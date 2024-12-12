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авто (3995) пільги (268) податки (2319) Гетманцев (437)

Комітет Гетманцева запропонував відкласти посилення екологічних вимог до імпортних автівок

авто,контрабанда,машина,евробляхи

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував прийняти за основу та в цілому законопроєкти №12266 та 12267, які передбачають продовження дії пільг на ввезення деяких товарів оборонного призначення, а також відтерміновують запровадження посилених екологічних вимог для ввезення вживаних автівок.

Про це голова Комітету Данило Гетманцев ("Слуга народу") повідомив у Telegram.

За словами голови Комітету, схвалені законопроєкти передбачають:

  • надання пільги з митних платежів для складових, що ввозяться для використання при виробництві снарядів та боєприпасів;
  • продовження дії пільги з митних платежів для БПЛА, приладів нічного бачення, антидронових рушниць, та низки інших товарів;
  • розширення переліку складових та матеріалів, що ввозяться підприємствами, які виробляють безпілотні системи (поширення пільги не лише на БПЛА, а й на наземні та водні безпілотні системи);
  • відстрочення до 01.01.2027 впровадження вимоги щодо відповідності екологічним нормам Євро-6 транспортних засобів за кодами 8701 20, 8702, 8704, 8705 згідно з УКТЗЕД, як для нових авто, так і для вживаних (без внесення змін такі вимоги почнуть діяти з початку 2025 року).

Крім того, з метою підтримки благодійництва та волонтерства законопроєкти передбачають:

  • ️можливість надання неприбутковою організацією благодійної допомоги безпосередньо військовослужбовцям та членам їх сімей без ризику втрати статусу неприбуткової організації у зв’язку з відсутністю в статуті відповідних положень;
  • ️неоподаткування ПДФО доходів у вигляді зібраних волонтером коштів, які були передані на користь благодійних фондів;
  • ️забезпечення можливості надання додаткового блага працівникам благодійних фондів без ризику втрати статусу неприбуткової організації (запобіжник – не більше 25% адміністративних витрат за рік).

Також законопроєкти передбачають норми для підтримки українського кінематографу (продовження до кінця воєнного стану пільги з ПДВ на національні фільми), дерегуляцію на ринку вживаних авто (скасування вимоги щодо оцінки), а також посилення фіскалізації грального бізнесу.

Як повідомлялося, у листопаді в Україні було зареєстровано трохи більше 5,2 тис. нових легкових авто, що на 3% менше ніж торік. Відносно жовтня споживча активність зменшилась на 10%.

Загалом із початку року в Україні було зареєстровано 64 тис. нових легкових авто, що на 17% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

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еще не скупились????
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12.12.2024 13:13 Відповісти
Да. в условиях войны только выхлопные газы у легковушек мерить. Как там у кацапских танков - в пределах Евро -3 ?
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12.12.2024 13:21 Відповісти
Давайте для початку "посильте вимоги" до тих,хто поприхвачував і поприватизовував природні озера,ріки і навіть морські узбережжя.В Україні практично вже нема жодного озера де можна піти і вільно,безкоштовно покупатись.У Львові було два великих озера.де можна було просто прийти і посидіти на березі чи скупатись - Ясинецький Кар"єр і Винниківське (Комсомольське).Перше належить Гринкевичу,який вже сидить,про друге...він ще не сидить тому мовчу...
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12.12.2024 13:51 Відповісти
Пропоную гетьманцева за створений штучний геноцид під час війни повісити на менорі.
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12.12.2024 14:52 Відповісти

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