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арбітраж (242) Гаага (48) Крим (1064) Нідерланди (235) росія (13628) Приватбанк (1769)

"Приватбанк" отримав ще одну перемогу в арбітражі проти Росії на $1 мільярд

приват,приватбанк

Верховний суд Нідерландів підтвердив і залишив у силі попередні рішення, якими Арбітражний суд визнав, що Росія незаконно експропріювала активи банку в окупованому Криму.

Відповідне рішення Верховний суд Нідерландів ухвалив 6 грудня, повідомляє пресслужба "Приватбанку".

"Верховний суд остаточно і повністю відхилив заперечення росії проти Проміжного арбітражного рішення від 24 лютого 2017 року та Часткового арбітражного рішення від 4 лютого 2019 року. Рішення Верховного суду відкриває шлях до остаточного визначення Арбітражним судом суми збитків та шкоди "Приватбанку", завданої Росією", – йдеться у повідомленні.

У пресслужбі банку нагадали, що "Приватбанк" ініціював арбітражне провадження проти Росії у 2015 році.

У цьому провадженні Арбітражний суд у 2017 році виніс Проміжне арбітражне рішення, а у лютому 2019 року - часткове арбітражне рішення на користь "Приватбанку"., постановивши, що арбітраж має юрисдикцію щодо цього спору і що Росія незаконно експропріювала активи "Приватбанку" в Криму.

При цьому Арбітражний суд залишив питання про розмір відшкодування, що підлягає сплаті "Приватбанку" за незаконні дії РФ на наступний етап арбітражного розгляду. "Приватбанк" заявляв вимоги про відшкодування у розмірі понад $1 млрд.

У 2019 році РФ подала скаргу до Апеляційного суду в Гаазі з вимогою скасувати або відмінити рішення арбітражу. У 2022 році Апеляційний суд повністю відхилив оскарження, однак Росія подала апеляційну скаргу до Верховного суду. Наразі ця апеляційна скарга була остаточно відхилена.

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"Це важливе рішення Верховного суду Нідерландів слугує гучним підтвердженням наших попередніх перемог у боротьбі за верховенство права. Особливо у світлі триваючої війни проти України, агресору необхідно нагадати, що він відповідатиме за наслідки своїх дій перед найвищими судовими інстанціями Європи та світу. Я пишаюся рішучим відстоюванням банком своїх законних прав, що триватиме доти, доки ми не отримаємо від агресора справедливу та адекватну компенсацію", – зазначила член правління з питань реорганізації та проблемних активів "Приватбанку" Солвіта Деглава.

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А толку. Всім уже плювати на все. В якого міліарди і ЯЗ - той може робити що хоче
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12.12.2024 16:27 Відповісти
ну таке, всеодно стягнуть
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13.12.2024 12:23 Відповісти
А тепер голова Привату отримає премію, як коболєв за неіснуючі гроші, які рашка ніколи не заплатить...
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12.12.2024 16:44 Відповісти
між іншим шмарклєнт відмовився від тих грошей
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13.12.2024 12:25 Відповісти
На фронті не вистачає засобів ураження, засобів спостереження, засобів транспортування тощо, а цей гнидник державне підприємство 100% якого належить уряду України хоче виводити прибуток за кордон та інвестувати цей прибуток в європейських країнах замість того щоб інвестувати і фінансувати безпеку нас усіх тут в Україні! Вимагаю звільнити з цього стратегічного державного підприємства усіх працівників з родичами росіянами та з родичами які мешкають на Росії!
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12.12.2024 16:46 Відповісти
Наташа, у тібя рогі из пад какошніка стирчать, давай, за паребрик, здесь водкі нет.
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12.12.2024 22:12 Відповісти
Мало, давайте ще, подумали Зе-пройдисвіти.
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12.12.2024 21:15 Відповісти

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