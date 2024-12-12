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Новини
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інфляція (681) НБУ (9054) ставки (208) облікова ставка (329)

Нацбанк несподівано підвищив облікову ставку до 13,5% річних (оновлено)

ставка,учетная

Правління Національного банку України (НБУ) ухвалило рішення підвищити облікову ставку з 13% до 13,5% річних.

Про це голова правління Андрій Пишний оголосив на брифінгу, передає БізнесЦензор.

"Це рішення спрямоване на збереження стікості валютного ринку, утримання інфляційних очікувань під контролем та поступове сповільнення інфляції до цільового рівня 5%", – сказав Пишний.

Він зауважив, що в останні місяці інфляція зростала швидше, ніж передбачав прогноз НБУ, а за підсумками листопада пришвидшилась до 11,2% у річному вимірі.

"З одного боку, вагомим рушієм зростання цін залишалися наслідки обмеженої пропозиції продовольства внаслідок гірших цьогорічних врожаїв. Очікується, що вплив цього чинника на інфляцію має нівелюватися в наступному році з надходженням нового врожаю. З іншого боку, інфляційний сплеск дедалі більше набуває фундаментальних ознак, що підтверджується подальшим пришвидшенням базової інфляції (до 9,3% у листопаді)", – пояснив Пишний.

За його словами, прискорення базової інфляції пов’язане, зокрема, зі збільшенням виробничих витрат, у тому числі на електроенергію й оплату праці, а також курсовими ефектами внаслідок послаблення гривні в попередні періоди.

У пресслужбі Нацбанку додали, що ключовим ризиком для інфляційної динаміки та економічного розвитку залишається перебіг повномасштабної війни, крім того на це може впливати:

  • виникнення додаткових бюджетних потреб, передусім для підтримання обороноздатності;
  • можливе додаткове підвищення податків, що, залежно від параметрів, може посилювати ціновий тиск;
  • подальше пошкодження інфраструктури, передусім енергетичної та портової, що обмежуватиме економічну активність і тиснутиме на ціни з боку пропозиції;
  • поглиблення негативних міграційних тенденцій та подальше розширення дефіциту робочої сили на внутрішньому ринку праці.

Однак можуть реалізовуватися й позитивні сценарії, пов’язані, зокрема, з подальшим пришвидшенням євроінтеграційних процесів та відновлювальних робіт в енергетиці, припускають у НБУ.

"НБУ продовжить посилення процентної політики на найближчих засіданнях правління з монетарних питань у разі збереження ознак стійкості інфляційного тиску та загрози розбалансування інфляційних очікувань", - зазначається у повідомленні.

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Як повідомлялося, у жовтні правління Національного банку України (НБУ) ухвалило рішення втретє зберегти облікову ставку на рівні 13%. Тоді переважна більшість членів Комітету з монетарної політики НБУ очікували збереження облікової ставки на рівні 13% упродовж наступних місяців.

Нагадаємо, у червні 2024 року правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку з 13,5% до 13%. З того часу вона перебуває на цьому рівні.

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Топ коментарі
+14
Навіть не несподівано, а зненацька
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12.12.2024 14:21
+9
Нужен закон о наказании за фальсификацию данных про уровни ввп и инфляции,балаганьщики пишут что хотят и им пох.
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12.12.2024 14:25
+7
несподівано? дебілоїди несподівано обрали обдовбане чмо своїм преЗЕдентом під час війни, а все інше - сподівано
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12.12.2024 14:40
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Навіть не несподівано, а зненацька
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12.12.2024 14:21 Відповісти
потужно!
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12.12.2024 14:44 Відповісти
Нужен закон о наказании за фальсификацию данных про уровни ввп и инфляции,балаганьщики пишут что хотят и им пох.
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12.12.2024 14:25 Відповісти
Всі "Фінансовий експерт" у яких рахунок $ в банку меньший за шість нулів - не "Фінансовий експерт", а балаболи.
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12.12.2024 14:59 Відповісти
Дай вгадаю, тоді, у тебе Маск - найголовніший експерт, бо зміг надурити більше за інших!
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12.12.2024 15:03 Відповісти
несподівано? дебілоїди несподівано обрали обдовбане чмо своїм преЗЕдентом під час війни, а все інше - сподівано
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12.12.2024 14:40 Відповісти
Хтось поясне - чому гривня обвалюється завжди разом з рубльом, а нацбанк копіює дії центробанку ???
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12.12.2024 14:54 Відповісти
Це питання вже риторичне. Його піднімають раз за разом. І ніхто не дає відповіді. Але якщо завтра в росії долар буде 200 рублів то через тиждень у нас 80 гривень. Не з США, не з Європою, не з Китаєм, не з Індією чи Єгиптом, а виключно з Кацапстаном ми йдемо в постійній валютній парі. Тобто, наші гроші там , а їхні тут чи як це ще можливо пояснити. Навіть під час війни.
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12.12.2024 15:02 Відповісти
моя думка - торгівля на крові процітає. дбр, сап, беб, **** в притул цього не бачуть.
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12.12.2024 15:07 Відповісти
Гривня і рупь братські валюти
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12.12.2024 15:12 Відповісти
Одинвалют
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12.12.2024 15:13 Відповісти
схоже на та. і от що - подивіться всі падіння рубля з 2014 року, за дивним збігом симетричо падала й гривня, бо відносно до гривні рубль завжди стабільний.
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12.12.2024 15:17 Відповісти
Виходить що якщо розвалиться рашка і рупь піде по жіночій лінії, то і гривні буде жопа.
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12.12.2024 15:23 Відповісти
кінцева мета санкцій і є той самий курс. коли партнери гатять санкціями по кацапам, то це лупить і по звичайних українцях. і от тут саме важливе питання - а хто ж держе цю прив'язку до рубля???
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12.12.2024 15:32 Відповісти
Мабуть. І це абсолютно не смішно. Але так і є.
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12.12.2024 15:14 Відповісти
Ну мабуть щоб зменшити культурно-парадигматичний стрибок, що очікується в момент окончатєльной рєалізації оманського договорняка.
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12.12.2024 15:23 Відповісти
саме так. бо умовно ротенберг/абрамович з ахмєтовим/фірташем торгують виключно рубльом та гривньою - патріоти блд.
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12.12.2024 15:28 Відповісти
Тобто пишний і гетьманців - більше не геї, а хто?)
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12.12.2024 15:06 Відповісти
Роздати по тисячі, влупити 5% військового збору, загнати поріг по критичності за 20000. Цікаво, чому це інфляція пре вгору?
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12.12.2024 16:28 Відповісти

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