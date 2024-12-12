"Укрзалізниця" оголосила тендер на реставрацію вокзалу у Львові. Що передбачено?
"Укрзалізниця" опублікувала тендер на розробку науково-проєктної документації для комплексного пристосування до інклюзивності залізничного вокзалу Львова.
Проце йдеться в повідомленні компанії.
План реставрації з пристосуванням інклюзивності вокзалу передбачає підняття перонів, встановлення ліфтів і ескалаторів, щоб забезпечити зручний доступ із перонів до потягів та легкого переміщення вокзалом.
Як нагадали в компанії, раніше "Укрзалізниця" разом із громадськістю та представниками проєктних організацій обговорили концепцію реставрації з пристосуванням вокзалу для людей з інвалідністю та маломобільних груп населення.
Пропозиції та зауваження, висловлені під час зустрічі, були враховані в оголошеному тендері.
"Запрошуємо проєктні організації долучитися до цієї закупівлі. Ми сподіваємось на активну участь і чекаємо на відповідального переможця, адже цей проєкт визначатиме комфорт наших пасажирів на довгі роки вперед", – зазначили в "Укрзалізниці.
Як повідомлялося, на початку вересня "Укрзалізниця" спільно з платформою ЛУН Місто створили Мапу безбар'єрності вокзалів України.
Завдяки мапі можна перевірити доступність локацій на вокзалі. Водночас 3D-моделі дозволять уважно роздивитися вхідну групу та колії заздалегідь, щоб обрати зручні варіанти маршруту.
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