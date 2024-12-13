Більшість енергоблоків українських АЕС знизили потужність через ворожу атаку
Через масовану атаку ворога 13 грудня пʼять з девʼяти блоків українських атомних електростанцій знизили потужність.
Про це повдомили у МАГАТЕ.
"Сьогодні 5 з 9 діючих атомних енергоблоків України знизили потужність через поновлення атак на енергетичну інфраструктуру", – йдеться у повідомленні.
Раніше Хмельницька, Рівненська та Південноукраїнська АЕС превентивно знижували потужність 28 листопада, а один з енергоблоків Рівненської АЕС було відключено від мережі.
Нагадаємо, 13 грудня російські військові знову здійснили масовий ракетний удар по українській енергетиці. В "Укренерго" пізніше уточнили, що пошкоджень зазнали енергооб’єкти у кількох регіонах.
Також у ДТЕК повідомили про обстріл теплових електростанцій. Унаслідок атаки пошкоджено обладнання.
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