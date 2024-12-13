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електроенергія (4076) Укренерго (1899) відключення світла (559)

Унаслідок масованого обстрілу пошкоджено об’єкти у кількох областях, по всій країні діють три черги відключень

ремонт,електроенергія,світло,відновлення

Унаслідок уже дванадцятої масованої атаки ворога 13 грудня пошкоджень зазнали енергооб’єкти у кількох регіонах. Через це по всій країні збільшили обсяги обмеження споживання.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Зокрема, наразі в усіх регіонах застосовуються три черги графіка погодинних відключень одночасно.

Водночас енергетики попереджають про можливі зміни в застосуванні заходів обмеження. Актуальний графік відключень можна дізнатися на сайті чи офіційних сторінках обленерго.

Зазначається, що аварійно-відновлювальні роботи на пошкоджених об’єктах почались одразу після відбою повітряної тривоги.

При цьому внаслідок складних погодних умов станом на ранок були знеструмлені 198 населених пунктів у п’яти областях – Київській, Чернігівській, Сумській, Черкаській та Кіровоградській. Тривають ремонтні роботи.

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Нагадаємо, 13 грудня російські військові знову здійснили масовий ракетний удар по українській енергетиці. В "Укренерго" повідомили, що через це обсяг застосування заходів обмеження споживання сьогодні збільшений.

Пізніше у ДТЕК повідомили про обстріл теплових електростанцій. Унаслідок атаки пошкоджено обладнання. 

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для чого,цікаво, Зєля-Підєрмачна виготовляє (принаймні постійно про це свистить на голубому очкЄ телелайнофона) "мільярди ракет"?..
- саме час вимкнути світло у Кремлі.. чи агент дермак не дозволяє?.. то на буя тоді таке просрачене прездобол-пєрєсідєнт Зєлєнське?
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13.12.2024 11:56 Відповісти
Вчора (чи позавчора) Трумп заявив, що він проти ударів по запоребрику американською зброєю. А сьогодні - масована атака (після кількатижневої перерви). Збіг обставин?
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13.12.2024 12:01 Відповісти
Трамп поки ніхто.В такому віці треба балакати про про вічне та потусторонє... .
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13.12.2024 18:38 Відповісти

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