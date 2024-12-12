"Укренерго" відновлює зупинену на початку великої війни програму модернізації підстанцій

НЕК "Укренерго" відновлює програму автоматизації електропідстанцій, зупинену на початку повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році.

Про це директор з інвестицій "Укренерго" Олег Павленко заявив на 7-му Німецько-Українському економічному форумі напередодні, передає "Укрінформ".

"Зараз ми відроджуємо нашу програму автоматизації підстанцій, якою ми активно займалися до повномасштабного вторгнення. Йшлося про модернізацію всіх активів, які ми мали на рівні підстанцій. Ми тимчасово поставили її на паузу на ці 2,5 роки", – розповів представник компанії.

Павленко наголосив, що відкладаючи й надалі автоматизацію підстанцій, компанія може створити чергову загрозу для функціональності системи передачі електрики.

Він додав, що "Укренерго" також зосереджене на збільшенні пропускної спроможності міждержавних з'єднань, що має компенсувати втрату потужностей теплової генерації.

Предствник компанії також повідомив, що з початку повномасштабного вторгнення партнери надали "Укренерго" підтримки на 1,3 млрд євро. У тому числі Кредитна установа для відбудови (KFW) надала НЕК "Укренерго" близько 350 млн євро підтримки, переважно у вигляді грантів. Отримані кошти "Укренерго" спрямувало на закупівлі обладнання та облаштування захисту своїх підстанцій.

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Як повідомлялося, раніше в "Укренерго" заявили, що будівництво підземних бункерів для розміщення електропідстанцій НЕК "Укренерго" наразі є проблематичним, передусім через високу вартість таких об'єктів, а також низку технічних проблем.



