ЄБРР виділив 110 мільйонів євро на програму страхування бізнесу від військових ризиків в Україні

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) і глобальний страховий і перестрахувальний брокер Aon оголосили про запуск спеціалізованого механізму, покликаного відродити ринок страхування воєнних ризиків в Україні.

Для його запуску ЄБРР надає гарантії для збільшення можливостей перестрахування, повідомляється на сайті банку.

Згідно з новим Гарантійним механізмом відновлення та реконструкції України, ЄБРР виділить гарантію на 110 мільйонів євро, яка підтримуватиме міжнародні перестрахові компанії та покриває збитки за певними ризиками, пов’язаними з війною, застрахованими місцевими українськими страховиками.

До програми вже долучилися міжнародна перестрахувальна компанія MS Amlin і українські страхові компанії "ІНГО", Colonnade і UNIQA. Гарантія ЄБРР і партнерство з Aon дозволить британському перестраховику MS Amlin перевести ризики зі свого балансу та відновити співпрацю з українськими страховиками, щоб забезпечити вкрай необхідне покриття ризиків війни. Безпосереднє страхування українським підприємствам надаватимуть "ІНГО", Colonnade і UNIQA.

На першому етапі механізм охоплюватиме внутрішні вантажні перевезення, а також страхування автотранспорту та залізничного рухомого складу від пошкоджень. Очікується, що на цьому етапі механізм сприятиме страховому покриттю на суму до 1 мільярда євро щороку. У подальшому сферу гарантійного покриття планують розширити.

Уточнюється, що ініціативу підтримують донори, включно з Францією, Великою Британією, Норвегією та Фондом технічного співробітництва Тайвань-Бізнес-ЄБРР. Додаткову донорську підтримку пообіцяли Європейський Союз і Швейцарія.

Наголошується, що нова програма є першою програмою такого типу і працюватиме як відкрита платформа, через яку різні учасники страхового ринку зможуть отримати доступ до гарантії.

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Як повідомлялося, у листопаді Міжнародна фінансова корпорація розвитку США (DFC) домовилася з міжнародним брокером страхування та перестрахування AON та страховою компанією ARX про запуск механізму перестрахування від воєнних ризиків в Україні.

Угоду підписали для реалізації механізму DFC, що дозволить американській держкорпорації надавати страхування не лише для інвесторів для залучення інвестицій, а й для малого та середнього бізнесу шляхом розширення програми перестрахування для українських страхових компаній.

Згідно із угодою, DFC виступатиме як перестраховик для ARX, яка видаватиме страхові поліси в Україні та покриватиме ризики фізичних збитків, спричинених війною.