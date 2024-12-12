Китай скоротив закупівлю російського вугілля

Китай – найбільший покупець російського вугілля на світовому ринку – скоротив імпорт твердого палива з Росії. Так, за підсумками 10 місяців 2024 року частка російського вугілля в загальних закупівлях Китаю становила 18% проти 23% за аналогічний період 2022 року.

Про це пише The Moscow Times із посиланням на дані російського Центру цінових індексів.

Втім, незважаючи на це, Росія, як і раніше, посідає друге місце серед основних постачальників вугілля до Китаю.

Частка найбільшого експортера твердого палива на китайський ринок – Індонезії – за цей період скоротилася з 58% до 44%. При цьому частки Монголії та Австралії в поставках зросли з 10% і 1% до 15%.

За даними S&P Global, за підсумками січня-листопада Китай збільшив імпорт вугілля на 14,8% рік до року, до 490 млн тонн.

За оцінками Міненерго РФ, на Китай припадає 48% усього російського вугільного експорту. У 2023 році Росія збільшила поставки в Китай на 42% рік до року, до 100 млн тонн, але цього року експорт скорочується.

Так, за підсумками першого півріччя поставки знизилися на 8% рік до року, до 45,5 млн тонн. Частка російського вугілля на китайському ринку знижується головним чином через скорочення поставок енергетичного вугілля на тлі низьких цін та обмежень щодо вивезення.

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Зростання поставок російського вугілля до Китаю також стримується імпортним митом, яке Китай у 2014 році ввів на антрацит, коксівне та енергетичне вугілля, у розмірі 3-6%. При цьому мита не поширюються на Індонезію та Австралію через угоди про вільну торгівлю.

Загалом у січні-жовтні експорт вугілля з Росії скоротився на 9% рік до року, до 164 млн тонн. За підсумками 2024 року аналітики очікують на падіння показника на 9-10% порівняно з минулим роком.

На початку вересня повідомлялося, що російські вугільні компанії 2024 року зіткнулися з різким погіршенням фінансового стану. Так, у першому півріччі доподатковий прибуток вугільної галузі обвалився на 97%, тобто більш ніж у 33 рази.

Пізніше того місяця один із двох найбільших імпортерів російського вугілля на Тайвані – Taiwan Cement Corporation (TCC) – оголосив про повне припинення співпраці з вугільниками з Росії.

Водночас Індія різко зменшила імпорт вугілля з Росії. Так, у січні-вересні 2024 року країна закупила 6,1 млн тонн енергетичного вугілля, що на 26% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

На початку грудня повідомлялося, що найбільші регіони видобутку вугілля в Росії зіткнулися з різким скороченням податкових зборів з бізнесу через проблеми вугільних компаній, які зазнають збитків, втрачають експорт і змушені скорочувати виробництво.