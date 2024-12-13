Українцям тимчасово не видаватимуть та не оформлюватимуть паспорти

Із 13 до 16 грудня українцям не видаватимуть та не оформлюватимуть паспорти через технічні роботи.

Про це повідомила пресслужба ДП "Документ".

Зазначається, що 13 грудня о 16:30 відбудуться планові технічні роботи обслуговування обладнання, що забезпечує роботу Єдиного державного демографічного реєстру.

"У зв’язку з цим послуги з видачі та оформлення паспортних документів не надаватимуться з 16:00 13 грудня до 16 грудня 2024 року", – йдеться у повідомленні.

Про відновлення роботи буде проінформовано додатково.

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Як повідомлялося, Кабінет Міністрів скоротив строк термінового оформлення та обміну паспорта громадянина України з 10 до 7 робочих днів.