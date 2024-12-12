"Приватбанк" отримав ще одну перемогу в арбітражі проти Росії на $1 мільярд

Верховний суд Нідерландів підтвердив і залишив у силі попередні рішення, якими Арбітражний суд визнав, що Росія незаконно експропріювала активи банку в окупованому Криму.

Відповідне рішення Верховний суд Нідерландів ухвалив 6 грудня, повідомляє пресслужба "Приватбанку".

"Верховний суд остаточно і повністю відхилив заперечення росії проти Проміжного арбітражного рішення від 24 лютого 2017 року та Часткового арбітражного рішення від 4 лютого 2019 року. Рішення Верховного суду відкриває шлях до остаточного визначення Арбітражним судом суми збитків та шкоди "Приватбанку", завданої Росією", – йдеться у повідомленні.

У пресслужбі банку нагадали, що "Приватбанк" ініціював арбітражне провадження проти Росії у 2015 році.

У цьому провадженні Арбітражний суд у 2017 році виніс Проміжне арбітражне рішення, а у лютому 2019 року - часткове арбітражне рішення на користь "Приватбанку"., постановивши, що арбітраж має юрисдикцію щодо цього спору і що Росія незаконно експропріювала активи "Приватбанку" в Криму.

При цьому Арбітражний суд залишив питання про розмір відшкодування, що підлягає сплаті "Приватбанку" за незаконні дії РФ на наступний етап арбітражного розгляду. "Приватбанк" заявляв вимоги про відшкодування у розмірі понад $1 млрд.

У 2019 році РФ подала скаргу до Апеляційного суду в Гаазі з вимогою скасувати або відмінити рішення арбітражу. У 2022 році Апеляційний суд повністю відхилив оскарження, однак Росія подала апеляційну скаргу до Верховного суду. Наразі ця апеляційна скарга була остаточно відхилена.

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"Це важливе рішення Верховного суду Нідерландів слугує гучним підтвердженням наших попередніх перемог у боротьбі за верховенство права. Особливо у світлі триваючої війни проти України, агресору необхідно нагадати, що він відповідатиме за наслідки своїх дій перед найвищими судовими інстанціями Європи та світу. Я пишаюся рішучим відстоюванням банком своїх законних прав, що триватиме доти, доки ми не отримаємо від агресора справедливу та адекватну компенсацію", – зазначила член правління з питань реорганізації та проблемних активів "Приватбанку" Солвіта Деглава.