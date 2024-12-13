БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
394 відвідувача онлайн
Новини
11 473 4
документ (147) закордонний паспорт (78) паспорт (225)

Українцям тимчасово не видаватимуть та не оформлюватимуть паспорти

паспорт

Із 13 до 16 грудня українцям не видаватимуть та не оформлюватимуть паспорти через технічні роботи.

Про це повідомила пресслужба ДП "Документ".

Зазначається, що 13 грудня о 16:30 відбудуться планові технічні роботи обслуговування обладнання, що забезпечує роботу Єдиного державного демографічного реєстру.

"У зв’язку з цим послуги з видачі та оформлення паспортних документів не надаватимуться з 16:00 13 грудня до 16 грудня 2024 року", – йдеться у повідомленні.

Про відновлення роботи буде проінформовано додатково.

Читайте також: "Укрпошта" доставлятиме українські паспорти за кордон

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів скоротив строк термінового оформлення та обміну паспорта громадянина України з 10 до 7 робочих днів.

Автор: 
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
З такими темпами і панщину введуть і панів призначать, а вони вже є.
показати весь коментар
14.12.2024 08:43 Відповісти
та нащо українцям паспорти ..відбирайте як колись при совку і заганяйте в зельоні лагеря
показати весь коментар
14.12.2024 09:41 Відповісти
ну, нехай спочатку усіх посадовців посадять на прикол - аби саме бидло та "члєни їх сємєй" теж сиділи в Україні... а то зрада уся, як і параша, як і опа під зьєрмаком - усе це лайно із диппаспортами - з якого дива? як це малограмотне бидло дотичне до дипломатії?
показати весь коментар
14.12.2024 17:30 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 