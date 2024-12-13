Нідерландський суд остаточно затвердив стягнення з Росії $5 мільярдів за активи "Нафтогазу"

Верховний суд Нідерландів відмовив у задоволенні касаційної скарги РФ щодо скасування часткового рішення Гаазького арбітражу щодо відшкодування збитків, завданих незаконною експропріацією активів "Нафтогазу" у Криму. Сума компенсації становить близько $5 млрд.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що в такий спосіб нідерландські суди вже вдруге та остаточно підтвердили законність та чинність часткового рішення арбітражного трибуналу при Постійній палаті третейського суду в Гаазі.

"Рішення Верховного суду зміцнює позицію Групи Нафтогаз у виконавчих провадженнях щодо стягнення заборгованості Росії за незакононенне захоплення активів у Криму. Ми вдячні нашим юридичним радникам – Covington & Burling та NautaDutilh – за блискучу роботу", – зауважив Роман Чумак, який тимчасово здійснює повноваження голови правління "Нафтогазу".

Як нагадали у компанії, відповідно до часткового рішення від 22 лютого 2019 року трибунал підтвердив свою юрисдикцію в арбітражному провадженні та встановив, що РФ експропріювала активи "Нафтогазу" у Криму в порушення положень міжурядової угоди між Україною та РФ про заохочення та взаємний захист інвестицій.

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19 липня 2022 року Апеляційний суд Гааги відхилив заяву РФ щодо скасування часткового рішення. Верховний суд погодився з позицією арбітражного трибуналу та Апеляційного суду м. Гааги, що юрисдикція арбітражного трибуналу поширюється виключно на інвестиції, зроблені після 1 січня 1992 року.

Після винесення часткового рішення у 2019 році трибунал перейшов до розгляду питання про визначення розміру збитків, які належить компенсувати "Нафтогазу". За результатом цього розгляду 12 квітня 2023 було прийняте Остаточне рішення у справі, яким було присуджено Групі Нафтогаз компенсацію у розмірі близько $5 млрд.

Росія продовжує оскаржувати це рішення.

Судовий процес тривав із 2016 року. 15 лютого того року Російської Федерації було вручено офіційне письмове повідомлення НАК "Нафтогаз України", ДАТ "Чорноморнафтогаз", ПАТ "Укртрансгаз", ДК "Лікво", ПАТ "Укргазвидобування", ПАТ "Укртранснафта" та ДК "Газ України" про інвестиційну суперечку в рамках двосторонньої угоди про взаємний захист інвестицій між Україною та Росією. Причиною суперечки була незаконна експропріація РФ інвестицій групи "Нафтогаз" на території Криму. Арбітражне провадження було розпочато 17 жовтня 2016 року. Справа розглядалася при Постійній палаті Третейського суду в Гаазі.