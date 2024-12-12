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Україна могла б отримати до 15 мільярдів податків від легалізації крипторинку, – дослідження

Україна могла б отримати до 15 мільярдів податків від легалізації крипторинку

Україна могла б отримати до 15 млрд грн податків від легалізації крипторинку.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України з посиланням на результати дослідження Global Ledger.

Як зазначається, Україна має великий потенціал як один із провідних криптохабів у Східній Європі.

Так, українці формують близько 2,5% світового трафіку віртуальних активів, а протягом 2021-2024 років світові біржі отримали 46 млрд грн прибутку від української аудиторії.

"Україна могла б отримати 8,34 млрд грн податків від зареєстрованих у державі криптобірж та ще до 6,53 млрд грн від оподаткування доходів громадян, якби крипторинок був легалізований", – зазначили в Мінцифри.

Там нагадали, що команда Міністерства працює над законопроєктом для легалізації ринку криптоактивів у складі робочої групи при податковому комітеті. Обсяг надходжень прямо залежатиме від концептів регулювання й оподаткування, які будуть закладені в цей закон.

Як повідомлялося, Україна посіла шосте місце в глобальному індексі прийняття криптоактивів у 2024 році, а за 2023 рік українці заробили на криптовалюті $850 млн.

Нагадаємо, у березні 2022 року президент Володимир Зеленський підписав закон "Про віртуальні активи". Очікується, що закон запустить легальний ринок віртуальних активів в Україні, його регулятором буде Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР). Однак для повноцінного запуску ринку віртуальних активів ще потрібно внести відповідні зміни до Податкового та Цивільного кодексів України.

У серпні 2023 року Верховна Рада внесла зміни до Цивільного кодексу, які мають врегулювати використання віртуальних активів.

У листопаді 2023 року у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №10225-1 "Про внесення змін до Податкового кодексу та інших законодавчих актів щодо врегулювання обороту віртуальних активів в Україні", який підтримувало Мінцифри. Цей законопроєкт передбачав пільгове оподаткування доходів від операцій з криптовалютою.

Однак у квітні 2024 року у Нацбанку заявляли, що Україна як кандидат в члени Євросоюзу має запровадити європейські норми щодо регулювання ринків криптоактивів. Йдеться про схвалені Європарламентом у квітні 2023 року загальні правила ЄС щодо відстеження передачі криптоактивів, запобіганню відмиванню грошей, а також нагляду та захисту клієнтів Markets in Crypto assets (MiCА).

Ключові положення регламенту охоплюють прозорість, розкриття інформації, авторизацію та контроль транзакцій. Споживачі будуть краще інформовані про ризики, витрати та збори, пов'язані з їхніми операціями. Крім того, нова правова база підтримуватиме цілісність ринку та фінансову стабільність, регулюючи публічні пропозиції криптоактивів.

Детальніше читайте у матеріалі: "Як влада хоче оподатковувати операції з криптовалютами"

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Топ коментарі
+8
А скільки б зекономила якби зменшила захмарні зарплати-пенсії дармоїдам-чиновникам які лише папірці перекладають. А ще б красти перестали б..
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12.12.2024 20:18
+5
Дурня. Ніяких механізмів контролю за крипто-операціями не існує. Можуть скільки завгодно говорити "халва" - але від цього в бюджеті більше грошей не стане.

PS: якщо хтось думає, що я жартую - нехай задумається, чому у всіляких китаях крипту просто забороняють, а не намагаються оподаткувати - там же інструменти примусу значно жорсткіші і дієвіші у можновладців. Все просто - немає технічної можливості.
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12.12.2024 20:26
+2
Скорее ето будет крах украинской економики, когда рухнет ета пирамида со всеми сбережениями украинцев когда етот пузырь лопнет. Лучше легализуйте проституцию и марихуану. Здесь хоть уверенная стабильность будет.
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12.12.2024 20:45
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А скільки б зекономила якби зменшила захмарні зарплати-пенсії дармоїдам-чиновникам які лише папірці перекладають. А ще б красти перестали б..
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12.12.2024 20:18 Відповісти
Уявляю слину, яка потекла з пащі дЄрмака. Але ... розум короткий. Не зможе придумати механізм експроприації.
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12.12.2024 20:19 Відповісти
Дурня. Ніяких механізмів контролю за крипто-операціями не існує. Можуть скільки завгодно говорити "халва" - але від цього в бюджеті більше грошей не стане.

