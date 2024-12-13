Спроби врятувати "Газпром": Росіянам другий рік поспіль рекордно підвищать тарифи на газ

Влада Росії другий рік поспіль різко підвищує тарифи на газ для громадян і бізнесу, щоб залатати бюджет "Газпрому", який після втрати європейського ринку отримав рекордний у своїй історії чистий збиток. Так, із 1 липня 2025 року газові тарифи для всіх категорій споживачів у РФ збільшаться на 10,3%.

Про це йдеться в ухвалі російського уряду, передає The Moscow Times.

Масштаби індексації практично повторять 11-річний рекорд цього року, коли газ подорожчав на 11,2%.

У 2022 році тарифи індексували двічі: на 3% у липні та на 8,5% у грудні. 2023 року індексація для населення не проводилася. Таким чином, накопиченим підсумком після початку розв'язаної Росією війни проти України газ для росіян стане дорожчим на 37%.

Як зазначається, жодного разу в останні роки ціни на газ не зростали настільки стрімко: у 2021 році індексація становила 3%, у 2020 році – 3%, у 2019 році – 1,4%, у 2018 році – 3,4%, у 2017 році – 3,9%, а у 2015 та 2016 роках – по 7,5%. Останнє різке підвищення газових тарифів – на 15% за рік – відбулося у 2013 році.

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Ще сильніше – на 21,3% – зросте в Росії вартість газу для підприємств електроенергетики та об'єктів ЖКГ. Додаткові гроші потрібні на газифікацію "нових регіонів" (так у Росії називають окуповані території України, – ред.) та їхнє поєднання з Єдиною системою газопостачання, пояснювало раніше Мінекономрозвитку.

За оцінкою аналіиків, індексація газових тарифів, яка перевищить початковий план уряду РФ (8,2%), принесе "Газпрому" близько 33 млрд руб. додаткового виторгу.

Раніше стало відомо, що російський "Газпром" за третій квартал 2024 року отримав чистий прибуток обсягом 171,5 млрд руб. Перший і другий квартали для компанії завершилися збитками 450 млрд руб. і 31 млрд руб. відповідно, а розмір збитку за підсумками дев'яти місяців становив 309,1 млрд руб.

Компанія "Газпром" за підсумками 2023 року вперше за 25 років отримала рекордний чистий збиток у розмірі $6,1 млрд та стала найзбитковішою компанією РФ.

Залишившись без можливості продавати газ, "Газпром" був змушений скоротити видобуток до мінімуму за всю свою історію. У першому півріччі 2024 року збиток газового бізнесу компанії міг скласти ще 480,6 млрд руб.

Наприкіні липня повідомлялося, що експорт російського газу "Газпромом" до Китаю у першому півріччі 2024 року вперше перевищив обсяги, які все ще купують деякі країни ЄС.

На початку червня 2024 року видання FT писало, що "Газпром" не зможе відновити обсяги експорту газу, втрачені внаслідок війни в Україні, принаймні протягом 10 років.

Згодом стало відомо, що щонайменше 19 компаній з понад 10 європейських країн подали позови до російського "Газпрому" через порушення газових контрактів, а їхня загальна сума досягла 18,6 млрд євро, або $20,6 млрд.

У середині жовтня повідомлялося, що "Газпром", отримавши перший за 25 років і рекордний за всю історію збиток, розпочав розпродаж елітної нерухомості, що йому належить.