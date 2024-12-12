Ціна зросла майже в 7 разів: У Харкові за 29 мільйонів продали проєктний інститут

У системі "Прозорро.Продажі" 12 грудня 2024 року завершився аукціон із приватизації майнового комплексу державного проєктного інституту "Укрміськбудпроєкт" у Харкові.

Про це повідомляє LIGA.net.

Участь у торгах взяли вісім компаній, а перемогу здобуло ТОВ "БГ "Житлобудпроєкт" із фінальною ставкою 28,91 млн грн.

Початкова ціна лоту становила 4,4 млн грн, а найбільш активні ставки спостерігалися у фінальних раундах, коли вартість комплексу зросла майже в 7 разів.

До складу об'єкта входить нерухомість: основна будівля площею понад 10 тис. кв. м (вул. Космічна, 21А), шість нежитлових споруд (пров. Симиренків, 11), а також транспортні засоби, обладнання й інвентар.

Загальна площа земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти, становить близько 0,6 га.

Втім, земельні ділянки не увійшли до приватизаційного лоту, і новий власник має вирішити питання землекористування відповідно до чинного законодавства України.

Переможець аукціону має внести повну суму за об'єкт протягом 20 робочих днів після підписання договору купівлі-продажу. Після здійснення оплати відбудеться оформлення права власності на майновий комплекс.

Про переможця

ТОВ "Будівельна група "Житлобудпроєкт" 2022 року було зареєстроване в Києві на мешканця Дніпра Костянтина Кобезу.

У 2023 році засновником став Олександр Сорочинський з "Проєктного альянсу", а згодом – Андрій Берендей, який є директором і засновником компанії. Берендей також пов'язаний із фірмами, які раніше належали родині Рожкових, родичам депутата Харківської райради Микити Рожкова (обраного від ОПЗЖ).

Раніше Рожкови мали паспорти РФ, вели бізнес у Росії, а пов'язані з ними компанії, зокрема "Торекс груп АГ", займалися проєктуванням будівель у Росії.

У 2023 році ТОВ "Житлобудпроєкт" отримало замовлення від громади на Харківщині на будівництво укриття, що стало їхнім першим великим проєктом у Prozorro.

Наприкінці серпня Фонд державного майна продав другий від початку повномасштабного вторгнення об'єкт у Харкові. Ціна на Український державний інститут із проєктування заводів важкого машинобудування зросла майже в 10 разів: зі стартових 1,5 млн грн до переможних 15,05 млн грн.

Раніше Фонд державного майна провів аукціон із продажу так званого будинку з градусником у Харкові – єдиного майнового комплексу Державного інституту праці та соціально-економічних досліджень. Це був перший у місті лот, який виставили на приватизацію від початку повномасштабного вторгнення.