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вокзал (110) Львів (831) реставрація (28) тендер (2113) інклюзія (30)

"Укрзалізниця" оголосила тендер на реставрацію вокзалу у Львові. Що передбачено?

"Укрзалізниця" опублікувала тендер на розробку науково-проєктної документації для комплексного пристосування до інклюзивності залізничного вокзалу Львова.

Проце йдеться в повідомленні компанії.

План реставрації з пристосуванням інклюзивності вокзалу передбачає підняття перонів, встановлення ліфтів і ескалаторів, щоб забезпечити зручний доступ із перонів до потягів та легкого переміщення вокзалом

Як нагадали в компанії, раніше "Укрзалізниця" разом із громадськістю та представниками проєктних організацій обговорили концепцію реставрації з пристосуванням вокзалу для людей з інвалідністю та маломобільних груп населення.

Пропозиції та зауваження, висловлені під час зустрічі, були враховані в оголошеному тендері.

"Запрошуємо проєктні організації долучитися до цієї закупівлі. Ми сподіваємось на активну участь і чекаємо на відповідального переможця, адже цей проєкт визначатиме комфорт наших пасажирів на довгі роки вперед", – зазначили в "Укрзалізниці.

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Як повідомлялося, на початку вересня "Укрзалізниця" спільно з платформою ЛУН Місто створили Мапу безбар'єрності вокзалів України.

Завдяки мапі можна перевірити доступність локацій на вокзалі. Водночас 3D-моделі дозволять уважно роздивитися вхідну групу та колії заздалегідь, щоб обрати зручні варіанти маршруту.

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Зарплату підніміть працівникам а не вокзали будуйте. З такими зарплатами як в рядових працівників "лейгше вмерти ніж вижити".....
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12.12.2024 23:18 Відповісти
Трясця, це так наша економіка перейшла на ВІЙСЬКОВІ РЕЙКИ ? Так все ж це повномасштабна війна чи СПЕЦоперація ? Судячи з дій уряду вони вже погодились на спецоперацію. Чи дЄрмак з Лідором переконають всіх українців у СВО ? Потреба в мирних угодах зникне одразу !
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13.12.2024 09:47 Відповісти

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