Парламент Молдови затвердив надзвичайний стан у енергетиці

Парламент Молдови 12 грудня затвердив надзвичайний стан в енергетиці на 60 днів.



Про це пише молдовське видання NewsMaker.

Раніше режим надзвичайної ситуації в енергетиці запропонував запровадити уряд. Головна причина – неясність із продовженням постачання російського газу до Молдови з 2025 року.

Із кінця 2022 року "Газпром" постачає до Молдови 5,7 млн кубометрів газу. Весь обсяг направляють у Придністров'я, де його використовують для побутових потреб та для генерації електроенергії Молдовської ДРЕС, яку споживають обидва береги Дністра. За поставлений газ ніхто не розраховується.



Згідно з чинним до жовтня 2026 року контрактом, "Газпром" має доставити газ до кордону з Молдовою. Альтернативний маршрут, яким Росія може поставити газ до Молдови, – це трансбалканський газопровід, який пролягає через Туреччину.

16 грудня – останній термін, коли "Газпром" може. забронювати потужності для Молдови через трансбалканський газопровід.

Крім того, "Газпром" може припинити постачання газу до Придністров'я з 1 січня 2025 року після завершення контракту на транзит газу через Україну та відмовою Києва його продовжувати.

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Як повідомлялося, раніше прем’єр-міністр Молдови Дорін Речан заявив, що на країну чекає "дуже важка зима", оскільки у випадку припинення транзиту російського газу через Україну мешканці невизнаної Придністровської Молдовської Республіки можуть залишитися без електроенергії та опалення.

Що відомо про транзит газу через Україну?

Нагадаємо, представники влади неодноразово заявляли, що Україна не має наміру продовжувати контракт на транспортування російського природного газу до Європи після 2024 року, але в уряді України припускали інші домовленості з цього питання.

Наприкінці жовтня агентство Bloomberg із посиланням на джерела повідомило, що Угорщина та Словаччина близькі до підписання контракту з Азербайджаном про імпорт 12-14 млрд кубометрів газу щорічно через Україну. Нова угода замінить чинний транзитний договір між Росією та Україною, термін дії якого спливає наприкінці року.

Попередньо планується, що постачання газу з азербайджанського боку забезпечуватиме SOCAR, а угорська MVM та словацька SPP займатимуться транспортуванням до Європи. Однак до схеми з азербайджанським газом так чи інакше буде залучена Росія, адже Азербайджан не має таких вільних обсягів газу, а також має отримати доступ до російської ГТС, зауважувало агентство.

Втім, наразі про жодний прогрес у цьому напрямку невідомо, а російський "Газпром" будує плани експорту у країни Європи на 2025 рік без урахування транзиту через Україну, повідомляли джерела Reuters.