Будівництво госпіталю для військових на Рівненщині подорожчало до 1,6 мільярда: ціни на матеріали подекуди завищені вдвічі

Фото: МОЗ

Департамент з питань будівництва та архітектури Рівненської ОДА 6 грудня без торгів уклало угоду з ПП "Модена" на будівництво лікувально-реабілітаційного корпусу для ветеранів війни та внутрішньо переміщених осіб вартістю 363,97 млн грн.

Це додаткова угода з цією ж компанією на будівництво госпіталю, основний договір з ПП "Модена" було укладено у жовтні 2023 року на суму 1,2 млрд грн, пишуть Наші гроші із посиланням на дані у системі Prozorro. Таким чином, загальна вартість будівництва сягнула 1,6 млрд грн.

У протоколі уповноваженої особи зазначено, що необхідно замовити додаткові роботи, пов’язані з предметом основного договору, у того ж виконавця робіт у зв’язку з коригуванням проектної документації, здійсненим у травні 2024 року.

Законодавство дозволяє укладати додаткові договори про закупівлю без відкритих торгів, якщо після підписання основного договору виникла необхідність у додаткових роботах і ці роботи виконує той самий підрядник. Таку закупівлю можна здійснювати протягом трьох років, якщо загальна вартість додаткових робіт або послуг не перевищує 50% ціни основного контракту, укладеного за результатами тендеру.

За умовами додаткової угоди, будівництво планують закінчити до кінця 2025 року по вул. Деражненська, 39 у смт Клевань, де розташований "Рівненський обласний госпіталь ветеранів війни".

Договірна ціна динамічна, в ній враховані кошти на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами у розмірі 62 тис. грн.

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При цьому ціни на низку будматеріалів суттєво завищені.

У підсумковій відомості ресурсів найбільша сума у 20,63 млн грн припадає на невідомі системи алюмінієвих композитних панелей (класом горючості НГ) з алюмінієвою підсистемою KMD VF 250 по 7 507 грн за квадратний метр.

Точно таких панелей у відкритих джерелах знайти не вдалося. Проте компанія "Алютал", імпортер алюмінієвих фасадних матеріалів в Україні, пропонує негорючі алюмінієві композитні панелі Alpolic Classic по 42,5 євро або 1 867 грн за кв. м. Панелі Alpolic Metallic, іскристі та хамелеони коштують дорожче – 2 012-2 087 грн/кв. м. А компанія "Профіль" продає алюмінієві композитні панелі турецького виробництва "Aluface (Saray)" по 1 354 грн/кв. м. Панелі по ціні від 7 000 гривень за квадратний метр знайти взагалі не вдалося.

Каучукову самоклеючу фольговану теплоізоляцію товщиною 19 мм замовили по 1 234 грн за кв. м. Компанія "Інкам" продає каучукову самоклеючу фольговану теплоізоляцію Pa-Flex по оптовій ціні – 530 грн/кв. м. А компанія "Arsenal D" на майданчику "Епіцентру" пропонує спінений фольгований самоклеючий синтетичний каучук по 577 грн/кв. м. Це вдвічі дешевше, ніж у кошторисі.

Невідому пробкову підкладку врахували по 435 грн/кв. м. В "Епіцентрі" найдорожча, яка є в магазині, – це пробкова підложка "So Cork" (Португалія) товщиною 4 мм по 298 грн/кв. м.

Поліетиленові труби для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17 діаметром 110х6,6 мм замовили по 386 грн/м, тоді як завод "ТрубПолимерГруп" продає їх по 194 грн/м, що майже вдвічі дешевше.

Крім того, у кошторис врахували 203 невідомих сенсорних змішувачів для умивальників за ціною 20 318 грн за штуку. Для порівняння, в асортименті "Епіцентру" ціни на сенсорні змішувачі різних брендів коливаються від 8 469 до 32 967 грн/шт.

Департамент з питань будівництва та архітектури Рівненської ОДА очолює Андрій Ярусевич, а уповноваженою особою з публічних закупівель – Олександр Жилка. Головою Рівненської ОДА є Олександр Коваль.

ПП "Модена" зареєстрована в селі Олександрія Рівненської області. Нині фірмою володіє і керує Олександр Кучерук із Рівного, який ще є ФОПом і засновником рівненського ПМП фірма "Спецрембуд" із Марією Кучерчук.

Номер телефону "Модени" 0972099983 співпадає з ФОП Ігнат’єв Руслан Володимирович, а номер телефону "Спецрембуду" 0673606500 – із рівненським ТОВ "Регіональні комунальні системи" Івана Перціва і Євгена Калюкіна, директором якого є той же Олександр Кучерук.

Із 2017 року "Модена" отримала тендерів на 1,9 млрд грн, найбільше в нинішнього замовника.