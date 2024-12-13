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"Укрзалізниця" запустила продаж квитків на поїзд із Києва до Будапешта

укрзалізниця

Із 13 грудня стартував продаж квитків на новий прямий поїзд №9/10 сполученням Київ – Будапешт. Він почне курсувати щодня, починаючи з 15 грудня.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

Поїзд відправлятиметься із Києва о 10:16 та прибуватиме до Будапешта о 06:00. У зворотному напрямку: відправлення з Будапешта о 22:40, прибуття до Києва о 19:11.

"Цей поїзд розвантажить найбільш затребувані міжнародні маршрути компанії та дасть пряме сполучення з одним із найбільших аеропортів у регіоні + поїздів у напрямку Відня (подорож триватиме менше 3 годин), Зальцбурга, Мюнхена, Інсбрука, Цюріха, а також у напрямку Румунії, Словенії та інших європейських країн", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що серед переваг поїзда – спальні вагони купе та "люкс". Квиток у купейному вагоні коштуватиме 2 800 грн.

Квитки вже є у застосунку та на сайті "Укрзалізниці".

Як повідомлялося, "Укрзалізниця" із 15 грудня запускає 10 нових внутрішніх поїздів, зокрема, 5 із них курсуватимуть до Карпат.

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невже є у застосунках
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13.12.2024 11:23 Відповісти
Скоро з'являться - через пару днів мафія на касах УЗ почне перепродавати їх утридорога. Зараз вони зализують рани - відкупляються від ментів після обшуків, а потім знову "за роботу"...
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13.12.2024 11:40 Відповісти
Голова профспілки замість затриманого разом з "резервом провідників" і начальниками поїздів вже слиною захлинаються в очікуванні бабла.
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13.12.2024 11:41 Відповісти
Всім можна???
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13.12.2024 12:03 Відповісти

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