Україна могла б отримати до 15 мільярдів податків від легалізації крипторинку, – дослідження
Україна могла б отримати до 15 млрд грн податків від легалізації крипторинку.
Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України з посиланням на результати дослідження Global Ledger.
Як зазначається, Україна має великий потенціал як один із провідних криптохабів у Східній Європі.
Так, українці формують близько 2,5% світового трафіку віртуальних активів, а протягом 2021-2024 років світові біржі отримали 46 млрд грн прибутку від української аудиторії.
"Україна могла б отримати 8,34 млрд грн податків від зареєстрованих у державі криптобірж та ще до 6,53 млрд грн від оподаткування доходів громадян, якби крипторинок був легалізований", – зазначили в Мінцифри.
Там нагадали, що команда Міністерства працює над законопроєктом для легалізації ринку криптоактивів у складі робочої групи при податковому комітеті. Обсяг надходжень прямо залежатиме від концептів регулювання й оподаткування, які будуть закладені в цей закон.
Як повідомлялося, Україна посіла шосте місце в глобальному індексі прийняття криптоактивів у 2024 році, а за 2023 рік українці заробили на криптовалюті $850 млн.
Нагадаємо, у березні 2022 року президент Володимир Зеленський підписав закон "Про віртуальні активи". Очікується, що закон запустить легальний ринок віртуальних активів в Україні, його регулятором буде Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР). Однак для повноцінного запуску ринку віртуальних активів ще потрібно внести відповідні зміни до Податкового та Цивільного кодексів України.
У серпні 2023 року Верховна Рада внесла зміни до Цивільного кодексу, які мають врегулювати використання віртуальних активів.
У листопаді 2023 року у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №10225-1 "Про внесення змін до Податкового кодексу та інших законодавчих актів щодо врегулювання обороту віртуальних активів в Україні", який підтримувало Мінцифри. Цей законопроєкт передбачав пільгове оподаткування доходів від операцій з криптовалютою.
Однак у квітні 2024 року у Нацбанку заявляли, що Україна як кандидат в члени Євросоюзу має запровадити європейські норми щодо регулювання ринків криптоактивів. Йдеться про схвалені Європарламентом у квітні 2023 року загальні правила ЄС щодо відстеження передачі криптоактивів, запобіганню відмиванню грошей, а також нагляду та захисту клієнтів Markets in Crypto assets (MiCА).
Ключові положення регламенту охоплюють прозорість, розкриття інформації, авторизацію та контроль транзакцій. Споживачі будуть краще інформовані про ризики, витрати та збори, пов'язані з їхніми операціями. Крім того, нова правова база підтримуватиме цілісність ринку та фінансову стабільність, регулюючи публічні пропозиції криптоактивів.
Детальніше читайте у матеріалі: "Як влада хоче оподатковувати операції з криптовалютами"
Будь ласка, зачекайте...
PS: якщо хтось думає, що я жартую - нехай задумається, чому у всіляких китаях крипту просто забороняють, а не намагаються оподаткувати - там же інструменти примусу значно жорсткіші і дієвіші у можновладців. Все просто - немає технічної можливості.
2. Головний прикол крипти в тому, що ти можеш виконати трансакцію, за бажання, напряму. Без усіх оцих посередників, контроль над якими може встановити держава.
3. Менш відомий прикол в тому, що оці самі посередники, поки їх ніхто не контролює, і створюють фейкову "вартість крипти". Реально - БЕРУТЬ ЗІ СТЕЛІ. Для "красоти" - прив'язують до S&P500, вірогідно (дуже вже крива цього індекса співпадає з кривою "вартості" бітка).
4. Крипта і так мало кому цікава - в основному тільки новому поколінню ммм-щиків. Так як цей інструмент повторює поведінку фіатних валют і при цьому контролюється явними шахраями - не існує інститутів, які б використовували крипту для хеджування. І цим все сказано, для тих, хто взагалі розуміє, що коїться.
В этом слове ответы на все их чаянья
Терпите и обрящете, как говорил Сын Турецкоподданого
Те, що там хтось щось заробляє - то таке. Хтось і балєруном заробляє. Тільки ну його нахєр вчитись стільки тим "прємудростям". До того ж, я вже бачив стільки "навчених інвесторів на форексі", які прогоріли на тому форексі в мінуса - що нічого там реально навчитись не вийде - в переважній більшості тупо випадковість на твоїх емоціях тебе обанкрутить.
Сама по себе криптовалюта ничего не стоит, поскольку не обеспечена ни товаром, ни обязательствами (т.е. законом). В этом смысле она находится наравне с какими-нибудь акционными талонами АЗС "Бензин от Васяна" - т.е. ими можно расплатиться на АЗС, их можно поменять другу на пивас, но нельзя обязать АТБ продать за них буханку хлеба. И жить это будет, пока АЗС живет. Ну хотят очкарики продать друг другу видяшку в обмен на горстку байтов - пусть. И не за такое продавали.
Слабое звено - обмен на реальную валюту. И не в квартирных масштабах, а на потоке.
Это сложно, очень. Особенно нелегально.
Со стороны финмониторинга, это будет тело совершающее постоянные бесполезные транзакции туда сюда, которые налоговая не в состоянии будет проследить с двух сторон. Упрощенно: когда вы расплачиваетесь картой в Эпицентре, ваша карта получает расход на ту же сумму, которую счет Эпицентра получает приход. Нал через чеки сюда тоже входит. Здесь же деньги куда-то уходят, но с другой стороны не приходят.
Такого обналщика накроют на второй день. Или же просто обяжут открыть финучреждение и платить налог с каждой обналки.
Зрозумійте - неможливо повісити "цінничок" на кожну трансакцію загалом. Вартість виконання трансакцій - далеко не нульова, організація електронних трансакцій "скрізь" - неможлива, а головне: знищити готовковий обіг - неможливо.
Здогадайтесь (вірніше - почитайте історію) з 3 разів - чому у словосполученні "відмивання грошей" перше слово саме таке.
Раджу, Олеже, схаменутись, записатись в 1й клас та знов пройти загальноосвітню школу. Бо з вашим рівнем розуміння світу дуже дивно, що ви ще досі живий і не здохли від виделки в оці, якою з-за загальної тупості промахнулись повз рота.
Таким же раком навішується любий контроль - кошельок можно привязати до рахунка підприємства, і т.д.
Звісно, що про тебе, тупаря, ВСІ ВСЕ ЗНАЮТЬ. Бо ти добровільно посередникам всю інфу про себе віддаєш, про всі трансакції і операції. Так же, як і банкам.
більше міністерств=більше чиновників=більше корупції=більше забрати та між собою поділити
1) Створити власну криптобіржу на базі однієї з існуючих програмних платформ з відкритим кодом;
2) Провести легалізацію криптобіржі через відповідні механізми за посередництва спеціалізованих агентств;
3) Наповнити свою криптобіржу ліквідністю;
4) Емітувати власні іменні токени з використанням програм за п.1;
5) Провести рекламну кампанію;
6) Розпочати обіг власних токенів в крипто-валютній мережі, як самостійних активів.
Примітка: для реалізації п.6 - провадити обмін криптовалют на інші чи на кошти через власні токени.
Мімо рота - аличу?
Это купонов что ли?
Или создадут новое министерство, которое напечатает как доллар намайнит 15 миллиардов виртуальных фантиков
крипта якраз і була задумана для анонімізації операцій та уникнення оподаткування