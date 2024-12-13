Половина жителів Тернопільщини залишилася без світла

У Тернопільській області внаслідок масованої ракетної атаки без електроенергії опинилася половина споживачів.

Про це повідмили у пресслужбі обласної військової адміністрації.

"Через масовану ракетну атаку на енергооб’єкти – обсяг застосування заходів обмеження споживання збільшується з 1 черги до 3 одночасно. Відключено 50 % споживачів області", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 13 грудня російські військові знову здійснюють масовий ракетний удар по українській енергетиці.

В "Укренерго" повідомили, що через це обсяг застосування заходів обмеження споживання сьогодні збільшений.

Напередодні очікувалося, що у п’ятницю, 13 грудня, відключення світла діятимуть протягом 15 годин для однієї та двох черг.