ті, кому цього року виповнилося 18 років, зможуть отримати спеціальну картку на 908 грн, щоб придбати книжки, надруковані в Україні українською мовою", – зазначив Шмигаль.

За словами прем'єра, в умовах, коли Росія обстрілює українські друкарні, намагається знищити культуру – програма "єКнига" є важливим елементом підтримки.

Як повідомлялося, закон, що передбачував видачу сертифікатів на придбання книг, а також запуск програм субсидій на відшкодування витрат на оренду нерухомості для книжкових магазинів ухвалили ще 19 червня 2022 року. Проте вони досі не запрацювали. Зокрема, видача громадянам України сертифікатів на придбання книг мала розпочатися з 1 січня 2023 року, однак цього так і не відбулося.

Щоб розблокувати запуск цих програм, протягом останніх двох років Верховна Рада ухвалила два закони. Останній з них президент Володимир Зеленський підписав у червні.

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Народна депутатка Євгенія Кравчук ("Слуга народу") пояснювала, що після набуття чинності цим законом з 2024 року книжкові сертифікати на суму 908 грн мали б отримати 18-річні українці, а після припинення воєнного стану – також один з батьків при народженні дитини. Скористатися цим правом можна буде протягом 1 року через "Дію".

Крім того, закон визначає чіткий порядок надання субсидій для книгарень на оренду магазинів: список документів (тепер можна буде здавати і належним чином завірені копії), чіткі строки розгляду заяв (10 днів) та оприлюднення результатів (5 днів).