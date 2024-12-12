Україна могла б отримати до 15 мільярдів податків від легалізації крипторинку, – дослідження

Україна могла б отримати до 15 млрд грн податків від легалізації крипторинку.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України з посиланням на результати дослідження Global Ledger.

Як зазначається, Україна має великий потенціал як один із провідних криптохабів у Східній Європі.

Так, українці формують близько 2,5% світового трафіку віртуальних активів, а протягом 2021-2024 років світові біржі отримали 46 млрд грн прибутку від української аудиторії.

"Україна могла б отримати 8,34 млрд грн податків від зареєстрованих у державі криптобірж та ще до 6,53 млрд грн від оподаткування доходів громадян, якби крипторинок був легалізований", – зазначили в Мінцифри.

Там нагадали, що команда Міністерства працює над законопроєктом для легалізації ринку криптоактивів у складі робочої групи при податковому комітеті. Обсяг надходжень прямо залежатиме від концептів регулювання й оподаткування, які будуть закладені в цей закон.

Як повідомлялося, Україна посіла шосте місце в глобальному індексі прийняття криптоактивів у 2024 році, а за 2023 рік українці заробили на криптовалюті $850 млн.

Нагадаємо, у березні 2022 року президент Володимир Зеленський підписав закон "Про віртуальні активи". Очікується, що закон запустить легальний ринок віртуальних активів в Україні, його регулятором буде Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР). Однак для повноцінного запуску ринку віртуальних активів ще потрібно внести відповідні зміни до Податкового та Цивільного кодексів України.

У серпні 2023 року Верховна Рада внесла зміни до Цивільного кодексу, які мають врегулювати використання віртуальних активів.

У листопаді 2023 року у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №10225-1 "Про внесення змін до Податкового кодексу та інших законодавчих актів щодо врегулювання обороту віртуальних активів в Україні", який підтримувало Мінцифри. Цей законопроєкт передбачав пільгове оподаткування доходів від операцій з криптовалютою.

Однак у квітні 2024 року у Нацбанку заявляли, що Україна як кандидат в члени Євросоюзу має запровадити європейські норми щодо регулювання ринків криптоактивів. Йдеться про схвалені Європарламентом у квітні 2023 року загальні правила ЄС щодо відстеження передачі криптоактивів, запобіганню відмиванню грошей, а також нагляду та захисту клієнтів Markets in Crypto assets (MiCА).

Ключові положення регламенту охоплюють прозорість, розкриття інформації, авторизацію та контроль транзакцій. Споживачі будуть краще інформовані про ризики, витрати та збори, пов'язані з їхніми операціями. Крім того, нова правова база підтримуватиме цілісність ринку та фінансову стабільність, регулюючи публічні пропозиції криптоактивів.

Детальніше читайте у матеріалі: "Як влада хоче оподатковувати операції з криптовалютами"