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нафта (4616) росія (13628) флот (68) танкер (147) ГУР (55)

ГУР оприлюднило дані про 238 танкерів "тіньового флоту" Росії

ГУР оприлюднило дані про 238 танкерів

Головне управління розвідки Міністерства оборони України запустило на порталі War & Sanctions новий розділ про "тіньовий флот", де оприлюднено дані про діяльність 238 суден, що допомагають Росії та Ірану експортувати підсанкційну нафту.

Про це йдеться в повідомленні ГУР.

"Експорт викопного палива є ключовим джерелом фінансування для нарощування військової сили агресорів та живлення "кривавих" режимів. У 2023 році Росія заробила на експорті нафти $188 млрд, Іран – майже $53 млрд", – сказано в повідомленні.

Як зазначають у ГУР, тіньовий флот налічує понад тисячу переважно застарілих, погано обслуговуваних суден без належного страхування, з "заплутаними" структурами власності та управління, розташованими у "дружніх" юрисдикціях, під "зручними" прапорами, та має загальний дедвейт понад 100 млн тон (приблизно 17% світового флоту нафтових танкерів).

Так, із 2022 року Росія витратила близько $10 млрд на створення свого власного тіньового флоту.

Читайте також: Новий пакет санкцій: ЄС готує обмеження проти російських танкерів та китайських фірм за допомогу Москві

Відтак, портал War & Sanctions запускає єдиний у світі набір даних з фактами та доказами тіньової діяльності.

Список налічує 238 тіньових танкерів, які допомагають Росії та Ірану доставляти підсанкційну нафту переважно своїм азійським клієнтам – Китаю та Індії.

Портал дає можливість сортувати танкери за основними групами – операторами тіньового флоту, які з’явилися нізвідки у 2022-2023 роках, зібрали флот застарілих суден типу Arfamax, Suezmax, тощо й відіграли ключову роль у забезпеченні транспортування російської нафти.

Раніше повідомлялося, що було виявлено щонайменше дев'ять випадків, коли судна "тіньового флоту" Росії залишали розливи нафти у світових водах, починаючи з 2021 року.

До того стало відомо, що російський "Лукойл" закупив для тіньового флоту 25 старих танкерів через 74-річного британського бухгалтера.

У середині липня повідомлялося, що раніше невідомі компанії, ймовірно, повʼязані з Росією, почали накопичувати десятки суден, здатних перевозити скраплений природний газ, що може означати розширення російського "тіньового флоту" танкерів.

У жовтні стсло відомо, що Росія збільшила обсяги свого тіньового флоту нафтових танкерів майже на 70% у порівнянні з минулим роком, незважаючи на обмеження проти страховиків і судноплавних компаній, що дозволило Москві обійти західні санкції.

Детальніше про це читайте в нашому матеріалі "Тіньовий флот РФ нарощує потужність, попри санкції Заходу: список суден"

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Ніхто не буде робити нажаль санкцій проти цих кораблів, можу поспорити що більшість іде західним компаніям, найкращі б були санкції їх дронами допити.

