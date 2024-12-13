Енергетика – під масованим ворожим ударом, обсяги відключень збільшені

У пʼятницю, 13 грудня, російські військові знову здійснюють масовий ракетний удар по українській енергетиці. Обсяги відключень електроенергії збільшені.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущено.

"Ворог продовжує свій терор. Знову енергетика по всій Україні під масованим ударом.

Енергетики вживають всіх необхідних заходів для мінімізації негативних наслідків для енергосистеми", – зазначив він.

За його словами, щойно дозволить безпекова ситуація, фахівці уточнюватимуть завдані пошкодження.

Водночас в НЕК "Укренерго" повідомили, що через масовану ракетну атаку на енергооб’єкти обсяг застосування заходів обмеження споживання сьогодні збільшений.