Мінекономіки цього року очікує зростання прямих іноземних інвестицій до $5 мільярдів. Це на 20% більше, ніж торік

Обсяг прямих іноземних інвестицій в Україні за минулий рік становив $4,2 млрд, цьогоріч в уряді очікують його збільшення на 20%.

Про це заявила перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко, передає Укрінформ.

"За минулий рік прямі іноземні інвестиції у нас обліковувалися на рівні $4,2 млрд. У цьому році ми очікуємо зростання десь на рівні 20%", – сказала Свириденко.

Водночас, за її словами, все одно найбільшим інвестором в Україні залишається український бізнес, "який реінвестує кошти у свою діяльність".

На думку Свириденко, для поліпшення інвестклімату Україні потрібно показувати прогрес у реформах.

"Інвестора цікавить поліпшення регуляторного середовища в Україні. Нам на шляху до ЄС, на шляху до отримання коштів в рамках співробітництва зі Світовим банком, МВФ, Єврокомісією та в рамках Ukraine Facility загалом потрібно виконати 325 індикаторів, 200 з яких – цього року. Тому ми маємо показувати і показуємо прогрес у виконанні реформ", – пояснила Свириденко.

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Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що за час від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну нових великих інвестицій в економіку України від німецького бізнесу не було, однак були засновані спільні підприємства в галузі оборони.

До того Рада директорів Європейського банку реконструкції та розвитку схвалила інвестиції в Україну на суму понад 1,3 млрд євро.