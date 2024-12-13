Міноборони виділить бригадам ЗСУ ще 1,1 мільярда на закупівлю дронів

На доручення президента Міністерство оборони виділяє військовим бригадам ще 1,1 млрд грн на закупівлю безпілотників.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"Цього тижня президент дав уряду доручення підвищити пряме фінансування бригад для додаткової закупівлі дронів. Сьогодні це доручення буде виконано. Міністерство оборони виділяє додаткові 1,1 млрд грн на закупівлю безпілотників", – наголосив він під час засідання уряду.

За словами прем’єра, це кошти, які підуть безпосередньо бригадам, щоб вони могли швидко закрити найбільш важливі потреби.

Загалом цього місяця Міноборони напряму перерахує військовим бригадам 4,3 млрд грн, а за 11 місяців таке пряме фінансування склало 27,2 млрд грн, уточнив Шмигаль.

Водночас, додав він, за 10 місяців цього року уряд витратив 229 млрд грн на придбання військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту, продуктів харчування для Сил безпеки та оборони.

Прем'єр-міністр також додав, що Кабінет Міністрів ухвалив рішення, що наступного року пряме фінансування бригад буде не меншим, ніж у 2024. "Це важливо для швидкої закупівлі дронів, яких цього року плануємо виготовити понад 1,5 млн. Наступного року на закупівлю дронів у держбюджеті також виділено 100 млрд грн", – наголосив він.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що у держбюджеті на 2025 рік на виробництво дронів передбачено 775 млрд грн.