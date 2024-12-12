АМКУ дозволив Тігіпку купити "Ідея Банк"

Антимонопольний комітет надав дозвіл на купівлю Alkemi Limited (Кіпр) із групи ТАС Сергія Тігіпка 100% "Ідея Банку".

Про це йдеться в повідомленні АМКУ.

Після отримання дозволу АМКУ та погодження з боку Національного банку України угода вважатиметься закритою.

Зазначається, що, якщо дата закриття угоди буде пізніше 31 грудня 2024 року, Alkemi Limited заплатить Getin Holding додаткові $800 тис. за кожен повний календарний місяць, починаючи з січня 2025 року.

Як повідомлялося, 18 жовтня група "ТАС" Сергія Тігіпка уклала договір про купівлю українського "Ідея Банку" у польського Getin Holding. Покупцем 100% акцій "Ідея Банку" стане кіпрська компанія Alkemi Limited, що входить до групи "ТАС". Група Тігіпка заплатить за "Ідея Банк" $34 млн при очікуваному рівні оподаткування доходів банків у 50%, ця сума збільшиться до $36 млн, якщо оподаткування доходів банків залишиться на рівні 25%.

Польський акціонер "Ідея Банку" Getin Holding 29 жовтня отримав рішення Національного банку України щодо продовження на три місяці термін для продажу українського дочірнього банку.

Продаж "Ідея Банку"

Як повідомлялося, польська Getin Holding S.A. вже кілька років намагається продати "Ідея Банк" в Україні.

У 2022 році після розірвання угоди з банком ПУМБ Ріната Ахметова договору купівлі-продажу 100% акцій "Ідея Банку" у лютому польська компанія відмовилася від планів продажу цього свого українського дочірнього банку в умовах військової агресії РФ проти України.

За підсумками першого півріччя 2023 року Getin Holding оцінювала збитки від знецінення українських активів (крім банку до них належить київська фінкомпанія ТОВ "Нью Фінанс Сервіс") на суму 230,58 млн польських злотих (близько $48,5 млн).

ЗМІ повідомляли, що наразі на банк претендують група ТАС Сергія Тігіпка, ПУМБ Ріната Ахметова та "Нова пошта" Вячеслава Клімова і Володимира Поперешнюка. "Ідея Банк" може коштувати від майже $20 млн до близько $39 млн.

"Ідея Банк" (раніше – "Плюс Банк") заснований у 1989 році. Єдиним акціонером "Ідея Банку" була польська фінансова група Getin Holding S.A., яка шукала покупця на свій український актив понад три роки.

Нагадаємо, на початку січня 2021 року влада Польщі провела примусову реструктуризацію польського банку Idea Bank S.A, який належить Getin Holding. у зв'язку з недостатністю капіталу, передавши фінустанову другому за величиною банку країни Bank Pekao S.A.