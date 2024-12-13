Унаслідок масованого обстрілу пошкоджено об’єкти у кількох областях, по всій країні діють три черги відключень

Унаслідок уже дванадцятої масованої атаки ворога 13 грудня пошкоджень зазнали енергооб’єкти у кількох регіонах. Через це по всій країні збільшили обсяги обмеження споживання.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Зокрема, наразі в усіх регіонах застосовуються три черги графіка погодинних відключень одночасно.

Водночас енергетики попереджають про можливі зміни в застосуванні заходів обмеження. Актуальний графік відключень можна дізнатися на сайті чи офіційних сторінках обленерго.

Зазначається, що аварійно-відновлювальні роботи на пошкоджених об’єктах почались одразу після відбою повітряної тривоги.

При цьому внаслідок складних погодних умов станом на ранок були знеструмлені 198 населених пунктів у п’яти областях – Київській, Чернігівській, Сумській, Черкаській та Кіровоградській. Тривають ремонтні роботи.

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Нагадаємо, 13 грудня російські військові знову здійснили масовий ракетний удар по українській енергетиці. В "Укренерго" повідомили, що через це обсяг застосування заходів обмеження споживання сьогодні збільшений.

Пізніше у ДТЕК повідомили про обстріл теплових електростанцій. Унаслідок атаки пошкоджено обладнання.