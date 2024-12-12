У Фінляндії почали частіше блокувати продаж нерухомості росіянам

Міноборони Фінляндії заблокувало продаж шести об'єктів нерухомості російським громадянам через загрози національній безпеці.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства оборони Фінляндії.

"10 грудня 2024 року міністр оборони Антті Хаккянен ухвалив два негативних рішення щодо дозволів щодо придбання нерухомості покупцями з-за меж Європейського Союзу та Європейської економічної зони. Негативні рішення стосувалися однієї нерухомості в Паргасі та п'яти – в Кокемякі", – сказано в повідомленні.

Там уточнюється, що покупці були приватними особами й обоє – громадяни Росії.

За словами Хаккянена, Міністерство оборони країни ретельно вивчає історію кожного покупця нерухомості з-за меж ЄС та ЄЕЗ.

"Захист нашої національної безпеки особливо важливий у поточній безпековій ситуації", – підкреслив міністр.

Рішення щодо негативних дозволів ґрунтуються на законі про передачу нерухомого майна, що потребує спеціального дозволу.

Серед причин Міноборони Фінляндії для негативних рішень є те, що транзакції можна вважати загрозою національній безпеці та перешкодою для організації оборони країни.

Наразі ці рішення ще не набрали юридичної сили.

На початку вересня повідомлялося, що уряд Фінляндії заборонить більшості російських громадян купувати нерухомість. Це викликано захистом національної безпеки.

На той момент Фінляндія вже відстежувала приблизно 3,5 тис. об'єктів нерухомості, які мають російських власників.

Як повідомлялося, Міноборони Фінляндії вже заблокувало три угоди з нерухомістю через загрозу національній безпеці, одна з них була пов'язана з компанією з "російською участю".

У червні цього року прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що Фінляндія готує кроки для усунення потенційних безпекових ризиків, пов'язаних із російською нерухомістю поблизу об'єктів критичної інфраструктури.

Нагадаємо, у 2022 році, після початку розв'язаної Росією повномасштабної війни проти України росіяни продовжували скуповувати квартири у Фінляндії, поки туди ще можна було в'їжджати по турвізах, і уклали 282 угоди.

Після того, як влада Фінляндії закрила кордон для мандрівників з Росії з 30 вересня 2022 року, попит упав: за весь 2023 рік росіянам продали всього 64 об'єкти нерухомості.

Наприкінці листопада у ЗМІ називали цифру в 116 об'єктів, зазначаючи, що 16% угод було укладено громадянами, які проживають у РФ, а частину об'єктів купили російські компанії.

Після вторгнення Росії в Україну в 2022 році Фінляндія запровадила обмеження на придбання росіянами нерухомості поблизу стратегічно важливих об'єктів. При цьому закон не стосувався купівлі квартир.