Румунія та Болгарія увійдуть до Шенгенської зони з 1 січня: ЄС затвердив рішення

Румунія та Болгарія приєднаються до Шенгенської зони з 1 січня 2025 року. Так, із початку наступного року на сухопутних кордонах двох країн із країнами Шенгенської угоди скасують прикордонний контроль.

Про це йдеться в повідомленні офіційного акаунта головування Угорщини в Раді Європейського Союзу, що триватиме до 31 грудня 2024 року.

"Міністри внутрішніх справ щойно ухвалили рішення про скасування контролю на внутрішньому сухопутному кордоні з Болгарією та Румунією та між ними з 1 січня 2025 року. Велика перемога Болгарії, Румунії та всієї Європи", – сказано в повідомленні.

Шенгенська зона – це європейський простір, де скасовано прикордонний контроль на внутрішньому кордоні. Вступ країн сприятиме розвитку подорожей, торгівлі й туризму.

Раніше Австрія виступала проти цього через високий рівень нелегальної міграції в Болгарії та Румунії, проте нещодавно зняла вето.

Нагадаємо, Європейська Комісія офіційно запропонувала Раді ЄС ухвалити рішення, щоб дозволити Болгарії, Румунії та Хорватії повною мірою брати участь у Шенгенській зоні, у середині листопаду 2022 року.

Болгарія та Румунія успішно завершили процес приєднання до Шенгенської угоди у 2011 році. Рада ЄС визнала завершення процесу, але вже понад 11 років не було ухвалено жодного рішення про скасування внутрішніх кордонів.

У грудні 2021 року Рада підтвердила, що Хорватія виконала умови, необхідні для приєднання до Шенгенської зони. Процес оцінювання тривав з 2016 по 2020 рік.

Як повідомлялося, Країни Європейського Союзу 2023 року заробили 130 млн євро на відмовах у видачі віз.