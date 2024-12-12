Україна до кінця цього року планує отримати ще $8,5 мільярда від партнерів, – голова НБУ Пишний

Україна в грудні цього року розраховує на надходження ще близько $8,5 млрд міжнародного фінансування партнерів.

Про це заявив глава Національного банку України Андрій Пишний на брифінгу в Києві 12 грудня, передає Інтерфакс-Україна.

Як уточнив заступник глави Нацбанку Сергій Ніколайчук, йдеться, зокрема, про кошти Європейського Союзу за програмою Ukraine Facility – трохи більше ніж 4 млрд євро, сьомий транш кредиту Міжнародного валютного фонду в розмірі $1,1 млрд за програмою розширеного фінансування EFF.

За словами Ніколайчука, кошти в рамках G7 про виділення Україні $50 млрд за рахунок доходів від заморожених російських активів ERA почнуть надходити з початку наступного року та становитимуть значну частину від очікуваного Нацбанком зовнішнього фінансування $38 млрд у 2025 році.

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Згідно з даними Мінфіну, загальне фінансування загального фонду державного бюджету 2024 року становило $47,3 млрд.

Із них $14,9 млрд – це розміщення облігацій внутрішньої держпозики, а решта коштів – зовнішнє фінансування. У цій сумі обсяг грантів становив $9,2 млрд.

Загалом за 2022-2024 рік обсяг фінансування від міжнародних партнерів сягнув $106 млрд.

Раніше міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що в Україні є "достатньо коштів і зброї, щоб чинити опір принаймні протягом першої половини 2025 року", навіть у разі припинення допомоги США.

9 грудня Рада Європейського Союзу схвалила виділення Україні кредитів та грантів на суму 4 млрд євро в межах фінансового інструменту Ukraine Facility.