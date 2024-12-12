ВАКС конфіскував майно російського підприємства "Родіна", яке обслуговує військову авіацію Росії

Вищий антикорупційний суд 11 грудня 2024 року ухвалив рішення про задоволення позову Міністерства юстиції України до відкритого акціонерного товариства "Науково-виробниче об'єднання "Родіна" про стягнення в дохід держави комплектів рульових агрегатів систем керування польотом.

Про це йдеться в повідомленні Мін'юсту.

Відкрите акціонерне товариство "Науково-виробниче об’єднання "Родіна" є одним із провідних підприємств Росії, яке займається розробкою та виробництвом високоточних авіаційних систем управління цивільної та військової промисловості.

Підприємство забезпечує розробку, постачання та технічне обслуговування авіаційної техніки для збройних сил РФ.

Рішенням ВАКС в дохід держави стягнуто комплекти рульових агрегатів систем керування польотом.

У Мін'юсті нагадали, що триває строк на апеляційне оскарження. Так, відповідач та третя особа можуть подати апеляційну скаргу протягом п’яти днів з моменту опублікування повного тексту рішення на сайті Вищого антикорупційного суду.

Наприкінці листопада ВАКС затвердив конфіскацію заводів із виробництва пластикових труб російського мільярдера Мирона Горіловського.

У вересні Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції до російського бізнесмена Горіловського та двох його бізнес-партнерів, та застосував до них санкцію у вигляді стягнення майна в дохід держави.

Перед тим Окружний суд Гельсінкі постановив арештувати активи Росії у Фінляндії на загальну суму до $4,25 млрд для забезпечення позову "Нафтогазу України", який намагається стягнути російське майно на виконання рішення арбітражу у Гаазі.

На початку листопада гроші, які належали російському "Газпрому", вперше було конфісковано в Європейському Союзі в рамках багатомільярдних позовів, поданих проти російської компанії через припинення поставок газу 2022 року.