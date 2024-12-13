Кияни заборгували за опалення і гарячу воду понад 7 мільярдів. Головні боржники – власники елітних квартир

Загальний борг киян за комуналку перед "Київтеплоенерго" становить понад 7 млрд грн. Зокрема, борг за опалення сягає 4,3 млрд грн, за гарячу воду – 2,7 млрд грн.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Зазначається, що переважна більшість киян сумлінно оплачують спожиті комунальні послуги, не накопичуючи заборгованість. Утім, близько 70% боргу припадає на 160 тис. особових рахунків – це близько 15% від загальної кількості клієнтів.

"Як правило, це власники елітної нерухомості, квартир великої площі або власники кількох помешкань. Такі клієнти понад пів року та більше не врегульовують питання заборгованості і не сплачують за тепло та гарячу воду", – йдеться у повідомленні.

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У компанії уточнюють, що лише штрафні санкції мають вплив на боржників та спонукають їх рухатись у напрямку вирішення питання – сплати боргу чи його реструктуризації. Так, тільки у листопаді понад 90 тис. клієнтів отримали нарахування пені на загальну суму понад 6 млн грн.

Зазначається, що якщо боржник і надалі продовжує ігнорувати рахунки, то заборгованість стягуватимуть через суд. У такому разі стягнення може перевищувати суму самого боргу до 20%, що пов’язано із судовими та іншими супутніми витратами.

До того ж після рішення суду кошти можуть бути списані з рахунку примусово, також може бути арештовано чи обмежено право користування коштами на рахунку або навіть майном.

Як повідомлялося, Національний банк наразі очікує, що наступного року чинні тарифи на газ, опалення та постачання гарячої води переглядатися не будуть.

Раніше в оновленому Меморандумі про економічну та фінансову політику між Україною та МВФ зазначалося, що уряд України може відновити поступове підвищення тарифів на енергоносії та комунальні послуги вже до завершення повномасштабної війни, після нього підвищення тарифів продовжиться.

На початку листопада тодішній голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов повідомив, що Україна має достатньо запасів природного газу, щоб пройти зиму, тому підвищення цін на газ для населення не передбачається.