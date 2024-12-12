Нацбанк несподівано підвищив облікову ставку до 13,5% річних (оновлено)

Правління Національного банку України (НБУ) ухвалило рішення підвищити облікову ставку з 13% до 13,5% річних.

Про це голова правління Андрій Пишний оголосив на брифінгу, передає БізнесЦензор.

"Це рішення спрямоване на збереження стікості валютного ринку, утримання інфляційних очікувань під контролем та поступове сповільнення інфляції до цільового рівня 5%", – сказав Пишний.

Він зауважив, що в останні місяці інфляція зростала швидше, ніж передбачав прогноз НБУ, а за підсумками листопада пришвидшилась до 11,2% у річному вимірі.

"З одного боку, вагомим рушієм зростання цін залишалися наслідки обмеженої пропозиції продовольства внаслідок гірших цьогорічних врожаїв. Очікується, що вплив цього чинника на інфляцію має нівелюватися в наступному році з надходженням нового врожаю. З іншого боку, інфляційний сплеск дедалі більше набуває фундаментальних ознак, що підтверджується подальшим пришвидшенням базової інфляції (до 9,3% у листопаді)", – пояснив Пишний.

За його словами, прискорення базової інфляції пов’язане, зокрема, зі збільшенням виробничих витрат, у тому числі на електроенергію й оплату праці, а також курсовими ефектами внаслідок послаблення гривні в попередні періоди.

У пресслужбі Нацбанку додали, що ключовим ризиком для інфляційної динаміки та економічного розвитку залишається перебіг повномасштабної війни, крім того на це може впливати:

виникнення додаткових бюджетних потреб, передусім для підтримання обороноздатності;

можливе додаткове підвищення податків, що, залежно від параметрів, може посилювати ціновий тиск;

подальше пошкодження інфраструктури, передусім енергетичної та портової, що обмежуватиме економічну активність і тиснутиме на ціни з боку пропозиції;

поглиблення негативних міграційних тенденцій та подальше розширення дефіциту робочої сили на внутрішньому ринку праці.

Однак можуть реалізовуватися й позитивні сценарії, пов’язані, зокрема, з подальшим пришвидшенням євроінтеграційних процесів та відновлювальних робіт в енергетиці, припускають у НБУ.

"НБУ продовжить посилення процентної політики на найближчих засіданнях правління з монетарних питань у разі збереження ознак стійкості інфляційного тиску та загрози розбалансування інфляційних очікувань", - зазначається у повідомленні.

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Як повідомлялося, у жовтні правління Національного банку України (НБУ) ухвалило рішення втретє зберегти облікову ставку на рівні 13%. Тоді переважна більшість членів Комітету з монетарної політики НБУ очікували збереження облікової ставки на рівні 13% упродовж наступних місяців.

Нагадаємо, у червні 2024 року правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку з 13,5% до 13%. З того часу вона перебуває на цьому рівні.