Цікаво в цьому плані як це все терплять Саудити, фактично це у них забирають кусень, хоча можливо вони самі продають поза межами ліміту.
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12.12.2024 18:59 Відповісти
Ну і опубліковали,і щоб що? Цей флот вже нараховує вже більше ніж 600 танкерів, Запровадити санкціі проти тіньового флоту росіі-все рівно що ганятись за темною кішкою в темній кімнаті.....Всі під різними прапорами різних краін, зареєстровані на різні компаніі в різних куточках світу, різні комерційні оператори,брокери. Вантаж перевантажується з одного судна на інше у відкритому морі, змінюються вантажні документи. Зрозуміти кому дійсно належить судно і чий вантаж дуже і дуже складно .... І трошки додатково про Тіньовий флот.....
1. Ці танкери в більшості належать власникам з країн, що НЕ дотримуються ембарго ЄС та G7 та "цінової стелі". Це головне, а звідси наступні позиції:
2. Ці танкери НЕ застраховані в західних страхових компаніях, оскількі ті компанії вимагають підтверджень цінової стелі - тобто документів контрактів...Тому вони й зараз користуються послугами "Інгосстраху" та страхових компаній Індії й Китаю, тобто тих країн, які не підтримують режим антиросійських санкцій.
3. Чимало власників цих танкерів зареєстровані (створені) в офшорних юрисдикціях, та/або "країнах зручного прапору". Тобто там, де справжнього власника дійсно важко ідентифікувати.
4, Москва змінила маркування своєї сирої нафти, щоб приховати її походження
5, Кожного місяця,,Тіньовий флот" поповнюється на 25-30 танкерів.....
Так із тіньовим флотом дійсно тяжко боротись. Але саме головне , що боротьба з ним - це як боротьба з повітряним млином. Єфекту немає. Це боротьба з наслідками а не з першопричиною.... І це насправді не боротьба а імітація боротьби, бо біля половини перевізок російськоі нафти досі належить компаніям з країн, що оголосили ембарго.(!!!) Як до речі 51% обсягів, що перевозять наприклад з Чорного моря це танкери грецьких і кіпрських судновласників ......Але ніхто цього не помічає!!!! Вони вшняпились в тіньовий флот!
І якщо наприклад Велика Британія запровадила санкційний пакет щодо трьох десятків суден "тіньового флоту" росії. То це декоративні дії замість глобальних рішень. І це викликає саркастичну посмішку. Річ у тім, що ці санкції передбачають заборону суднам, які перевозять російську нафту, заходити в її порти. Але вони туди й так не заходили і не збираються.(!!!) Вони проходять протоку Ла-Манш машучи ім ручкою.......Продаж російськоі нафти - це вічний двигун фінансування війни. Приблизно 60% йде з російських портів на Балтійському морі, а це приблизно 10-12 мільйонів тонн у місяць. Це більше сотні танкерів на місяць(!!!)Також 20% такої нафти йде з портів Чорного моря і ще 20% - з портів Далекого Сходу і Півночі. Виходячи з цієї статистики, саме в Балтійському морі треба вживати заходів для припинення цього потоку. А це закриття Датських протоків для проходження усіх танкерів з російською нафтою. (Було б також дієво і закриття для транзиту російськоі нафти Босфору і Дарданел на Чорному Морі). Для того, щоб обмеження були не імітацією, а дієвим механізмом проти росії, перед нашими друзями, союзниками і партнерами треба ставити питання щодо радикального оновлення світової санкційної політики. І тут необхідно виходити з того, що міжнародне морське право, вільна торгівля, свобода транзиту - це все поняття з мирного часу. А на період війни в Європі, яку РФ веде проти України, необхідно частково зупинити окремі норми морського права. Зараз необхідний жорсткий реалізм, а не імітація і декорація з запроваджень санкцій проти тіньового танкерного флоту .......
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12.12.2024 19:26 Відповісти
Або підрив ,,невідомими,, десь у Скагераку явно підросійського танкера тисяч на 50 з неминучим засиранням узбережжя та острахом на роки для подальшого перевезення сирої нафти датськими протоками. Турки вже щось обговорювали про заборону проходу Босфором танкерів ще років 10-15 тому але поки що безрезультатно.
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12.12.2024 19:38 Відповісти
Може їх того,топити?Чи дрон малюк тільки виключно по війсковим кораблям працює?
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12.12.2024 19:32 Відповісти
- Обратитесь во Всемирную лигу сексуальных реформ, - сказал Бендер. - Может быть, там помогут.

И. Ильф, Е. Петров, "Золотой теленок")
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12.12.2024 19:37 Відповісти
Ні собі х..я,оце масштаби. Тіньовий флот більше офіційного! Агов,борцуни з корупцією,блюстителі прозорості ведення бізнесу,чесної конкуренції,ви де? Чи з страусиної позиції та рильцями в офшорах нічого не видно?
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12.12.2024 20:04 Відповісти

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