PS: якщо хтось думає, що я жартую - нехай задумається, чому у всіляких китаях крипту просто забороняють, а не намагаються оподаткувати - там же інструменти примусу значно жорсткіші і дієвіші у можновладців. Все просто - немає технічної можливості.
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12.12.2024 20:26 Відповісти
100%. Крипта и была придумана чтобы ее нельзя было контролировать. Если же ее начнут контролировать или пытаться ето сделать весь етот пузырь сразу же рухнет так как она станет никому не интересна
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12.12.2024 20:52 Відповісти
1. Хєр ти реально проконтролюєш криту типу бітка, окрім захоплення 51% потужності "майнерів". А от коли захопиш - то твоя крипта автоматично перетворится на лайно.
2. Головний прикол крипти в тому, що ти можеш виконати трансакцію, за бажання, напряму. Без усіх оцих посередників, контроль над якими може встановити держава.
3. Менш відомий прикол в тому, що оці самі посередники, поки їх ніхто не контролює, і створюють фейкову "вартість крипти". Реально - БЕРУТЬ ЗІ СТЕЛІ. Для "красоти" - прив'язують до S&P500, вірогідно (дуже вже крива цього індекса співпадає з кривою "вартості" бітка).
4. Крипта і так мало кому цікава - в основному тільки новому поколінню ммм-щиків. Так як цей інструмент повторює поведінку фіатних валют і при цьому контролюється явними шахраями - не існує інститутів, які б використовували крипту для хеджування. І цим все сказано, для тих, хто взагалі розуміє, що коїться.
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12.12.2024 21:04 Відповісти
Сейчас Трамп и его такой же популист Маск раскачали рынок рипты до небес наобещав лохам золотые горы типо крипта заменит даже доллар. Но думаю уже через год-два лохи начнут понимать как их надули и начнут ее сбрасывать и все рухнет. А если государства начнут пытаться контролировать транзакции проводимые через биржи то все рухнет еще раньше. В любом случае уже кто не успел тот опоздал и заходить уже поздно иначе только постригут. А кто заходил раньше и получил прибыль пора начинать фиксировать и выводить в нал пока не взяли за мошонку или пока все не начало обнуляться
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12.12.2024 21:12 Відповісти
Ма в ро ди.
В этом слове ответы на все их чаянья
Терпите и обрящете, как говорил Сын Турецкоподданого
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12.12.2024 23:23 Відповісти
Как думаете, форекс и прочие игрища с признаками пирамиды , тоже были подготовкой к Афере криптовалют ??
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12.12.2024 23:25 Відповісти
Форекс не піраміда. Це просто замануха для лохів, які погодились використовувати "кредитне плече". Там ніхто вартість "зі стелі" не бере. Цей ринок став "доступним" для "пересічних" виключно аби стригти комісійні та опускати лохів в мінуса боргами "кредитного плеча".

Те, що там хтось щось заробляє - то таке. Хтось і балєруном заробляє. Тільки ну його нахєр вчитись стільки тим "прємудростям". До того ж, я вже бачив стільки "навчених інвесторів на форексі", які прогоріли на тому форексі в мінуса - що нічого там реально навчитись не вийде - в переважній більшості тупо випадковість на твоїх емоціях тебе обанкрутить.
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13.12.2024 01:56 Відповісти
Вы не правы.

Сама по себе криптовалюта ничего не стоит, поскольку не обеспечена ни товаром, ни обязательствами (т.е. законом). В этом смысле она находится наравне с какими-нибудь акционными талонами АЗС "Бензин от Васяна" - т.е. ими можно расплатиться на АЗС, их можно поменять другу на пивас, но нельзя обязать АТБ продать за них буханку хлеба. И жить это будет, пока АЗС живет. Ну хотят очкарики продать друг другу видяшку в обмен на горстку байтов - пусть. И не за такое продавали.

Слабое звено - обмен на реальную валюту. И не в квартирных масштабах, а на потоке.

Это сложно, очень. Особенно нелегально.

Со стороны финмониторинга, это будет тело совершающее постоянные бесполезные транзакции туда сюда, которые налоговая не в состоянии будет проследить с двух сторон. Упрощенно: когда вы расплачиваетесь картой в Эпицентре, ваша карта получает расход на ту же сумму, которую счет Эпицентра получает приход. Нал через чеки сюда тоже входит. Здесь же деньги куда-то уходят, но с другой стороны не приходят.

Такого обналщика накроют на второй день. Или же просто обяжут открыть финучреждение и платить налог с каждой обналки.
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13.12.2024 02:01 Відповісти
Схеми ухиляння від податків та приховування доходів від оподаткування - існують у всіх юрисдикціях. Десь вони жорсткіші, десь "роби що хочеш". Вони існували до появи крипти, існують і будуть існувати з криптою значно краще. Якщо не ліньки - почитайте про так звані "дропи" (з-за яких СБУ досить жорстко обмежує p2p платежі). Якщо ви думали, що це український "винахід", то вимушений вас розчарувати - цю пошесть до нас завезли з квітучої та абсолютно чесно податкослухняної Європи. В ЄС "дроповодство" - це така пошесть, з якою вся крута "система фінмоніторінгу" Європейського Союзу загалом і кожної країни-члена - не в змозі впоратись вже 30 років.

Зрозумійте - неможливо повісити "цінничок" на кожну трансакцію загалом. Вартість виконання трансакцій - далеко не нульова, організація електронних трансакцій "скрізь" - неможлива, а головне: знищити готовковий обіг - неможливо.

