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гаряча вода (93) борг (1849) заборгованість (158) опалення (540) комунальні послуги (326) Київтеплоенерго (183)

Кияни заборгували за опалення і гарячу воду понад 7 мільярдів. Головні боржники – власники елітних квартир

Кияни заборгували за опалення і гарячу воду понад 7 млрд

Загальний борг киян за комуналку перед "Київтеплоенерго" становить понад 7 млрд грн. Зокрема, борг за опалення сягає 4,3 млрд грн, за гарячу воду – 2,7 млрд грн.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Зазначається, що переважна більшість киян сумлінно оплачують спожиті комунальні послуги, не накопичуючи заборгованість. Утім, близько 70% боргу припадає на 160 тис. особових рахунків – це близько 15% від загальної кількості клієнтів.

"Як правило, це власники елітної нерухомості, квартир великої площі або власники кількох помешкань. Такі клієнти понад пів року та більше не врегульовують питання заборгованості і не сплачують за тепло та гарячу воду", – йдеться у повідомленні.

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У компанії уточнюють, що лише штрафні санкції мають вплив на боржників та спонукають їх рухатись у напрямку вирішення питання – сплати боргу чи його реструктуризації. Так, тільки у листопаді понад 90 тис. клієнтів отримали нарахування пені на загальну суму понад 6 млн грн.

Зазначається, що якщо боржник і надалі продовжує ігнорувати рахунки, то заборгованість стягуватимуть через суд. У такому разі стягнення може перевищувати суму самого боргу до 20%, що пов’язано із судовими та іншими супутніми витратами.

До того ж після рішення суду кошти можуть бути списані з рахунку примусово, також може бути арештовано чи обмежено право користування коштами на рахунку або навіть майном.

Як повідомлялося, Національний банк наразі очікує, що наступного року чинні тарифи на газ, опалення та постачання гарячої води переглядатися не будуть.

Раніше в оновленому Меморандумі про економічну та фінансову політику між Україною та МВФ зазначалося, що уряд України може відновити поступове підвищення тарифів на енергоносії та комунальні послуги вже до завершення повномасштабної війни, після нього підвищення тарифів продовжиться.

На початку листопада тодішній голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов повідомив, що Україна має достатньо запасів природного газу, щоб пройти зиму, тому підвищення цін на газ для населення не передбачається.

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Топ коментарі
+3
Головні боржники - власники елітних квартир
----------------------------------------------------------
Большинство из которых - пофигисты и ждуны
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13.12.2024 14:15
+3
Це борги придумані самим постачальником послуг. Передати їм реальгіє показання лічильника неможливо. На рахунках вони вказують те споживання гарячої води-яке самі придумали. Мені наприклад вони нараховують по 5 тн гарячої води на місяць для квартири, в якій ніхто не живе.
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13.12.2024 14:18
+3
А лічильники а тій квартирі є? Якщо є то чого вчасно не заносиш їх?
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13.12.2024 14:30
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Так та ж сама Єврореконструкція рахунки від балди малює! Мені за листопад у 2.5 рази вищий надіслали, ніж за попередні місяці. Й управи на них ніякої немає..і відрізати ті батареї не дозволяють..
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13.12.2024 14:00 Відповісти
Може тому, що листопад - перший місяць з повноцінним опаленням, а опалення - це найдорожче?
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13.12.2024 15:07 Відповісти
Тобто? В мене, наприклад, вся сума за опалення розбивається на 12 однакових платежів. А не на опалювальні місяці. Це не я встановлювала. А єврореконструкція робить так: 1.5 тис грн щомісячно в опалювальний період і по 670 грн в інші місяці. З минулого року це почалося. Раніше була однаковими платежами по 670 грн))

Питала у рідних - вони в іншому району й платять по 1.5 тис грн щомісячно, тільки в опалювальний період. І в них опалювальної площі більше))

Я не про те, що опалення то найдорожче, а про те що най@бують і зробити нічого неможна.

