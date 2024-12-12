ГУР оприлюднило дані про 238 танкерів "тіньового флоту" Росії
Головне управління розвідки Міністерства оборони України запустило на порталі War & Sanctions новий розділ про "тіньовий флот", де оприлюднено дані про діяльність 238 суден, що допомагають Росії та Ірану експортувати підсанкційну нафту.
Про це йдеться в повідомленні ГУР.
"Експорт викопного палива є ключовим джерелом фінансування для нарощування військової сили агресорів та живлення "кривавих" режимів. У 2023 році Росія заробила на експорті нафти $188 млрд, Іран – майже $53 млрд", – сказано в повідомленні.
Як зазначають у ГУР, тіньовий флот налічує понад тисячу переважно застарілих, погано обслуговуваних суден без належного страхування, з "заплутаними" структурами власності та управління, розташованими у "дружніх" юрисдикціях, під "зручними" прапорами, та має загальний дедвейт понад 100 млн тон (приблизно 17% світового флоту нафтових танкерів).
Так, із 2022 року Росія витратила близько $10 млрд на створення свого власного тіньового флоту.
Відтак, портал War & Sanctions запускає єдиний у світі набір даних з фактами та доказами тіньової діяльності.
Список налічує 238 тіньових танкерів, які допомагають Росії та Ірану доставляти підсанкційну нафту переважно своїм азійським клієнтам – Китаю та Індії.
Портал дає можливість сортувати танкери за основними групами – операторами тіньового флоту, які з’явилися нізвідки у 2022-2023 роках, зібрали флот застарілих суден типу Arfamax, Suezmax, тощо й відіграли ключову роль у забезпеченні транспортування російської нафти.
Раніше повідомлялося, що було виявлено щонайменше дев'ять випадків, коли судна "тіньового флоту" Росії залишали розливи нафти у світових водах, починаючи з 2021 року.
До того стало відомо, що російський "Лукойл" закупив для тіньового флоту 25 старих танкерів через 74-річного британського бухгалтера.
У середині липня повідомлялося, що раніше невідомі компанії, ймовірно, повʼязані з Росією, почали накопичувати десятки суден, здатних перевозити скраплений природний газ, що може означати розширення російського "тіньового флоту" танкерів.
У жовтні стсло відомо, що Росія збільшила обсяги свого тіньового флоту нафтових танкерів майже на 70% у порівнянні з минулим роком, незважаючи на обмеження проти страховиків і судноплавних компаній, що дозволило Москві обійти західні санкції.
Детальніше про це читайте в нашому матеріалі "Тіньовий флот РФ нарощує потужність, попри санкції Заходу: список суден"
Будь ласка, зачекайте...
Цікаво в цьому плані як це все терплять Саудити, фактично це у них забирають кусень, хоча можливо вони самі продають поза межами ліміту.
1. Ці танкери в більшості належать власникам з країн, що НЕ дотримуються ембарго ЄС та G7 та "цінової стелі". Це головне, а звідси наступні позиції:
2. Ці танкери НЕ застраховані в західних страхових компаніях, оскількі ті компанії вимагають підтверджень цінової стелі - тобто документів контрактів...Тому вони й зараз користуються послугами "Інгосстраху" та страхових компаній Індії й Китаю, тобто тих країн, які не підтримують режим антиросійських санкцій.
3. Чимало власників цих танкерів зареєстровані (створені) в офшорних юрисдикціях, та/або "країнах зручного прапору". Тобто там, де справжнього власника дійсно важко ідентифікувати.
4, Москва змінила маркування своєї сирої нафти, щоб приховати її походження
5, Кожного місяця,,Тіньовий флот" поповнюється на 25-30 танкерів.....
Так із тіньовим флотом дійсно тяжко боротись. Але саме головне , що боротьба з ним - це як боротьба з повітряним млином. Єфекту немає. Це боротьба з наслідками а не з першопричиною.... І це насправді не боротьба а імітація боротьби, бо біля половини перевізок російськоі нафти досі належить компаніям з країн, що оголосили ембарго.(!!!) Як до речі 51% обсягів, що перевозять наприклад з Чорного моря це танкери грецьких і кіпрських судновласників ......Але ніхто цього не помічає!!!! Вони вшняпились в тіньовий флот!
І якщо наприклад Велика Британія запровадила санкційний пакет щодо трьох десятків суден "тіньового флоту" росії. То це декоративні дії замість глобальних рішень. І це викликає саркастичну посмішку. Річ у тім, що ці санкції передбачають заборону суднам, які перевозять російську нафту, заходити в її порти. Але вони туди й так не заходили і не збираються.(!!!) Вони проходять протоку Ла-Манш машучи ім ручкою.......Продаж російськоі нафти - це вічний двигун фінансування війни. Приблизно 60% йде з російських портів на Балтійському морі, а це приблизно 10-12 мільйонів тонн у місяць. Це більше сотні танкерів на місяць(!!!)Також 20% такої нафти йде з портів Чорного моря і ще 20% - з портів Далекого Сходу і Півночі. Виходячи з цієї статистики, саме в Балтійському морі треба вживати заходів для припинення цього потоку. А це закриття Датських протоків для проходження усіх танкерів з російською нафтою. (Було б також дієво і закриття для транзиту російськоі нафти Босфору і Дарданел на Чорному Морі). Для того, щоб обмеження були не імітацією, а дієвим механізмом проти росії, перед нашими друзями, союзниками і партнерами треба ставити питання щодо радикального оновлення світової санкційної політики. І тут необхідно виходити з того, що міжнародне морське право, вільна торгівля, свобода транзиту - це все поняття з мирного часу. А на період війни в Європі, яку РФ веде проти України, необхідно частково зупинити окремі норми морського права. Зараз необхідний жорсткий реалізм, а не імітація і декорація з запроваджень санкцій проти тіньового танкерного флоту .......
И. Ильф, Е. Петров, "Золотой теленок")