Google Play заблокує платежі у пов’язаних з Росією застосунках

Розробники мобільних застосунків із банківськими рахунками в Росії з 26 грудня не зможуть отримувати платежі за них у цифровому магазині Google Play.

Про це пише The Moscow Times.



"Ми відхилятимемо всі спроби користувачів придбати ваші платні програми, здійснити покупки в застосунках (включаючи нові підписки) і продовжити підписки через Google Play Платежі", - йдеться в листі компанії продавцям.

Рішення набирає чинності о 00:00 26 грудня (за тихоокеанським часом; о 21:00 25 грудня за київським). Залишок за балансом буде виплачено до 15 січня.



Це не перше обмеження з боку Google щодо російських розробників та користувачів. Зокрема, у травні 2022 року американська корпорація заборонила розробникам у Росії завантажувати та оновлювати платні програми у Google Play. У результаті в магазині не можуть розміщуватися платні програми для користувачів з Росії. Через це розробники не можуть отримувати монетизацію у російському сегменті.

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Ще на початку березня 2022 року Google зупинила продаж реклами у всіх своїх сервісах у Росії. Заборона поширюється, зокрема, на пошук, YouTube та партнерські мережі.

На початку серпня 2024-го стало відомо, що Google повністю відключає монетизацію російським YouTube-блогерам.