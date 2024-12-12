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інвестиції (1468) Мінекономрозвитку (1929) Свириденко (135)

Мінекономіки цього року очікує зростання прямих іноземних інвестицій до $5 мільярдів. Це на 20% більше, ніж торік

Мінекономіки цього року очікує зростання прямих іноземних інвестицій до $5 мільярдів

Обсяг прямих іноземних інвестицій в Україні за минулий рік становив $4,2 млрд, цьогоріч в уряді очікують його збільшення на 20%.

Про це заявила перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко, передає Укрінформ.

"За минулий рік прямі іноземні інвестиції у нас обліковувалися на рівні $4,2 млрд. У цьому році ми очікуємо зростання десь на рівні 20%", – сказала Свириденко.

Водночас, за її словами, все одно найбільшим інвестором в Україні залишається український бізнес, "який реінвестує кошти у свою діяльність".

На думку Свириденко, для поліпшення інвестклімату Україні потрібно показувати прогрес у реформах.

"Інвестора цікавить поліпшення регуляторного середовища в Україні. Нам на шляху до ЄС, на шляху до отримання коштів в рамках співробітництва зі Світовим банком, МВФ, Єврокомісією та в рамках Ukraine Facility загалом потрібно виконати 325 індикаторів, 200 з яких – цього року. Тому ми маємо показувати і показуємо прогрес у виконанні реформ", – пояснила Свириденко.

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Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що за час від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну нових великих інвестицій в економіку України від німецького бізнесу не було, однак були засновані спільні підприємства в галузі оборони.

До того Рада директорів Європейського банку реконструкції та розвитку схвалила інвестиції в Україну на суму понад 1,3 млрд євро.

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Топ коментарі
+7
Інвестицій в шо?
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12.12.2024 20:50
+5
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12.12.2024 20:47
+5
Інвестицій? Пити треба менше !
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12.12.2024 21:50
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12.12.2024 20:47 Відповісти
Ті у@бани ще мають, за прикладом срср, квартальні премії та 13 зарплату..крім конвертів.

Краще б КРІ для них ввели, а за критерії оцінки роботи голосували люди.
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12.12.2024 21:56 Відповісти
Та це ж Ипсо
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12.12.2024 23:09 Відповісти
Інвестицій в шо?
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12.12.2024 20:50 Відповісти
В подземный завод..
Который сдаст подоляк-Селфимен.
И который будет стоять без электростанций( бомбежки) , без ЛЭП (бомбежки) , без инженеров ( бусификация) и "персонал" весь из алкашей и уборщиц ( бусификация) .
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12.12.2024 23:12 Відповісти
Інвестицій? Пити треба менше !
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12.12.2024 21:50 Відповісти
Інвестувати зараз можна тільки в оборонну промисловість, в підприємста які працюють в безпечних районах..

Ще б у воєнний туризм почали вкладати..катати туристів по лінії розмежування..тури вихідного дня - дві доби в окопі..
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12.12.2024 22:00 Відповісти
Бдсм, острые ощущения, унижения, драйв, охота на людей, доминирование, засады тощо: и это только по графе Бусификация
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12.12.2024 23:14 Відповісти
На даний момент Мінекономіки - міністерство того, чого нема.

Потрібно міністерство халяви, міністерство кредиту та міністерство клянчингу.
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12.12.2024 23:14 Відповісти
Так вот кто шлет деньги в ТЦК и мсек!!!! А я то наивный думал что это Нарид несет им. Каждый чиновник уже долларовый миллионер!! Конец эпохи, как сказал Калобородько
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12.12.2024 23:17 Відповісти

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