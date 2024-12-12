"Приватбанк" отримав ще одну перемогу в арбітражі проти Росії на $1 мільярд
Верховний суд Нідерландів підтвердив і залишив у силі попередні рішення, якими Арбітражний суд визнав, що Росія незаконно експропріювала активи банку в окупованому Криму.
Відповідне рішення Верховний суд Нідерландів ухвалив 6 грудня, повідомляє пресслужба "Приватбанку".
"Верховний суд остаточно і повністю відхилив заперечення росії проти Проміжного арбітражного рішення від 24 лютого 2017 року та Часткового арбітражного рішення від 4 лютого 2019 року. Рішення Верховного суду відкриває шлях до остаточного визначення Арбітражним судом суми збитків та шкоди "Приватбанку", завданої Росією", – йдеться у повідомленні.
У пресслужбі банку нагадали, що "Приватбанк" ініціював арбітражне провадження проти Росії у 2015 році.
У цьому провадженні Арбітражний суд у 2017 році виніс Проміжне арбітражне рішення, а у лютому 2019 року - часткове арбітражне рішення на користь "Приватбанку"., постановивши, що арбітраж має юрисдикцію щодо цього спору і що Росія незаконно експропріювала активи "Приватбанку" в Криму.
При цьому Арбітражний суд залишив питання про розмір відшкодування, що підлягає сплаті "Приватбанку" за незаконні дії РФ на наступний етап арбітражного розгляду. "Приватбанк" заявляв вимоги про відшкодування у розмірі понад $1 млрд.
У 2019 році РФ подала скаргу до Апеляційного суду в Гаазі з вимогою скасувати або відмінити рішення арбітражу. У 2022 році Апеляційний суд повністю відхилив оскарження, однак Росія подала апеляційну скаргу до Верховного суду. Наразі ця апеляційна скарга була остаточно відхилена.
"Це важливе рішення Верховного суду Нідерландів слугує гучним підтвердженням наших попередніх перемог у боротьбі за верховенство права. Особливо у світлі триваючої війни проти України, агресору необхідно нагадати, що він відповідатиме за наслідки своїх дій перед найвищими судовими інстанціями Європи та світу. Я пишаюся рішучим відстоюванням банком своїх законних прав, що триватиме доти, доки ми не отримаємо від агресора справедливу та адекватну компенсацію", – зазначила член правління з питань реорганізації та проблемних активів "Приватбанку" Солвіта Деглава.
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