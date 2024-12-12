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електроенергія (4076) Укренерго (1899) відключення світла (559)

У п’ятницю відключення світла діятимуть протягом 15 годин для однієї та двох черг, – "Укренерго"

Відключення світла на 13 грудня

Завтра, 13 грудня, в Україні будуть діяти обмеження споживання електроенергії для населення, а також для бізнесу та промисловості.

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".

Час застосування й обсяг обмежень будуть такими:

для побутових споживачів:

  • 06:00 – 08:00 – одна черга відключень,
  • 08:00 – 19:00 – дві черги відключень,
  • 19:00 – 21:00 – одна черга відключень.

для промисловості та бізнесу:

  • 06:00 – 22:00 – застосування графіків обмеження потужності.

Як повідомлялося, Міністерство енергетики внесло зміни до Інструкції про складання і застосування графіків погодинного відключення електроенергії, відповідний наказ №439 набув чинності 3 грудня.

Згодос в "Укренерго" пояснили, як працюватимуть нові графіки.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що обмежені можливості енергосистеми України не дозволяють забезпечити школи і дитячі садочки постійним електропостачанням, але до кінця зими всі навчальні заклади мають обладнати генераторами.

Нагадаємо, вночі та вранці 28 листопада російські війська завдали вже одинадцятого масованого удару по українській енергосистемі, внаслідок нього було пошкоджено об'єкти в декількох регіонах країни.

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Прикольно виходить, ціни підняли а відновлбвати ніхто нічого не збирається, все збили і ремонт на пару тижнів уже місяць, одні області відключають інші ні. Але все дуже потужно. Цікаво скільки бабла вони рублять на цих відключеннях
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12.12.2024 23:25 Відповісти

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