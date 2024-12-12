ГУР оприлюднило дані про 238 танкерів "тіньового флоту" Росії

Головне управління розвідки Міністерства оборони України запустило на порталі War & Sanctions новий розділ про "тіньовий флот", де оприлюднено дані про діяльність 238 суден, що допомагають Росії та Ірану експортувати підсанкційну нафту.

Про це йдеться в повідомленні ГУР.

"Експорт викопного палива є ключовим джерелом фінансування для нарощування військової сили агресорів та живлення "кривавих" режимів. У 2023 році Росія заробила на експорті нафти $188 млрд, Іран – майже $53 млрд", – сказано в повідомленні.

Як зазначають у ГУР, тіньовий флот налічує понад тисячу переважно застарілих, погано обслуговуваних суден без належного страхування, з "заплутаними" структурами власності та управління, розташованими у "дружніх" юрисдикціях, під "зручними" прапорами, та має загальний дедвейт понад 100 млн тон (приблизно 17% світового флоту нафтових танкерів).

Так, із 2022 року Росія витратила близько $10 млрд на створення свого власного тіньового флоту.

Читайте також: Новий пакет санкцій: ЄС готує обмеження проти російських танкерів та китайських фірм за допомогу Москві

Відтак, портал War & Sanctions запускає єдиний у світі набір даних з фактами та доказами тіньової діяльності.

Список налічує 238 тіньових танкерів, які допомагають Росії та Ірану доставляти підсанкційну нафту переважно своїм азійським клієнтам – Китаю та Індії.

Портал дає можливість сортувати танкери за основними групами – операторами тіньового флоту, які з’явилися нізвідки у 2022-2023 роках, зібрали флот застарілих суден типу Arfamax, Suezmax, тощо й відіграли ключову роль у забезпеченні транспортування російської нафти.

Раніше повідомлялося, що було виявлено щонайменше дев'ять випадків, коли судна "тіньового флоту" Росії залишали розливи нафти у світових водах, починаючи з 2021 року.

До того стало відомо, що російський "Лукойл" закупив для тіньового флоту 25 старих танкерів через 74-річного британського бухгалтера.

У середині липня повідомлялося, що раніше невідомі компанії, ймовірно, повʼязані з Росією, почали накопичувати десятки суден, здатних перевозити скраплений природний газ, що може означати розширення російського "тіньового флоту" танкерів.

У жовтні стсло відомо, що Росія збільшила обсяги свого тіньового флоту нафтових танкерів майже на 70% у порівнянні з минулим роком, незважаючи на обмеження проти страховиків і судноплавних компаній, що дозволило Москві обійти західні санкції.

Детальніше про це читайте в нашому матеріалі "Тіньовий флот РФ нарощує потужність, попри санкції Заходу: список суден"