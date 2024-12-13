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900 гривень на книги: Послугу "єКнига" для 18-річних українців запустять наступного тижня

книги

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив про запуск із наступного тижня послуги "єКнига", за допомогою якої 18-річні українці зможуть отримати від держави 908 грн на книжки.

Про це він оголосив під час засідання уряду 13 грудня.

"Наступного тижня ми також запускаємо проєкт для підтримки книговидавництва в Україні та читання українською. Ті, кому цього року виповнилося 18 років, зможуть отримати спеціальну картку на 908 грн, щоб придбати книжки, надруковані в Україні українською мовою", – зазначив Шмигаль.

За словами прем'єра, в умовах, коли Росія обстрілює українські друкарні, намагається знищити культуру – програма "єКнига" є важливим елементом підтримки.

Як повідомлялося, закон, що передбачував видачу сертифікатів на придбання книг, а також запуск програм субсидій на відшкодування витрат на оренду нерухомості для книжкових магазинів ухвалили ще 19 червня 2022 року. Проте вони досі не запрацювали. Зокрема, видача громадянам України сертифікатів на придбання книг мала розпочатися з 1 січня 2023 року, однак цього так і не відбулося.

Щоб розблокувати запуск цих програм, протягом останніх двох років Верховна Рада ухвалила два закони. Останній з них президент Володимир Зеленський підписав у червні.

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Народна депутатка Євгенія Кравчук ("Слуга народу") пояснювала, що після набуття чинності цим законом з 2024 року книжкові сертифікати на суму 908 грн мали б отримати 18-річні українці, а після припинення воєнного стану – також один з батьків при народженні дитини. Скористатися цим правом можна буде протягом 1 року через "Дію".

Крім того, закон визначає чіткий порядок надання субсидій для книгарень на оренду магазинів: список документів (тепер можна буде здавати і належним чином завірені копії), чіткі строки розгляду заяв (10 днів) та оприлюднення результатів (5 днів).

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Топ коментарі
+10
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13.12.2024 14:16
+5
да що ви подвох повсюди шукаєте? Зеля вам від щирого серця свої відриває, а ви... ви нє благодарниє
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13.12.2024 14:18
+4
Є такий старий анекдот. Сліпа дівчинка вважала, що в родині її завжди всі обманюють, забираючи собі більше і краще. Щоби вона не ображалась, якось на її день народження, мати наварила багато вареників і поставила їй саму велику порцію вареників, цілий тазік. Сіли за стіл, дівчинка помацала той тазік руками і сказала - «уявляю скільки ви собі нафігачили!». Так скільки собі нафігачили га Шмигаль?
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13.12.2024 14:26
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13.12.2024 14:16 Відповісти
Кукурузка на крючке,крючок закинули в мутную воду,ждем поклевки.
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13.12.2024 14:17 Відповісти
да що ви подвох повсюди шукаєте? Зеля вам від щирого серця свої відриває, а ви... ви нє благодарниє
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13.12.2024 14:18 Відповісти
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13.12.2024 14:19 Відповісти
Я чекаю на 800 гривень по програмі "е-Горілка"
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13.12.2024 15:53 Відповісти
Збірка висерів хєрпіду, за 6 років безтолкового управліня та методички дЄрмака по зраді та знищенню Укоаїни!? 🤬
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13.12.2024 14:18 Відповісти
Колись на уроках історії України діти будуть вивчати чим займалась група Єрмака-Макфола
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13.12.2024 14:19 Відповісти
Таке враження, що просто НАВМИСТНО РОЗТРИНЬКУЮТЬ західні кредити!
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13.12.2024 14:18 Відповісти
То не враження, то - ФАКТ!
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13.12.2024 14:35 Відповісти
Зараз 1000 гривень = 25 баксів, а у наступному році 900 гривень це буде скільки - не вже аж 10???? Потужно…
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13.12.2024 14:18 Відповісти
Я думаю гривня не просяде на стільки. Інфляція звичайно буде, але не висока. Тим більше вчора США дало нам 20 лярдов вічнозелених дєнєг. Так шо курс гривні тримати вони будуть, до виборів "так точьно". Так шо якщо є лишня гривня - купуйте валюту. Або купіть зарядну станцію, та і вопше якщо про щось давно мріяли, то купіть. не лінуйтесь і не жалкуйте
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13.12.2024 14:22 Відповісти
От у вас, шановний критичне, мислення відсутнє повністю. Я вам про мізерність та сміхотворність суми, а ви мені про зарядні станції. Підкажіть будь ласка, де мені за ту зєліну тисячу зарядну станцію або генератор купити? Кажіть адресу, я відразу побіжу…
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13.12.2024 14:31 Відповісти
Своїм попереднім повідомленням ви стверджуєте шо інфляція в 2025 році буде 150 %. Я лише дав пораду, а який у вас бюджет я понятія нє імею
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13.12.2024 14:34 Відповісти
Так, в мене такий сарказм, а з юмором у вас, шановний, дійсно проблеми… хай щастить!
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13.12.2024 14:38 Відповісти
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13.12.2024 14:40 Відповісти
😂😂😂
Якщо на айкос дали, то там і новонароджені заявку подали)
Ботани всі в Європу майнули.
На то вони і ботани)
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13.12.2024 14:21 Відповісти
Ха-ха-ха, нове патужне найо. Вже на кешбек наловили, тепер ще на 900 грн закинули іржавий гачок)
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13.12.2024 14:24 Відповісти
Є такий старий анекдот. Сліпа дівчинка вважала, що в родині її завжди всі обманюють, забираючи собі більше і краще. Щоби вона не ображалась, якось на її день народження, мати наварила багато вареників і поставила їй саму велику порцію вареників, цілий тазік. Сіли за стіл, дівчинка помацала той тазік руками і сказала - «уявляю скільки ви собі нафігачили!». Так скільки собі нафігачили га Шмигаль?
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13.12.2024 14:26 Відповісти
"Послугу"?
Ця послуга має називатися - "давайте порахуємо тих кому вже є 18".
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13.12.2024 14:27 Відповісти
Ця послуга має назву - залишайтесь хлопці в Україні і не тікайте у Європу я вам за це на 18:рочків подарую аж 900 гривень. Дебелізм!
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13.12.2024 14:34 Відповісти
а що вже дронів запупили що нікуди складувати? мерзотники зелені
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13.12.2024 14:29 Відповісти
І мертвих, і живих, і ще не народжених. Пропоную ідею є-памперс, потім є-горщик, і так далі, щоб максимально якісно охопити всю паству) . Далі піти по кулінарних смаках є-борщ, є-бринза, є-маца.
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13.12.2024 14:29 Відповісти
Є-сперматозоїд😆
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13.12.2024 14:54 Відповісти
На ці потужні грошенятка можно буде зробити авансовий внесок на мімуарьі найпотужнійшого лідура нашого часу, яки він сядіт пєйсать незабаром.
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13.12.2024 14:33 Відповісти
Старперів вже купили.
Йде боротьба за "яжемам".

