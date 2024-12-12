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НБУ (9054) ціни (3272) експорт (3736) Пишний (114)

Україна за рік збільшила експортну виручку на 21%, – голова НБУ

Україна за рік збільшила обсяг експортного виторгу на 21%, – Пишний

Обсяг експортної виручки України за січень-листопад 2024 року сягнув $8 млрд.

Про це заявив голова Національного банку України Андрій Пишний під час брифінгу, передає ЕП.

"Це майже на 21% більше, ніж за відповідний період минулого року", – сказав Пишний.

За його словами, такий результат був досягнутий при тому, що ціни на основні позиції експорту були нижче, ніж у минулий рік.

"Це свідчить, що заходи, які вживаються урядом та Національним банком даються взнаки", – зауважив Пишний.

Крім того, за словами голови Нацбанку, регулятор вважає, що відповідний внесок у такий обсяг валютної виручки здійснюється й підтриманням макрофінансової стабільності й функціонуванням режиму керованої гнучкості курсу.

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Як повідомлялося, за підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на п'ятницю, 13 грудня, на рівні 41,6588 грн/$, порівняно із 41,6941 грн/$ у четвер. Минулого тижня 4 грудня він опускався до історичного мінімуму – 41,6972 грн/$.

Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.

Раніше стало відомо, що за підсумками перших 11 місяців 2024 року товарообіг України склав $101,9 млрд. Зокрема, протягом січня-листопада імпортували товарів на суму $63,6 млрд, а експортували – на $38,3 млрд.

Найбільше товарів до України імпортували з Китаю (на $13 млрд), Польщі (на $6,3 млрд) та Німеччини ($4,8 млрд). Водночас експортували українських товарів найбільше до Польщі – на $4,4 млрд, Іспанії – на $2,7 млрд та Німеччини – на $2,7 млрд.

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6 єфак-тивних мін'єджерів
за рік збільшила експортну виручку на 21%, - голова НБУ
А нам що від того???
Є дрони?? Є не дефектні міни??
Фронт просувається вперед??
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12.12.2024 17:56 Відповісти
Віримо! Віримо, дивлячись на портрет пишного в стиля "А-ля пшонка" і "Золотий батон". В І Р И М О !!!
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12.12.2024 18:05 Відповісти
А про імпорт на 4 ярда євроблях і 2- 3 ярда китайський трусів і турецьких шкарпеток, що відбувається під час війни завдяки пільговому курсу гривні до долара чому творець щасття Пишний мовчить?
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12.12.2024 21:09 Відповісти

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