Аргументують дикими морозами..
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13.12.2024 15:20 Відповісти
Народ вам нічого невинен,це ви обжирівші гниди в боргу перед народом України !
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13.12.2024 14:12 Відповісти
Головні боржники - власники елітних квартир
----------------------------------------------------------
Большинство из которых - пофигисты и ждуны
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13.12.2024 14:15 Відповісти
Це борги придумані самим постачальником послуг. Передати їм реальгіє показання лічильника неможливо. На рахунках вони вказують те споживання гарячої води-яке самі придумали. Мені наприклад вони нараховують по 5 тн гарячої води на місяць для квартири, в якій ніхто не живе.
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13.12.2024 14:18 Відповісти
А лічильники а тій квартирі є? Якщо є то чого вчасно не заносиш їх?
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13.12.2024 14:30 Відповісти
Не агресуйте. В мене лічильники. І повірки вчасно роблю, і передаю данні. Але в мене прибацаний на всю голову постачальник. Мені по 11-20 кубів нараховували було півроку, не визнавали результати повірки. Тільки через скарги визнали, але з результатами від свого представника. Перезалік ніхто не зробив..і я он по теперішній час нулі передаю за ті залізничні цистерни гарячої води.
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13.12.2024 15:25 Відповісти
Ну не знаю... Для мене це якась дикість... Ні у мене, ні у моїх дітей (всі живуть окремо), ні у моїх знайомих такого ніколи не було.
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13.12.2024 15:37 Відповісти
Та сплюньте й перехрестіться! Щоб й небуло такого ніколи! Бо це така мозгоклюйка..
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13.12.2024 16:12 Відповісти
Вже сплюнув
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13.12.2024 16:51 Відповісти
Скоріш за все.
Люди в інших країнах, а влада робить все щоб це майно було в боргах.
Комунальники мають досвід як це робити, як вираховують тощо.
Приклад з мого досвіду. Власник в Ізраїлі, газовики перекривають газ половині під'їзду і кажуть що точно там є витік газу, хоча не мають доступу до квартири.
І так місяць без газу, поки родичка не дочекалась листа що може бути господаркою і впустити їх. На наступний день після - проникнення, газ знову є.
І це лише дрібний момент. З лічильниками води то все по жошче(
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13.12.2024 14:26 Відповісти
В мене сусід платіжками в селі грубу розпалює. Ніде вже років з 30 не працює. 30 років не платить ні за що на світі. Світло вимкнули. Але йому до дупи. Вода є, тепло є, газ.є. І головне все безкоштовно. Части боргу яклсь списали. Казав років за 15, після якогось закону ради і постанови кабміну. Каже, що і це все спишуть.
Дивлячись на нього вже 35 % не платять ні за тепло, ні за газ, ні за воду ні ща прибирання теріторії та вивіз сміття. Плать.тільки за світло.
І нормально живуть.
Ніхто.до них.претензій не має.
А такі як я, які сплачують за все, скоро сплачуватимемо вже не тільки за себе і за того парня, а за кілька парнів, шляхом непомірного зростання тарифів і списання боргів всім боржникам з держбюджету напряму в кішеню ахмєтова коломойши пінчука і крупи з новінськими і льовочкини.
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13.12.2024 14:35 Відповісти
В мене таке враження, що за ту ж воду, опалення, прибудинкові, вивіз сміття - суми ділять між тими, хто платить..
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13.12.2024 15:29 Відповісти
навязывание ненужных услуг и потом вымогательство бабла - это прям криминал, если близко посмотреть. не платит месяц - значит нужно отключить свет\газ\воду\тепло\ не убирать и т.д. и т.п. не платят много - закрыть установу, а не рисовать "долги" одним и не платить другим. тогда глядишь и конкуренция будет работать и услуги улучшаться и цена соответствовать. а то привыкли к коммунизму, а теперь те же коммуняки себе плюшки нарисовали, а ответственность убрали, пришли тупо к узаконенному бандитизму.
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13.12.2024 16:03 Відповісти
Тетяна Монтян так само якось робила - публічно викидала платіжки. Ще в якісь "бородаті" роки
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13.12.2024 16:19 Відповісти
А ці власники в основному судді, прокурори, СБУ та влада, хтож з них відсудить борги??? Знов на нас повісять...
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13.12.2024 14:37 Відповісти
А сдабо власникам елітних квартир "вовин мільйон" видати на зимову підтримку?
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13.12.2024 14:38 Відповісти
То заберіть ці квартири і подаруйте тяжко пораненим військовим!!! Теж мені проблема!!!
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13.12.2024 14:50 Відповісти
А власників переселяти до не елітних квартир
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13.12.2024 15:27 Відповісти
А вони там є, виїхали 100%, і чекають!!!
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13.12.2024 18:22 Відповісти
- Досить годувати Печерськ!
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13.12.2024 16:18 Відповісти
нинішній міністр енергетики Галущенко ще за Порошенка судився з Київоблгазом за борг порядка 100тис за спожитий газ. Доводив що лічильник несправний і ніби навіть виграв суд
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13.12.2024 15:02 Відповісти

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