Здогадайтесь (вірніше - почитайте історію) з 3 разів - чому у словосполученні "відмивання грошей" перше слово саме таке.
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13.12.2024 08:51 Відповісти
Боже зібралися тупий і ще тупіший =( Європа давно вже контролює, ніяких проблем немає. Звичайно на саму транзакцію ми ніяк не можемо вплинути, но тебе вліплять в чорний список і ти тупо не пройдеш AML коли спробуєш вивести гроші в якому небудь обмінику чи взагалі якось їх легалізувати. Це вже частково і в нас працює. А одна з досить популярних криптовалют - TRON взагалі Китайска =)
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13.12.2024 06:15 Відповісти
Тільки ідіот в своїх мріях вважатиме, що в "Європі" немає ніяких проблем з оподаткуванням, відмиванням грошей, "дропами" і загалом з ухилянням від податків. Ще більшій ідіот (взагалі не знайомий з технологією криптовалют) вважатиме, що технічно можливо відслідковувати та ідентифікувати прямі трансакції бітка (наприклад). Бо ідіот думає, що трансакції бітка - то "тільки через криптобіржу, а криптобіржі можна примусити всі трансакції показувати". Доповідаю: з компом I9+128оперативи+2ТБssd - ви можете стати за 3 тижні повноцінним учасником криптомережі, абсолютно анонімним. І будете зберігати будь-які трансакції в блокчейні бітка (звісно, в рамках всіх правил і протоколів участі в криптомережі - в т.ч. і щодо комісій на включення трансакції в блок) абсолютно анонімно і ніякі фінмоніторинги вас не "побачать".

Раджу, Олеже, схаменутись, записатись в 1й клас та знов пройти загальноосвітню школу. Бо з вашим рівнем розуміння світу дуже дивно, що ви ще досі живий і не здохли від виделки в оці, якою з-за загальної тупості промахнулись повз рота.
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13.12.2024 09:00 Відповісти
Нафіга ти тут на всю Україну показуєшь свою тупість? Анонімність в випадку криптовалюти означає що немає привязки людини до кошелька. Но при цьому всі транзакції видно абсолютно всім! Тому відслідкувати проблем немає якщо вести паралельну БД, кому що принадлежить. Для цього обмінники/біржи заставляють вести KYC (ідентифікувати особу яка проводить обмін), проводити AML провірки (по суті по чорним спискам обмінників, міксерів, крадені гроші і т.д.). Частично це і в Україні працює, у вас обмінники не візьмуть високорискові криптогроші (по AML) .
Таким же раком навішується любий контроль - кошельок можно привязати до рахунка підприємства, і т.д.
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13.12.2024 09:17 Відповісти
Та ти виделкою собі вже половину мозку, дивлюсь, виколупав. Я тобі про можливість виконувати прямі трансакції. Я тобі про неіснування ніяких "паралельних баз". Я тобі про повну анонімність трансації. А ти мені по-ідіотськи торочиш про якихось посередників. Яких ти використовуєш, бо настільки тупий, що не здатен користуватись повноцінним біткоїн-гаманцем.

Звісно, що про тебе, тупаря, ВСІ ВСЕ ЗНАЮТЬ. Бо ти добровільно посередникам всю інфу про себе віддаєш, про всі трансакції і операції. Так же, як і банкам.
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13.12.2024 11:05 Відповісти
чиновники ніяк не перестануть думати, як ще відкусити шматок від своєї пастви.

більше міністерств=більше чиновників=більше корупції=більше забрати та між собою поділити
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12.12.2024 20:38 Відповісти
Скорее ето будет крах украинской економики, когда рухнет ета пирамида со всеми сбережениями украинцев когда етот пузырь лопнет. Лучше легализуйте проституцию и марихуану. Здесь хоть уверенная стабильность будет.
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12.12.2024 20:45 Відповісти
А проституції?
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12.12.2024 21:00 Відповісти
Бідні українці! Як же це вони переживуть?.. Але потужна влада не допустить, щоб страждали пенсіонери, та ті, хто ледве витягує з тарифами та зе-цінами! Ні податкам на криптовалюту!!!
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12.12.2024 21:14 Відповісти
Як стати $-м мільйонером за 1 рік:



1) Створити власну криптобіржу на базі однієї з існуючих програмних платформ з відкритим кодом;
2) Провести легалізацію криптобіржі через відповідні механізми за посередництва спеціалізованих агентств;
3) Наповнити свою криптобіржу ліквідністю;
4) Емітувати власні іменні токени з використанням програм за п.1;
5) Провести рекламну кампанію;
6) Розпочати обіг власних токенів в крипто-валютній мережі, як самостійних активів.
Примітка: для реалізації п.6 - провадити обмін криптовалют на інші чи на кошти через власні токени.

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12.12.2024 22:01 Відповісти
Мімо носа носят чачу,
Мімо рота - аличу?
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12.12.2024 22:16 Відповісти
а хто вам дасть крипту ідіоти
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12.12.2024 23:00 Відповісти
15 миллиардов?
Это купонов что ли?
Или создадут новое министерство, которое напечатает как доллар намайнит 15 миллиардов виртуальных фантиков
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12.12.2024 23:21 Відповісти
Краще б повій легалізували та оподаткували ... їх хоч реально помацати можна , а як кріпту помацати ?
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13.12.2024 00:09 Відповісти
смішно

крипта якраз і була задумана для анонімізації операцій та уникнення оподаткування
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13.12.2024 11:31 Відповісти

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