У ДТЕК повідомили про масований обстріл своїх ТЕС, пошкоджено обладнання

У п’ятницю, 13 грудня, ворог здійснив чергову масовану атаку на енергетичну інфраструктуру України. Зокрема, були атаковані теплоелектростанції ДТЕК.

Про це повідомляє пресслужба енергетичної компанії.

За попередньою інформацією, постраждалих немає. Утім, було серйозно пошкоджено обладнання ТЕС.

Зазначається, що після закінчення обстрілів енергетики розпочали усунення їх наслідків та відновлення роботи обладнання.

У ДТЕК додали, що цього року це вже дванадцята масована атака на українську енергетику і девʼята масована атака на енергетичні підприємства компанії.

Загалом із початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні понад 200 разів.

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Нагадаємо, 13 грудня російські військові знову здійснили масовий ракетний удар по українській енергетиці. В "Укренерго" повідомили, що через це обсяг застосування заходів обмеження споживання сьогодні збільшений.