"Пошта Росії" продовжує розпродавати майно після збитків на $419 мільйонів

Російська державна "Пошта Росії", що застрягла в борговій ямі, змушена розпродавати активи через постійні збитки і відсутність ефективних джерел доходу. Компанія змогла реалізувати 94 "непрофільні об'єкти" за 2,7 млрд руб.

Про це повідомив глава Мінцифри Росії Максут Шадаєв, передає The Moscow Times.

За словами Шадаєва, це і продаж частки в "Пошта Банку" дозволить їй скоротити заборгованість більш ніж на 30 млрд руб. На 30 вересня 2023 року позики "Пошти Росії" становили 128,3 млрд руб.

Шадаєв не уточнив, яку саме нерухомість було продано і за який період.

Раніше, в листопаді, "Пошта Росії" виставила на торги понад 60 офісних приміщень, складів та гаражів по всій країні. Сукупна стартова оцінка цих об'єктів становила 5,8 млрд руб.

У червні глава "Пошти Росії" Міхаіл Волков говорив про плани отримати близько 3 млрд руб. від продажу непрофільних активів. У 2023 році компанія отримала за рахунок подібних угод 1 млрд руб.

За словами Шадаєва, справи у "Пошти Росії", як і раніше, йдуть погано.

Підтримка більш ніж двох третин відділень зв'язку "глибоко збитковий" і вимагає постійних вливань, щоб продовжувати функціонувати. Також за останні чотири роки затребувано дедалі менше послуг: кількість отримувачів пенсій готівкою скоротилася майже на 15%, кількість передплатників видань – на 38%, а доставка посилок упала на 53%.

Він додав, що хороші показники лише у доставки електронних рекомендованих листів – "там зростання у два з половиною рази".

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Виручка "Пошти Росії" знаходиться на постійному рівні – приблизно 220-230 млрд руб. на рік, проте при поточних ставках раніше накопичений борг "не дозволяє компанії вийти в прибуток".

Згідно з бухгалтерською звітністю, за дев'ять місяців 2024 року чистий збиток "Пошти Росії" становив 9,4 млрд руб. Накопиченим підсумком із січня 2022 року до вересня 2024 року він перевищив 44 млрд руб.

Шадаєв також повідомив, що Мінцифри РФ готує нові заходи підтримки "Пошти Росії", зокрема законопроєкт, який надає їй монополію на доставку електронних листів на замовлення. Крім того, компанії пропонується дозволити встановлення поштоматів у багатоквартирних будинках.

Як повідомлялося, за підсумками 2022 року збиток "Пошти Росії" склав 27,2 млрд руб. після чистого прибутку в розмірі 265,99 млн руб. за попередній рік. Таким чином "Пошта Росії" стала збитковою вперше за останні 15 років.

У середині жовтня цього року повідомлялося, що "Газпром", отримавши перший за 25 років і рекордний за всю історію збиток, розпочав розпродавати елітну нерухомість, що йому належить.