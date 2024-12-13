Найбільше електромобілів купують на Львівщині та у Києві. Топ моделей

У листопаді український автопарк поповнили понад 3,7 тис. авто на електротязі (BEV). Найчастіше електромобілі купують на Львівщині та у Києві.

Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".

Зазначається, що найбільші показники з реєстрацій цих авто продемонстрували:

Львівська область – 517 одиниць (92% вживані);

місто Київ – 471 (61% вживані);

Київська область – 302 (72% вживані);

Дніпропетровська область – 272 (70% вживані);

Одеська область – 214 (73% вживані).

У частині нових авто найпопулярнішим електромобілем на ринках столиці та Дніпропетровщини був Honda M-NV. Бестселером на Київщині – Volkswagen ID.4, в Одеській області – Zeekr 001, у Львівській – BYD Song Plus.

Водночас у сегменті ввезених з-за кордону вживаних авто лідерами були:

Tesla Model Y – у Києві і області та на Дніпропетровщині.

Tesla Model 3 – на Львівщині.

Nissan Leaf – в Одеській області.

Як повідомлялося, українці за дев’ять місяців придбали електромобілів на $989 мільйонів.

У листопаді в Україні було зареєстровано трохи більше 5,2 тис. нових легкових авто, що на 3% менше ніж торік. Відносно жовтня споживча активність зменшилась на 10%.

Водночас минулого місяця український автопарк поповнили 14,7 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. Відносно жовтня, цей показник зменшився на 10%, а у порівнянні з листопадом 2023 року – майже на третину.