Цікаво, коли ЗЄ всіх ніщебродів купить, він зупиниться?
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13.12.2024 14:36 Відповісти
Сонцесяйний надрукує фундаментальні праці на які можна витратити ці 900 грн.
- матеріали Саміту Миру
- Потужний план Перемоги
- Незламний план стійкості
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13.12.2024 14:37 Відповісти
В росийских концлагерях будет читать ети книги ето золотое поколение? Или я чего то не понимаю в сегодняшней ситуации когда рашисты каждый день захватывают несколько населенных пунктов, на фронте не хватает ни оружия ни людей а в украинских тылах усиленно раздают деньги на макулатуру
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13.12.2024 14:40 Відповісти
Я уже не говорю что в наше время книги уже никто не читает. Для етого есть електронные девайсы и интернет. Куда идут все ети деньги на книги?
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13.12.2024 14:53 Відповісти
Тут уряд каже,грошей немає на війну і тут же роздає по 1000,по 908 гривень,а на фронті солдати за свої гроші себе забезпечують,ницість влади зашкалює
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13.12.2024 14:45 Відповісти
Воїнам уряд "воздає " бракованими 122 мм мінами...щоб ворог дійсно до Дніпра дійшов...☹️
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13.12.2024 15:52 Відповісти
Це і так зрозуміло, шо друкарні під можновладцями.
Молодь яка читає правильні книжки, зазвичай чита електронні
Дибільна молодь нечита ніякі.
Нахіба штампувати книжки та єваучери?
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13.12.2024 15:12 Відповісти
Уявіть шо всі хто потягне руку за цією книжкою , автоматом фіксується ,а далі котроль ....
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13.12.2024 15:42 Відповісти
За подачку у 908 грн хочуть знати яка можлива кількість потенційних призовників...?!
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13.12.2024 15:50 Відповісти
Краше б ця скотиняка ахметки зробила б програму для 18річних - 900 гр. на дрон для ЗСУ. За рахунок ціх 18річних.
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13.12.2024 15:59 Відповісти
Чекаємо 1000грн. на житомирські шкарпетки
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13.12.2024 16:26 Відповісти

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